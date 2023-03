Radwan und Bär zur Wahlrechtsreform: Konträre Meinungen, klare Positionen

Von: Jonas Napiletzki

Teilen

Mit der neuen Reform soll der auf 736 Abgeordnete angewachsene deutsche Bundestag ab der nächsten Wahl dauerhaft auf 630 Mandate verkleinert werden. © Michael Kappeler/dpa

Die Bundestagsabgeordneten Alexander Radwan (CSU) und Karl Bär (Grüne) aus dem Wahlkreis Bad Tölz-Wolfratshausen-Miesbach vertreten zur Wahlrechtsreform klare Positionen.

Landkreis – 630 statt wie zuletzt 736 Abgeordnete sollen künftig im Bundestag sitzen. Das hat das Parlament mehrheitlich am Freitag beschlossen (wir berichteten im überregionalen Teil). Auch die beiden Abgeordneten Alexander Radwan (CSU) und Karl Bär (Grüne) aus dem Wahlkreis Bad Tölz-Wolfratshausen-Miesbach sind potenziell betroffen – und haben konträre Meinungen zur Reform. Sie lässt Direktmandate nur bei Parteien ab fünf Prozent zu und streicht Überhang- und Ausgleichsmandate, indem Direktmandate auf das Zweitstimmenergebnis der Partei gedeckelt werden.

Radwan kritisiert Umgang mit Direktmandaten

Radwan sagt dazu: „Ich habe natürlich mit ,Nein’ gestimmt.“ Nach den Urteilen des Verfassungsgerichts sei eine Gesetzgebung wichtig, die den Bundestag verkleinert. „Jetzt nutzt die Ampel die Wahlrechtsreform aber zu ihrem Machterhalt“, sagt Radwan. Die Fünf-Prozent-Thematik sei über Nacht hinzugekommen und „bedroht ganze Parteien und Landstriche“. Denn: Für Bayern „nimmt man in Kauf, dass die CSU als mit Abstand stärkste Partei nicht mehr in den Bundestag kommt.“ Im Osten könne noch mehr Repräsentanz verloren gehen. „Profitieren würde dort vor allem die AfD, die sich als einzige Oppositionspartei über die Reform freut“, meint der Abgeordnete. Er selbst habe noch nie auf der Liste für den Bundestag kandidiert – „ich bin ein Anhänger von Verwurzelung im Ort, mit der auch die Wahl vor Ort einhergeht“. Mit der Regel, dass ein direkt gewählter Kandidat nicht in den Bundestag einziehen könnte, werde das Prinzip des Direktmandats „massiv ausgehöhlt“. In den Parteien werde das zur Folge haben, dass gute Listenplätze zur Hauptsache und der Rest nachrangig würden.

Alexander Radwan, CSU-Bundestagsabgeordneter. © tp

Befürwortet hätte Radwan eine Verkleinerung der Zahl der Wahlkreise auf 270. „So trifft die Reform jetzt insbesondere die Union.“ Die CSU muss bundesweit fünf Prozent erreichen, um überhaupt Mandate zu erhalten. „Letztes Mal waren wir bei 5,2 oder 5,3 – ich glaube nicht, dass uns die Fünf-Prozent-Hürde nächstes Mal treffen würde.“ Aber: „Wir werden die Wähler darauf aufmerksam machen müssen, dass die Erststimme mit der Zweitstimme bei der Partei abgesichert werden sollte.“ Radwan selbst hätte die Reform bei der letzten Wahl nicht getroffen – er war mit 41,3 Prozent auf Platz acht der Direktkandidaten mit den meisten Stimmanteilen in ihren Wahlkreisen. Er sagt: „Ich werde mich wieder um ein Direktmandat bewerben.“

Verkleinerung für Bär wichtiger als Berücksichtigung aller Direktmandate

Karl Bär erklärt indes, er habe „für eine Wahlrechtsreform gestimmt, die die Wahrscheinlichkeit senkt, dass ich selbst wieder in den Bundestag komme“. Bei der Wahl 2021 wäre er mit der Reform allerdings auch mit Listenplatz zwölf in den Bundestag eingezogen, bestätigt er. Auch als Direktkandidat will Bär – „wenn ich dafür aufgestellt werde“ – wieder antreten. Er betont jedoch: „Ich finde es schade, dass nicht alle Parteien bereit waren, über ihren Schatten zu springen und eine konstruktive Wahlrechtsreform mit auszugestalten, auch wenn sie den eigenen Interessen widerspricht.“ Die Verkleinerung sei wichtiger als die Berücksichtigung aller Direktmandate. „Beides ist gar nicht möglich: Nicht jedes Direktmandat kann in den Bundestag einziehen.“

Karl Bär, Grünen-Bundestagsabgeordneter. © tp

Bär weiter: „Wir müssen nutzen, dass die CSU nicht in der Regierung sitzt – die hat jahrelang jede Reform blockiert.“ Das Wichtigste sei, dass jede Stimme gleich zählt. Dass Direktmandate der Parteien unter fünf Prozent entfallen, sei „ärgerlich“. Die CSU blieb bisher aber immer drüber. „Wenn sie Angst hat, das nicht mehr zu schaffen, sollte sie mit der CDU gemeinsam antreten.“ Wenn einzelne Direktkandidaten nicht berücksichtigt würden, „tut das weh“. Anders lasse sich eine Verkleinerung aber nicht umsetzen.

Eine Auswahl aller wichtigen Geschichten aus Ihrer Region erhalten Sie in unserem kostenlosen Newsletter regelmäßig und direkt per Mail. Melden Sie sich hier an für Tegernsee, hier für Miesbach und hier für Holzkirchen. nap