Caritas-Beraterin im Interview zum Weltfrauentag: „Es bräuchte mehr Betreuungsplätze“

Von: Jonas Napiletzki

Teilen

Andrea Schneider berät vorwiegend Frauen im Landkreis Miesbach. © Thomas Plettenberg

Am 8. März, wird weltweit der Internationale Frauentag begangen. Zu diesem Anlass haben wir mit Andrea Schneider von der Caritas Miesbach über Probleme im Landkreis gesprochen.

Landkreis – Die 51-jährige Andrea Schneider betreut Menschen im Landkreis zur Existenzsicherung, mit Fragen zu Sozialleistungen und zur Lösung unterschiedlichster Probleme. Das Beratungsangebot richtet sich an beide Geschlechter, doch das Klientel ist meist weiblich. Schneider verrät zum Weltfrauentag, woran das liegt und wie Frauen gestärkt werden können.

Frau Schneider, Sie beraten Menschen in schwierigen Lebenslagen. Was heißt das konkret?

Andrea Schneider: Ich betreue die allgemeine soziale Beratung. Das ist eine Anlaufstelle für Menschen, die mit unterschiedlichsten Problemen zu mir kommen können. Oft sind es finanzielle Schwierigkeiten oder Überforderungen durch komplexe Problemlagen. Übergänge und Veränderungen im Leben wie zum Beispiel Trennungen. Zuletzt hatte ich eine Frau in der Beratung, die sich frisch von ihrem Partner getrennt hat. Sie hat die Wäsche für fünf Kinder mit der Hand gewaschen. Es war kein Geld für eine neue Waschmaschine da. In solchen Fällen kann ich an Stiftungen vermitteln, die finanziell einspringen.

Sie berichten, fast drei Viertel des Klientels seien Frauen.

Andrea Schneider: Das liegt daran, dass typische von Frauen erlernte Berufe immer noch geringer bezahlt werden – etwa der soziale Bereich, aber auch die Hotellerie und das Gaststättengewerbe. Der Gehaltsunterschied beträgt zwischen den beiden Geschlechtern 20 Prozent. Wenn Kinder auf die Welt kommen, bleiben Frauen in 90 Prozent der Fälle zu Hause oder reduzieren auf Teilzeit. Auch Pflegeleistungen an Angehörigen zu Hause führen in 80 Prozent der Fälle Frauen durch. Der Wiedereinstieg in den Beruf fällt dann schwer. Oft haben meine Klientinnen aber auch gar keinen Berufsabschluss.

Woran liegt das?

Andrea Schneider: Gerade in sozial schwachen Familien übertragen sich Rollenbilder von Generation zu Generation, Hilflosigkeit wird erlernt. Es fehlen Förderung durch die Eltern und Teilhabe-Möglichkeiten. Bildungschancen sind in solchen Familien oft geringer. Vor allem Mädchen bekommen dann weniger Chancen auf ein Studium oder eine gute Ausbildung.

Das wird für Frauen später zum Problem?

Andrea Schneider: Wenn Frauen schon im Niedriglohnsektor arbeiten, bevor sie Kinder bekommen, sind sie später oft gezwungen, zu Hause zu bleiben. Das liegt daran, dass Betreuungszeiten nicht mit den Arbeitszeiten vereinbar sind. Schon gar nicht mit der nötigen Flexibilität, die beispielsweise im Bäckerhandwerk, Gastronomie oder Hotellerie nötig ist.

Schulen bieten aber beispielsweise den Hort an.

Andrea Schneider: Mittagsbetreuungen sind sehr teuer. Wer wenig verdient, für den lohnt es sich nicht, überhaupt noch zu arbeiten, wenn in der gleichen Zeit mehr Geld für die Kinderbetreuung ausgegeben werden muss. Arbeiten würden alle gerne. Aber beispielsweise Umschulungen beim Arbeitsamt sind nur ohne Abschluss oder bei Krankheit möglich, nicht, wenn der eigene Beruf zu wenig abwirft.

Wie könnte man dieser Spirale entgegentreten?

Andrea Schneider: Die Sozialcard im Landkreis ist ein guter Ansatz. Bei Partnern können Sozialhilfeempfänger günstiger Freizeiteinrichtungen besuchen. Leider nehmen im Augenblick noch zu wenige Betriebe daran teil. Es wäre schön, wenn sich zusätzliche Partner finden würden. Ein weiterer Ansatzpunkt wäre der Wohnungsmarkt. Manche Mütter schlafen auf der Couch, um ihren Kindern ein eigenes Zimmer zu ermöglichen. Oder Mutter und Kind wohnen in einem Zimmer, weil das Geld für mehr Platz fehlt. Hier sollten Kommunen mehr auf sozialen Wohnungsbau setzen. Bemühungen in dieser Richtung sind vorhanden, sind aber noch zu wenig.

Keine Zulage für Erzieher - trotz angespanntem Wohnungsmarkt

Was sollte sich bei der Kinderbetreuung ändern?

Andrea Schneider: Es bräuchte mehr Betreuungsplätze, aber es ist schwierig, den Raum und vor allem das Personal dafür zu finden. In München gibt’s eine Zulage für Erzieher. Im Landkreis gibt’s die nicht mehr – obwohl der Wohnraum hier nicht günstiger ist.

Was können Sie in der Caritas ganz konkret tun?

Andrea Schneider: Wir beraten die Frauen und betrachten die Gesamtsituation. Bei einer Vielzahl von Problemen strukturieren wir diese, lösen eines nach dem anderen und geben den Klientinnen das Gefühl zurück, dass es weiter geht und sie ihr Leben meistern können. Unser Prinzip ist „Hilfe zur Selbsthilfe“ und Nachhaltigkeit.

Und wo kann die Gesellschaft mittelfristig ansetzen?

Andrea Schneider: Die Wirtschaft sollte auch Männern die Chance geben, in Teilzeit zu arbeiten und so ihre Kinder regelmäßig zu betreuen. So können Frauen im Beruf bleiben. Auch sollte sich die Einkommenslücke der Frauen schließen. Ebenfalls hilfreich wären bessere Betreuungszeiten und eine Übernahme von Betreuungskosten durch den Staat.

Das Gespräch führte Jonas Napiletzki.

Eine Auswahl aller relevanten News und Geschichten erhalten Sie in unserem kostenlosen Newsletter regelmäßig und direkt per Mail. Melden Sie sich hier an für Tegernsee, hier für Miesbach und hier für Holzkirchen.