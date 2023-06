Buslinie Tegernsee-Jenbach soll Münchner nach Österreich bringen

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Blechlawinen rollen an schönen Tagen von und in Richtung Tegernsee, hier auf der B138 bei Warngau. Eine neue Buslinie von Tegernsee nach Jenbach in Tirol soll zumindest den Durchgangsverkehr mindern. Darüber hat nun der Kreisausscchuss diskutiert. © TP

Landrat Olaf von Löwis (CSU) will 700 000 Euro jährlich für eine neue Buslinie ausgeben, die Münchner nach Österreich bringt. Ziel ist, die Straßen im Landkreis zu entlasten. Ob er den Kreistag für das „Leuchtturmprojekt“ gewinnt, ist jedoch fraglich.

Landkreis – Der Kreisentwicklungsausschuss zumindest reagierte in seiner jüngsten Sitzung zurückhaltend auf die Pläne. Anastasia Stadler (CSU) lehnte sie sogar rundherum ab: „Als Touristikerin blutet mir das Herz, wenn ich höre, dass wir für 700 000 Euro die Leute aus München zum Achensee karren, statt sie bei uns in der Region zu halten.“ Obendrein gebe es wichtigere Dinge anzupacken: „Wenn ich sehe, wie lange wir im Tegernseer Tal bis zum Krankenhaus Agatharied brauchen, dann sollten wir dafür sorgen, dass die Menschen im Landkreis von A nach B kommen.“

Leonhard Wöhr (CSU) mahnte: „Bei den Bürgern herrscht Unmut, weil vom letzten Nahverkehrsplan hauptsächlich der Tourismus profitiert hat und nicht der alltägliche Verkehr der Menschen vor Ort.“ Beim nächsten Nahverkehrsplan solle das Hauptaugenmerk daher auf einer Verbesserung des Alltagsverkehrs liegen.

Löwis dagegen pries das Projekt, das die Stabsstelle Mobilitätsentwicklung ausgearbeitet hatte, als „ein Leuchtturmprojekt in Europa“. Er betonte die „riesige und einmalige“ Chance der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und machte Dampf: „Beim Verkehr muss endlich was passieren, da sind wir viel zu langsam, die Leute sind es leid!“

Dabei besteht auf dieser Strecke bereits die Linie 9556 Tegernsee-Stuben, die im Stunden- , zum Teil sogar im 30-Minuten-Takt verkehrt. Diese Linie will die Stabsstelle nun durch die neue grenzüberschreitende Linie ersetzen. Wie Antonia Rüede-Passul in der Sitzung erklärte, ging die Initiative zur Zusammenarbeit von den Tirolern aus. Geplant ist eine Buslinie zwischen Tegernsee und Jenbach/Tirol, die in beide Richtungen verkehrt – im Stundentakt von 7 Uhr morgens bis 19 Uhr abends. Bislang gibt es als internationale Verbindung nur die Linie 9550 Tegernsee – Pertisau, die zwei Mal täglich verkehrt.

Welche Folgen ein Ersatz der Linie 9556 für den Streckenverlauf hätte, war nicht Gegenstand der Präsentation. Allerdings listet der Fahrplan der Linie 9556 fünf Haltestellen auf, die im Fahrplan der grenzüberschreitenden Linie nicht vorgesehen sind: Die Schulen in Rottach und Kreuth, außerdem Reitrain, Trinis und Trinisstraße. Dafür kämen Haltestellen auf österreichischem Staatsgebiet dazu – unter anderem vier Schulen. Der neue Bus soll mit einem Anhänger ausgestattet werden, damit die Mitnahme von Sportgeräten wie Ski und Räder möglich ist.

Den Landkreis Miesbach würde das jährlich 700 000 Euro kosten, abzüglich der Kosten für die Linie 9556. Wie hoch diese sind, will die Stabsstelle Mobilitätsentwicklung nicht sagen: „Wir dürfen diese Zahl nicht herausgeben, da es sich um ein Vertragsdetail mit der RVO handelt“, teilte Pressesprecherin Sophie Stadler auf Nachfrage mit. Auf Tirol kämen Kosten in Höhe von 850 000 Euro jährlich zu. Förderfähig sind die Betriebskosten nicht, nur für Marketing könne Geld von der Euregio beantragt werden.

Der Vorteil für den Kreis Miesbach liegt nach Meinung der Stabsstelle Mobilitätsentwicklung vor allem in einer Entlastung der heimischen Straßen: Münchner könnten mit dem Zug bis Tegernsee fahren und von dort mit dem Bus weiter nach Jenbach, statt auf dem Weg nach Süden mit ihren Autos die Straßen zu verstopfen. Das bedeute weniger Lärm und bessere Luft für die Landkreisbürger.

Für die Idee erwärmen konnte sich der Kreuther Martin Walch (SPD), der Kreisrätin Elisabeth Dasch vertrat: „Alle internationalen Züge halten in Jenbach“, sagte er, „wer nach Rom will, muss dann nicht mehr über München fahren.“

Klaus Meixner (CSU) dagegen sagte: „Ich hoffe, dass bei diesem Leuchtturmprojekt auch eine Lampe für Irschenberg leuchtet, das besser angebunden werden muss. Wo bleibt unser Bus?“

