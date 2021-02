Bunte Tüten durchs Blumenfensterl: So wird der Valentinstag trotz Corona rosig

Trotz Corona brauchen Verliebte nicht auf den Valentinstag verzichten. Die Inhaberin des Miesbacher Rosentraum öffnet ihr Blumenfensterl - sogar am Sonntag.

Miesbach – Nicht nur für frisch Verliebte gehört der Gang ins Blumengeschäft am Valentinstag zum Pflichtprogramm. Heuer müssen sie sich wegen des Corona-Lockdowns mit einem Blick durchs Fenster begnügen. Wie man dennoch an einen Strauß für seinen Schatz kommt und wie wichtig der 14. Februar gerade in diesen Zeiten für die Gärtnereien und Blumenläden ist, erklärt Andrea Lintner (61), Gärtnerin, Floristin und Inhaberin des Rosentraums am Miesbacher Marktplatz.

Frau Lintner, per Click & Collect zum Blumenstrauß für die große Liebe. Fehlt da nicht ein bisschen die Romantik?

Andrea Lintner: (lacht) Die kommt doch erst beim Überreichen. Dann aber ist die Freude bestimmt groß, weil frische Blumen in dieser schwierigen Zeit ganz besonders glücklich machen.

Aber wie soll man denn beim Bestellen am Telefon wissen, was man am besten schenkt?

Andrea Lintner: Selbstverständlich beraten wir unsere Kunden gerne auch telefonisch. Darüber hinaus habe ich meinen Laden so umgestaltet, dass man von Außen einen guten Überblick über das Angebot an Schnittblumen, Sträußen, Frühlingsblühern und die passende Deko hat. Unsere Stammkunden haben jedoch meistens eine ziemlich genaue Vorstellung von dem, was sie gerne haben möchten.

Lesen Sie auch: Friedhofsgärtnerin entsetzt über Blumenklau an Miesbacher Gräbern

Kommen die denn noch so regelmäßig, wenn sie gar nicht in den Laden rein dürfen?

Andrea Lintner: Seitdem wir Click & Collect anbieten dürfen, läuft das Geschäft natürlich besser als zu der Zeit, in der man die Blumen nur liefern durfte. Positiv fällt in diesen Wochen auf, dass viele Kunden nicht nur zu Geburtstagen oder eben zum Valentinstag Blumengeschenke besorgen, sondern sich auch selbst mit bunten Frühlingsblumen oder einer besonderen Rose eine Freude bereiten. Jeder sehnt sich im Moment nach ein bisschen Farbe.

Heißt: Der Valentinstag ist heuer gar nicht so entscheidend fürs Geschäft?

Andrea Lintner: Doch, das natürlich schon. Darum haben wir uns auch gut darauf vorbereitet. Dass viele unserer Kunden Ihre Bestellungen schon vorab per E-Mail oder Telefon aufgegeben haben, erleichtert uns die Planung. Aber auch kurzfristige Wünsche erfüllen wir gern. Damit wir die Abholung möglichst gut entzerren können, und kein Kunde zu lange warten muss, geben meine Kollegin und ich die Bestellungen am Samstag durch zwei „Blumenfensterl“ raus. Dank einer Ausnahmegenehmigung im Ladenschlussgesetz dürfen wir unser auch am Sonntag von 8 und 12 Uhr öffnen.

Können Sie schon abschätzen, was heuer der Renner ist bei den Verliebten?

Andrea Lintner: Im Grunde alles was bunt und duftend ist. Besonders beliebt sind unsere Valentinstüten, die wir erstmals anbieten. Unter dem Motto „Frühlingsgefühle“ oder „Rosige Aussichten“ verpacken wir verschiedene Schnittblumen, blühende Zweige, Eukalyptusgrün und einige Pflanzen in Zeitungspapier, stecken alles in eine Tüte und legen noch ein Schokoladenherz mit hinein. Damit wollen wir die Beschenkten anregen, selber kreativ zu werden. Die ersten Fotos von gelungenen Arrangements haben uns schon erreicht. Richtig toll!

sg