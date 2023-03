Bund Naturschutz: Vorstand im Amt bestätigt - Mitgliederzahl wächst auf über 3000

Rückblick in Hauptversammlung

Von Christine Merk schließen

Die Kreisgruppe des Bund Naturschutz hat in ihrer Hauptversammlung auf vier vergangene Jahre zurückgeblickt – und ihren Vorstand im Amt bestätigt.

Landkreis – Auf vier Jahre blickten die Mitglieder der Kreisgruppe des Bund Naturschutz bei ihrer Hauptversammlung im Bräuwirt in Miesbach zurück. Corona hat in dieser Zeit zwar viele Treffen verhindert, doch dem praktischen Einsatz der Naturschützer keinen Abbruch getan, wie das Resümee von Vorsitzendem Manfred Burger zeigte. Er bleibt weiter auf diesem Posten, die Neuwahl brachte nur kleine Veränderungen.

Höhepunkte im vergangenen Jahr waren für die Kreisgruppe die Festveranstaltung und die Ausstellung zu ihrem 50-jährigen Bestehen. Das Jubiläum hätte eigentlich 2021 angestanden, doch größeren Feierlichkeiten machte die Pandemie einen Strich durch die Rechnung. Zumindest wurde in Schliersee, wo die Kreisgruppe einst gegründet wurde, eine Linde gepflanzt.

Mitgliederzahl auf über 3000 gestiegen

Zur Alpenpflanzenwanderung mit Christa Ruppert trafen sich die Mitglieder aber in jedem Jahr. Ziele waren der Wilde Kaiser, das Brauneckgebiet und der Wallberg. Auch die Betreuung der Amphibienschutzzäune und die Bekämpfung von Neophyten liefen uneingeschränkt weiter. Neben Vorträgen zum Biber und zum Artensterben holte der BN außerdem die Ausstellungen „Biber – Die guten Geister des Wassers“ und „Grün kaputt – Landschaft und Gärten der Deutschen“ in den Landkreis. Kritische Themen waren der Umgang mit Wolf und Biber, berichtet die BN-Kreisgruppe. Burger dankte in dieser Sache insbesondere Max Wolf für seinen Einsatz als Biberberater und mit Blick auf das Vereinsgeschehen allen Aktiven, die sich engagiert haben – bei der Betreuung von Kindergruppen, der Unterstützung bei Stellungnahmen oder Aktionen des BN.

Durch die professionelle Mitgliederwerbung 2022 ist die Mitgliederzahl im Landkreis auf über 3000 gestiegen. Die Unterstützung durch aktive, aber auch passive Mitglieder ist für den Bund Naturschutz sehr wichtig, um die vielfältigen Aufgaben sowohl lokal als auch auf Landesebene gut erledigen zu können.

Programm für heuer steht bereits

Stoff für Gespräche lieferte der Vortrag von Waldreferent Ralf Straußberger zum Wald im Klimawandel. Das Treffen endete mit einem Jahresausblick. Geplant sind bereits die Beteiligung bei der Anti-Atomkraft-Demo in München, eine Fahrt zum Donaufest nach Niederalteich und eine Alpenpflanzenwanderung zur Kampenwand. cmh

Der neue Vorstand

Vorsitzender Manfred Burger, Zweiter Vorsitzender Fred Langer, Schriftführer Jürgen Obermaier, Schatzmeisterin Evi Burger, Delegierte: Evi Burger und Lisa Gött, stellvertretende Delegierte: Waltraut Holzfurtner und Jürgen Obermaier, Beisitzer: Gaby Schneider, Anneliese Lintzmeyer und Hans Kornprobst.

