Warum diese Pflanzen so gefährlich sind

Bund Naturschutz startet wieder Bekämpfungsaktionen

von Stephen Hank schließen

Der Bund Naturschutz geht wieder gegen invasive Pflanzen vor. Die sogenannten Neophyten haben ein hohes Verdrängungspotenzial und gefährden damit die heimische Flora und Fauna.

Landkreis – Seit mittlerweile 30 Jahren führt die Kreisgruppe Miesbach des Bund Naturschutz (BN) mit Unterstützung der Unteren Naturschutzbehörde Bekämpfungsaktionen gegen die unkontrollierte Ausbreitung des Riesen-Bärenklau durch. Während die invasive Art anfangs vor allem entlang der Leitzach auf gut 30 Kilometern Länge in großen Beständen anzutreffen war, konnten diese Vorkommen dank des ehrenamtlichen Einsatzes auf einzelne kleine Befallspunkte mit nur noch wenigen Individuen zurückgedrängt werden. Der BN arbeitet dabei eng mit Jägern, Fischereiverbänden sowie Forst- und Landwirtschaft zusammen.

Doch was ist der Grund für die Bekämpfungsaktionen? Einerseits ist das begründet mit dem hohen Verdrängungspotential des Riesen-Bärenklau auf die heimische Flora und Fauna und zum anderen sein Gehalt an Giftstoffen im Pflanzensaft, die zu sehr schmerzhaften, verbrennungsartigen Hautverletzungen führen können.

Ihre Namen: Riesen-Bärenklau, Japanischer Staudenknöterich und Indisches Springkraut

Mittlerweile hat die Kreisgruppe laut einer Pressemitteilung ihre Bekämpfungsaktionen im Landkreis auf das Indische Springkraut an Wuchsorten seltener Pflanzenarten im Allgau, am Taubenberg und bei Schmidham ausgeweitet. Außerdem versucht die Ortsgruppe Miesbach, seit 2016 im Stadtgebiet den Japanischen Staudenknöterich einzudämmen. Eine flächige Bekämpfung dieser Arten übersteigt jedoch die Kapazitäten des BN. Auch sehen die Naturschützer ihr Ziel nicht in der Ausrottung der Neuankömmlinge, sondern in der Abmilderung der invasiven Ausbreitungsphase, bis die Natur eigene Wege gefunden hat, diese zu regulieren.

Neue Vorkommen der Naturschutzbehörde melden

In diesem Jahr hat die Bekämpfung des Staudenknöterich bereits begonnen, nun geht es wieder dem Riesen-Bärenklau und dem Indischen Springkraut an den Kragen. Der BN bittet die Eigentümer befallener Grundstücke im Außenbereich, die Maßnahmen zu unterstützen und den Zutritt zu dulden. Es handelt sich in der Regel um frei zugängliche Abschnitte außerhalb von landwirtschaftlichen Nutzflächen. Wer Einwände gegen diese Maßnahmen auf seinem Grundstück hat, möge sich unter Tel. 08025/2577, burger.manfred@t-online.de, oder bei der Unteren Naturschutzbehörde (Josef Faas, Tel. 08025/703-3321, josef.faas@lra-mb.bayern.de) melden. Hier können auch neue Vorkommen gemeldet werden.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem neuen, regelmäßigen Miesbach-Newsletter.