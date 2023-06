Bundesstraße wegen Sanierung voll gesperrt

Von: Jonas Napiletzki

Die Bundesstraße zwischen dem Kreisverkehr und Riedgasteig ist ab Montag gesperrt. © THOMAS PLETTENBERG

Wegen Sanierungsarbeiten wird die Bundesstraße zwischen Miesbach und Irschenberg ab Montag gesperrt. Verkehrsteilnehmer müssen Umleitungen in Kauf nehmen.

Miesbach – Die Bundesstraße B472 zwischen Miesbach und und der Gasteigbach-Brücke im Irschenberger Gemeindeteil Riedgasteig wird von Montag, 12. Juni, bis voraussichtlich Freitag, 7. Juli, voll gesperrt. Das teilt das Staatliche Bauamt Rosenheim mit und erklärt, Autofahrer würden in dieser Zeit über die Staatsstraßen 2077 und 2010 (Leitzach) umgeleitet.

Starke Verkehrsbelastung hat Spuren hinterlassen

Hintergrund der Sperrung ist die starke Verkehrsbelastung, die auf der B307 „Spuren hinterlassen“ habe. Nun steht eine Sanierung an, bei der zunächst Fräsarbeiten durchgeführt werden. „Dabei müssen von den vorhandenen Asphaltschichten wegen der bestehenden Schäden insgesamt zehn Zentimeter abgetragen werden“, erklärt das Staatliche Bauamt. Außerdem werde die Entwässerung repariert und später die Asphaltbinderschicht und die Asphaltdeckschicht wiederhergestellt. „Nach der Fertigstellung der Schutzeinrichtungen, der Leitpfosten und den Markierungsarbeiten kann die Bundesstraße wieder für den Verkehr freigegeben werden.“ Das solle, wenn alles nach Plan laufe, am Freitag, 7. Juli, erfolgen.

Lkw werden über Autobahn umgeleitet, Autofahrer über Leitzach

Während Autofahrer von Miesbach über Parsberg, Leitzach und Ahrain nach Jedling und weiter nach Irschenberg gelangen, sollen Lkw an der A8 die Ausfahrt Weyarn nehmen und auf der Staatsstraße 2073 über Thalham nach Miesbach fahren, teilt das Bauamt mit.

Am Kreisverkehr nahe des Hagebaumarkts in Miesbach seien nur kleinere Arbeiten nötig. „Diese werden in der Nacht durchgeführt.“ Je nach Wetter ist dafür die Nacht von Donnerstag, 15. Juni, auf Freitag, 16. Juni, eingeplant. Dort werde der Verkehr „kleinräumig durch Miesbach“ umgeleitet. Das Staatliche Bauamt bittet Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die möglichen Verkehrsbehinderungen.