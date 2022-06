Ein Zensus für die Bäume: Bundeswaldinventur zählt im Landkreis Miesbach

Von: Alexandra Korimorth

Baumzählung im Bergwald: Während Felix Bierling (l.) den Umfang eines Stammes misst, tippt Christoph Riedel die Werte in seinen Laptop. © Stefan Schweihofer

Experten sammeln bei der Bundeswaldinventur alle zehn Jahre umfangreiche Daten zum Bestand. So auch im Landkreis Miesbach.

Landkreis – Inventuren sind trockene, staubige Angelegenheiten in miefigen Lagern und Kellern? Weit gefehlt, wenn es sich um die alle zehn Jahre stattfindende Bundeswaldinventur handelt. Beim Pressetermin am Dienstag geriet diese im Bad Wiesseer Bergwald zu einer abenteuerlichen Schatzsuche.

Nebelverhangen, hoch über dem Tegernsee am Ende der Breitenbachtalstraße, wo diese schon lange keine Straße mehr ist, und dann noch 173 Meter die steile Leiten rauf durch regenschweres Dickicht, nachwachsende Jungbäume und hohe Farne, über mit Moos und Schwammerl bewachsene Totholzstämme und vorbei an majestätischen, 100 bis 200 Jahre alten Tannen, Buchen, Bergahornen und Bergulmen: Das Ziel, auf das die für die Inventur geschulten Förster Christoph Riedel und Felix Bierling im Auftrag der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) zusammen mit Landesinventurleiter Wolfgang Stöger und Forstdirektor Korbinian Wolf vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Holzkirchen zustreben, ist alles andere als naheliegend oder offensichtlich. Es ist ein im Waldboden verstecktes Eisenrohr, das 1987 dort positioniert wurde.

Eisenringe im Boden verraten die Messstellen

Es ist einer der 128 Inventurpunkte im Landkreis Miesbach – im Nachbarlandkreis Bad Tölz-Wolfratshausen sind es gar 164 Inventurpunkte – auf dem vier mal vier Kilometer weiten Raster, mit dem die LWF Bayerns Waldgebiete vor 35 Jahren – also noch in analogen Zeiten ohne computergestützte Datenverarbeitung – überzogen hat. Seit damals, als die Wälder vom sauren Regen bedroht waren und das Damoklesschwert des Waldsterbens über bundesdeutschen Wäldern hing, werden diese bayernweit etwa 8000 Inventurpunkte regelmäßig alle zehn Jahre angesteuert. Damit sollen der aktuelle Bestand und Zustand des Waldes dokumentiert und Daten erhoben werden, die Auskunft über seine Entwicklung geben. Denn der Wald ist ein langfristiges Projekt.

Christoph Riedel und Felix Bierling sind mit allerlei technischem Gerät wie Kompass und GNSS-Gerät ausgestattet, um besagten Eisenring zu finden. Dann mit Maßstock, Maßband, Ultraschall-Baumhöhenmessgerät und geländegängigen Laptops, um die rund 15 Bäume – und zwar bei jedem Inventurdurchgang exakt dieselben – im Umkreis dieses Inventurpunkts zu erfassen. Dabei werden Baumart, Durchmesser, Höhe, Alter, Besonderheiten und Verletzungen wie eventuelle Holzernte- oder Sturmschäden der Bäume ermittelt und eingetragen.

Auch die nachwachsenden jungen Bäumchen, die Bodenvegetation sowie naturschutzrelevante Parameter wie Totholz, Biotopbaummerkmale, Strukturvielfalt und Waldlebensraumtypen werden genau erfasst. Sie spielen für die Zukunftsprognose des jeweiligen Waldes und hinterher für die Beratung der Waldbesitzer eine große Rolle.

Abschluss gegen Ende des Jahres erwartet

Die vierte Inventur rund um den 1100 Meter hoch gelegenen Inventurpunkt im Bad Wiesseer Bergwald dauert gut eineinhalb Stunden. „Der Waldbestand, in dem wir uns gerade befinden, entspricht schon fast unserer Idealvorstellung: naturnahe und strukturreiche Mischwälder aus alten und jungen Bäumen, hier sogar mit viel Totholz für Insekten, Baumpilze oder Vögel. Dieser Wald ist gesund, seine Zukunft ist gesichert“, erklären die Experten zufrieden und nicht ohne Stolz. „Da hat sich der abenteuerliche Aufstieg doch gelohnt, oder?!“

Auch für Nicht-Fachleute ist es hier, wo viel Licht zwischen hohe Tannen und Buchen, mannshohe Jungbuchen, hüfthohe Farne, kniehohe Jungtannen und -fichten und auf samtene Moosteppiche fällt, geradezu märchenhaft schön. Apropos Märchen: Nahkontakt mit einem realen Wolf oder Bären hatten Riedel und Bierling noch nicht.

Bis auf bisweilen abenteuerliches Hinkommen zum Inventurpunkt laufen die Erhebungen ruhig ab. Nach Abschluss der Aufnahmen Ende 2022 werden die umfangreichen Daten ausgewertet, analysiert und aufbereitet. Sie geben Aufschluss über die Entwicklung der Baumartenzusammensetzung, das Alter, den Holzvorrat, dessen Zuwachs und Nutzung. „Also wie viel Wald genutzt wurde und auch, wie viel künftig genutzt werden kann“, erklärt Wolfgang Stöger mit Blick auf den wegen des Klimawandels notwendigen Waldumbau. Korbinian Wolf nickt zustimmend: „Wir werden sehen, welche Baumarten Sturm, Hitze, Dürre und auch Schadinsekten erwehren können und wo wir den Waldbesitzern eventuell auch empfehlen, ein bisschen nachzuhelfen.“

Denn eines ist klar: Der Wald, insbesondere der Bergwald, hat eine große Schutzfunktion gegen Murenabgänge, Schneelawinen, Hochwasser. Ohne ihn wäre eine Besiedelung in den Tälern unmöglich. Von seiner global wichtigen Funktion als CO2-Binder und nachwachsende Energiequelle ganz zu schweigen. ak

