Miesbachs Bürgermeisterkandidaten stellen sich im Duell - JETZT LIVE

Die Kreisstadt bekommt ein neues Oberhaupt. Nachdem Rathauschefin Ingrid Pongratz (CSU) nach 17 Jahren im Amt nicht mehr antreten wird, steht ein Führungswechsel in Miesbach an.

Lange war die Büregermeisterwahl in der Kreisstadt Miesbach nicht mehr so spannend, wie jetzt.

Wir holen alle vier BürgermeisterkandidatInnen auf eine Bühne.

Die Podiumsdiskussion mit Moderator Stephen Hank beginnt am Donnerstag, 30. Januar, um 19.30 im Bräuwirt - und hier im Facebook-Live-Stream .

. Einlass ist um 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Miesbach - Vier Kandidaten treten an, um Bürgermeister zu werden:

Gerhard Braunmiller (Stadtrat seit 2008 und Ortsvorsitzender der CSU), Astrid Güldner (Stadträtin seit 2014 und Ortsvorsitzende der Grünen), Walter Fraunhofer (parteiloser Stadtrat der SPD-Fraktion und gemeinsamer Kandidat von SPD und FWG) sowie Florian Hupfauer (FDP).

+ Astrid Güldner, Grüne © MM

Was haben die Kandidaten vor?

+ Gerhard Braunmiller, CSU. © MM Wie wollen diese vier Kandidaten Miesbach voranbringen? Welche Ziele haben sie sich gesetzt? Welche Aufgaben sehen sie als vordringlich an? Ist es die wirtschaftliche Sanierung der Kreisstadt oder die Umgestaltung der Innenstadt? Wie sehen ihre Positionen zu Wasserschutzzone oder dem Asiatischen Laubholzbockkäfer aus?

Die Möglichkeit, die vier Bewerber und deren Vorstellungen und Ziele live im Dialog zu erleben und kennenzulernen, haben die Bürger am Donnerstag, 30. Januar, bei der Podiumsdiskussion, die derMiesbacher Merkur im Miesbacher Bräuwirt veranstaltet. Hier stellen sich die vier Kandidaten den Fragen, die die Menschen in Miesbach bewegen.

Leser können Fragen an die Kandidaten stellen

Wir haben vorab Ihre Fragen gesammelt - vielen Dank dafür und sie thematisch gebündelt. Die Kandidaten bekommen den Fragenkatalog vor der Veranstaltung nicht zu Gesicht, sondern werden auf der Bühne um spontane Antworten gebeten.

Mit Ihrer Einsendung erklären Sie sich damit einverstanden, bei der Veranstaltung als Fragesteller genannt zu werden. Die Podiumsdiskussion im Miesbacher Bräuwirt beginnt um 19.30 Uhr. Moderiert wird der Abend von Redaktionsleiter Stephen Hank. Der Eintritt ist frei.

Diskussion wird live übertragen

+ Walter Fraunhofer, parteilos © MM Bereits ab 18.30 Uhr ist der Saal geöffnet. Um möglichst vielen interessierten Zuhörern Platz bieten zu können, ist der Saal diesmal nicht mit Tischen ausgestattet – es werden dort vor der Veranstaltung nur Getränke ausgegeben. Das Bräuwirt-Team bietet den Gästen nach der Veranstaltung aber die Möglichkeit, in der Gaststube Speisen von einer Brotzeitkarte zu wählen. Wer keinen Einlass mehr findet oder sich lieber zu Hause kommunalpolitisch auf dem Laufenden hält, kann die Podiumsdiskussion live im Internet unter www.miesbacher-merkur.de verfolgen.

Alle Podiumsdiskussionen auf einen Blick

In wenigen Tagen geht es los. Dann startet unsere Zeitung in Holzkirchen ihre erste Podiumsdiskussion zur Kommunalwahl 2020. Wir bringen in sechs Kommunen, in denen es einen neuen Bürgermeister gibt, die Bewerber auf einer Bühne zusammen. Außerdem treffen alle acht Bewerber ums Amt des Landrats aufeinander. Das sind die Termine im Überblick:

Holzkirchen: Mittwoch, 29. Januar, im Saal des Oberbräu, Beginn 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr

Miesbach (Bürgermeisterwahl): Donnerstag, 30. Januar, im Saal des Bräuwirt, Beginn 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr

Miesbach (Landratswahl): Dienstag, 4. Februar, im Saal des Waitzinger Keller, Beginn ist um 19.30 Uhr, der Einlass ins Kulturzentrum erfolgt ab 18.30 Uhr, der Einlass in den Saal ab 19 Uhr

Otterfing: Donnerstag, 6. Februar, in der Aula der Grundschule, Beginn 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr

Bad Wiessee: Mittwoch, 12. Februar, im Hotel Gasthof zur Post, Beginn 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr

Fischbachau: Donnerstag, 13. Februar, in der Wolfsseehalle, Beginn 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr

Waakirchen: Sonntag, 16. Februar, in der Turnhalle der Grundschule, Beginn 11.30 Uhr, Einlass ab 11 Uhr

ddy