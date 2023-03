Caritas-Zentrum Miesbach plant neue Strukturen: Soziale Unterstützung mit neuem Konzept

Sozialraumorientierung angedacht

Der Fachkräftemangel verschärft sich, zeitgleich steigt der Bedarf an sozialer Unterstützung. Um Dienste trotzdem zu erhalten, verfolgt das Caritas-Zentrum eine neue Strategie.

Miesbach – Petra Schubert, Kreisgeschäftsführerin des Caritas-Zentrums in Miesbach, warnt: „Unsere Systeme werden mittel- oder langfristig nicht mehr funktionieren.“ Um dieser Entwicklung entgegenzutreten, will sich der Wohlfahrtsverband im Landkreis neu ausrichten. Das Handlungskonzept der Sozialraumorientierung soll in den Fokus rücken, erklärten Caritas-Vertreter.

Abläufe werden neu strukturiert

Aktuell würden die Dienste des Caritas-Zentrums Miesbach komplex und stark spezialisiert angeboten, sagte Kreisgeschäftsführer Florian Rausch. Ziel der neuen Strukturen sei es, präventiv so vorzusorgen, dass die spezialisierten Dienste bestenfalls gar nicht erst in Anspruch genommen werden müssen. „Wir wollen nicht mehr die Feuerwehr sein, die erst kommt, wenn’s brennt“, verdeutlichte Schubert.

Als fiktives Beispiel nannte sie einen verwitweten Senior, der Unterstützungsbedarf im Alltag hat. Ohne Sozialraumorientierung würde er möglicherweise stationär zur Betreuung aufgenommen. Nach dem neuen Handlungskonzept würde sich stattdessen erst ein Team zusammensetzen, das den Bedarf klärt. „Was braucht er – und welche Ressourcen bringt er mit?“ Kann der Mann sich beispielsweise ein Frühstück zubereiten, aber nicht kochen, wäre das Mittagessen der Bedarf, sagte Schubert.

Dann werde im Sozialraum – etwa in der Nachbarschaft – eine Lösung gesucht. Erst wenn kein Nachbar Unterstützung anbietet, komme eine institutionelle Hilfe ins Spiel, wie beispielsweise Essen auf Rädern.

Neue Abläufe sollen Vorteile mitbringen

Schubert betonte, dieser Ablauf sei am besten für die Menschen und für das System. Denn: Viele würden gar nicht stationär betreut werden wollen. Außerdem sei die ambulante Versorgung deutlich günstiger. „Wir sehen uns als Treiber für dieses Thema im Landkreis.“ Damit der Prozess ins Rollen kommt, richtet sich die Caritas Miesbach seit etwa zwei Jahren strategisch neu aus und strukturiert etwa Führungspositionen um. „Wir wollen raus aus dem Zentrum und mehr Kooperationen anbieten“, sagte Rausch.

Auch die Auswertung der eigenen Arbeit solle verstärkt werden. Bereits jetzt seien die Themen Wohnraum, Kita-Plätze, demografischer Wandel oder die Hürden Alleinerziehender sehr präsent im Landkreis. Auch Armut würde eine Rolle spielen, das Thema finde im Landkreis aber eher verdeckt statt, sagte Barbara Schwaiger in der Pressekonferenz.

Die Leiterin für Betreutes Einzelwohnen stellte ihren Bereich gemeinsam mit Franziska Lehmann exemplarisch als langjähriges Angebot vor, das bereits der Sozialraumorientierung entspricht. Wie alle anderen Fachdienste auch, soll das betreute Einzelwohnen bestehen bleiben. Besonders wichtig sei dabei die „Willensorientierung“, erklärte Lehmann. Gleichzeitig könnten durch einzelne Fachdienste Brücken zu anderen geschlagen werden. „Wir wollen weg vom isolierten Fall“, betonte Rausch. So könnten bei schambehafteten Themen wie Schulden oder Suchterkrankungen weiterhin Hilfe angeboten und Stigmatisierung abgebaut werden. Ein für die Sozialraumorientierung besonders gelungenes Arbeiten sei auch das Mehrgenerationenhaus in Rottach-Egern.

Caritas will sich stärker vernetzen

Mit rund 600 Mitarbeitern zählt die Caritas zu den großen Arbeitgebern im Landkreis – hat aber auch selbst Schwierigkeiten, Stellen schnell und mit geeigneten Bewerbern zu besetzen. Das Angebot sozialer Unterstützung sei aber auch als Unterstützung der Wirtschaft zu sehen, betonte Schubert. Neben der für Einzelpersonen kostenfreien Beratung will das Wohlfahrtszentrum künftig auch die Arbeit mit Betrieben ausbauen. Um die anderen Bereiche kostenfrei anzubieten, sei die Caritas aber weiter auf Ehrenamtliche angewiesen.

Weiter will sich die Caritas mit der Sozialraumorientierung stärker mit der Politik und mit weiteren Akteuren vernetzen. In der Praxis werde kein neuer runder Tisch entstehen, sagte Rausch. Vielmehr sei die Ausrichtung als laufender Prozess zu verstehen, in dem auch Vereine oder Nachbarschaftshilfen eingebunden werden sollen.

