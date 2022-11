Buffet muss nicht bis zum Schluss gefüllt sein: So könnte nachhaltiger Tourismus aussehen

Von: Sebastian Grauvogl

Ermunterten die Gastgeber zu nachhaltigem Handeln: (v.l.) Andreas Wüstefeld (Tölzer Land Tourismus), REO-Vorsitzender Harald Gmeiner und die REO-Managerinnen Christine Busch und Evi Krinner. © Thomas Plettenberg

Das Thema Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Welche Maßnahmen speziell touristische Betriebe ergreifen können, haben Experten den Sommer über in Vorträgen und Workshops gezeigt.

Miesbach – Wer frische Handtücher will, wirft seine gebrauchten auf den Boden: Eine Regel, die seit Jahrzehnten in so gut wie jedem Hotel Usus ist. Und damit sie auch niemand vergisst, weisen freundlich formulierte Aufkleber in den Badezimmern sicherheitshalber noch mal darauf hin. Mit der Begründung, dass der Verzicht auf den täglichen automatischen und vollständigen Handtuchwechsel der Umwelt dienen soll.

Was früher unter den Begriff Umweltschutz fiel, gehört heute zu einem wesentlich weiteren Themenfeld: dem der Nachhaltigkeit. Damit diese auch im Tourismus nicht nur ein Modewort bleibt, braucht es nach wie vor vor allem eins: möglichst konkrete und praktisch leicht umzusetzende Maßnahmen. Wie diese aussehen können, darüber hat der heuer erstmals in Form einer Veranstaltungsreihe durchgeführte „Nachhaltigkeitssommer“ touristische Leistungsträger in den beiden Landkreisen Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen informiert.

In Online-Vorträgen und Workshops zeigten die Veranstalter des Kommunalunternehmens Regionalentwicklung Oberland (REO), des Tölzer Land Tourismus und des Wirtschaftsforums Oberland mit Unterstützung der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) sowie der Energiewende Oberland (EWO), wie sich beispielsweise in Übernachtungsbetrieben mit verhältnismäßig wenig Aufwand viel Ressourcen schonen lassen. Nachdem der Auftakt in Bad Tölz stattgefunden hat, steigt das Finale nun im Waitzinger Keller in Miesbach. Am Mittwoch, 16. November, geht hier die Nachhaltigkeitskonferenz 2022 unter dem Motto „Im Tourismus jetzt an morgen denken“ über die Bühne.

Dass der Schwerpunkt der seit rund zehn Jahren etablierten Veranstaltung heuer auf dem Tourismus liegt, ist laut REO-Vorsitzender Harald Gmeiner fast schon überfällig. „Auch wenn wir es bislang nicht so aktiv nach außen getragen haben: Das Thema beschäftigt uns seit Jahren.“ Anders als viele andere Produkte lasse es sich aber nicht einfach einführen, sondern müsse von jedem einzelnen Anbieter individuell umgesetzt werden. „Jeder muss seinen Betrieb zur Gänze durchleuchten“, erklärte Gmeiner. Hilfestellung habe dabei der Nachhaltigkeitssommer gegeben.

Krisen haben Ehrgeiz zum Ressourcensparen geweckt

Dass die Vorzeichen aufgrund der globalen Krisen dafür besser stehen denn je, machte Gmeiners Tölzer Kollege Andreas Wüstefeld deutlich. Heute sei es leichter, den Ehrgeiz der Leute über den eigenen Geldbeutel zu wecken. Ein schlechtes Gewissen müsse dabei niemand haben. „Alles, was dem Ziel der Nachhaltigkeit dient, ist gut“, sagte Wüstefeld. So sei es letztlich zweitrangig, ob ein Hotelier die Heizung seines Wellnessbereichs aus Kosten- oder Klimagründen erneuere.

Wie sich die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen im Tourismus mit Leben füllen lassen, war laut Gmeiner auch Thema eines Workshops. Dem Ziel „keine Armut“ könne man beispielsweise mit einer angemessenen Vergütung seiner Angestellten „bis hin zum Tellerwäscher“ näher kommen. Und „kein Hunger“ ließe sich so interpretieren, dass man Lebensmittelverschwendung vermeide. „Das Buffet muss nicht bis zum Schluss komplett gefüllt sein“, erklärte der REO-Vorsitzende.

Niedrigschwelliger Einstieg als Schlüssel

Negative Reaktionen von Gästen brauche man dabei nicht fürchten. Im Gegenteil: Auch wenn die Nachhaltigkeit bei der Buchung keine messbare Rolle spiele, würden die Gäste vor Ort durchaus auf zukunftsfähige Konzepte achten. Auf eine Zertifizierung in Sachen Nachhaltigkeit habe man bis dato trotzdem verzichtet, erklärten Evi Krinner (zuständig für Kommunikation und Marketing bei der REO) und REO-Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagerin Christine Busch. Statt unnötige Hürden aufzubauen, setze man lieber auf einen möglichst niederschwelligen Einstieg.

Das gilt auch für die Konferenz am 16. November im Waitzinger Keller. Unter dem Motto „erfahren, mitgestalten, genießen“ wechseln sich hier Expertenvorträge von Anna Scheffold (Beraterin für ganzheitliche Strategieprozesse), Jaqueline Bemp (Tourismusmanagerin und Initiatorin einer Befragung unter Leistungsträgern), und Andreas Koch (Nachhaltigkeitsexperte im Tourismus), eine Podiumsdiskussion mit Scheffold, Koch sowie Burgi von Mengershausen vom Naturhotel Tannerhof in Bayrischzell und dem ehemaligen Chef der Egerner Höfe, Max Manzenrieder, mit Kulinarik ab. Letztere soll aufzeigen, welchen CO2-Fußbabdruck bestimmte Lebensmittel hinterlassen, erklärte Gmeiner. Der Ablauf: Klimagruß aus der Küche, Kulinarische Klimaexkursion, Klimaneutrales Zuckerl und zum Schluss das große Klimadinner im Bistro Culinaria. Eingeladen sind übrigens Vertreter aller Branchen, die mit dem Tourismus zu tun haben, betont Gmeiner. „Das ist ein totales Querschnittsthema bei uns.“ Wie die Nachhaltigkeit auch.

Anmeldungen

für die Nachhaltigkeitskonferenz sind kostenlos möglich unter www.eveeno.com/nachhaltigkeitskonferenz2022.