Bundesumweltministerin Schulze zu Besuch im Landkreis 

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat in Miesbach einen Öko-Bauernhof besucht. Abends diskutierte sie mit Natur- und Umweltschützern aus der Region. Wir waren dabei.

Miesbach/Irschenberg – Die SPD, die rote Arbeiterpartei, und ur-grüne Naturthemen, passt das? Definitiv, findet Verena Schmidt-Völlmecke. Freilich nicht nur, aber eben auch speziell in ihrem Wahlkreis. Jener „besonderen Region“ im Spannungsfeld zwischen landwirtschaftlicher Tradition und naturnahem Tourismus. „Die Umwelt, in der wir leben, müssen wir für nächste Generationen bewahren“, wahlkämpft die SPD-Landtagskandidatin. Sie hat sich daher jüngst prominente Unterstützung gesichert: Svenja Schulze, Bundesministerin für Umwelt und Naturschutz, besuchte auf ihre Einladung den Landkreis.

Nachmittags ging es für die SPD-Politikerinnen auf den Waldschütz-Hof in Miesbach, wo sie sich über die Ökomodell-Region informierten (siehe unten). Abends folgte ein Essen in der Dinzler Kaffeerösterei in Irschenberg. An der Holztafel nahmen neben Schulze, Schmidt-Völlmecke und Umweltstaatssekretär Florian Pronold (SPD) Akteure aus Landwirtschaft, Umwelt- und Naturschutz Platz. Darunter: Imker, Vogelschützer und das Ehepaar Lintzmeyer, zwei echte Naturschutz-Veteranen.

Knapp anderthalb Stunden nahm sich Schulze Zeit, lauschte den Bedenken und Sorgen der Anwesenden, machte eifrig Notizen auf ihrem Tablet. Eine Patentlösung oder Antwort für jedes Anliegen hatte sie logisch nicht parat, zu vielfältig und speziell waren die Themen, zu knapp die Zeit. Gesprochen wurde über Flächenfraß, Biodiversität und den Wolf, über Glyphosat, Insektensterben und den Erhalt der kleinteiligen Landwirtschaft. Einer Form, wie sie für den Landkreis typisch ist, wie sie Schulze aus ihrer nordrhein-westfälischen Heimat so aber nicht kenne. Sie zeigte sich folglich „sehr beeindruckt, wie diese kleinen Strukturen hier etwas nach vorne bringen“.

Ein Selbstläufer ist das freilich nicht. „Es funktioniert nur, weil diese kleinteilige Landwirtschaft von einzelnen Familien betrieben wird“, betont Manfred Burger, Vorsitzender der Bund-Naturschutz-Kreisgruppe. Und diese kleinen Familienbetriebe müsse der Bund daher deutlich mehr unterstützen als „großflächige Landwirtschaften“. Ein erster Schritt, fügt Hans Hacklinger an, wäre ein Abbau der Bürokratie. „Die ist für kleine Landwirtschaften nicht mehr zu stemmen“, moniert der Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbandes. Ebenso wenig, wie die starren gesetzlichen Vorschriften für Betriebe. „Es gibt keine zwei gleichen Landwirtschaften“, sagt Hacklinger. Ihm schwebt daher ein „Blumenstrauß an Maßnahmen“ vor, der dieser Kleinstrukturierung entgegenkommt und ihre Eigenheiten berücksichtigt.

Ähnliche Bedenken äußerte Kreisbäuerin Marlene Hupfauer hinsichtlich der geplanten Ausweitung der Wasserschutzzone Thalham-Reisach-Gotzing. „Das Wasserschutzgesetz, das man jedem Betrieb überstülpen will, müsste man noch mal öffnen und neu justieren“, regte Hupfauer an. Auch, wenn die Einteilung der Schutzzonen Sache des Landes sei, wie Staatssekretär Pronold einwandte, sicherte Schulze zu: „Wir werden schauen, wer für was zuständig ist und an welchen Schrauben wir drehen können.“

Im Grunde war es genau das, worauf Landtagskandidatin Schmidt-Völlmecke gehofft hatte: Für den Landkreis relevante umweltpolitische Themen in die Hauptstadt, ins SPD-geführte Umweltministerium bringen. „Das ökologische Gleichgewicht in dieser Region folgt eigenen Regeln“, sagte sie. Und dieses System zu bewahren, haben sich nicht zuletzt die anwesenden Naturschützer, die mahnenden Stimmen vor Ort, zur Aufgabe gemacht. „Hinter jedem Erfolg steht eine Person, eine Vereinigung, die sich mit Herzblut engagiert“, sagte Schmidt-Völlmecke abschließend und fügte in Richtung Schulze an: „Ich wünsche mir, dass du an all das in Berlin denkst.“

Zu Besuch auf dem Waldschütz-Hof