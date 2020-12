Neue Kreisgeschäftsführerin in der Miesbacher Caritas - Petra Schubert offiziell begrüßt

Petra Schubert ist die neue Kreisgeschäftsführerin im Caritas-Zentrum Miesbach. Sie wurde kürzlich im Rahmen eines Gottesdienstes offiziell begrüßt - verbunden mit guten Wünschen.

Miesbach – Ein Gottesdienst bringt feierliche Stimmung in die Kirche – so auch bei der Begrüßung der neuen Kreisgeschäftsführerin des Miesbacher Caritas-Zentrums. Petra Schubert profitierte von diesem Umstand trotz oder auch wegen Corona. Bedingt durch die Beschränkungen verzichtete die 53-Jährige, die seit 1. Oktober als Geschäftsführerin im Dienst ist, zwar auf eine Feier – wurde im Gottesdienst aber herzlich begrüßt. Verpackt in den Fürbitten der Eucharistiefeier in der Stadtpfarrkirche übermittelten viele der rund 30 Anwesenden ihre guten Wünsche. Reden und Danksagungen ergänzten die Begrüßung.

In Fürbitten bedachten Gäste die neue Leiterin mit guten Wünschen

Unter anderem Mut und Ausdauer wünschte einer der Gäste der neuen Geschäftsführerin. Hoffnung sei das Fundament des Glaubens – und eben diesen brauche man auch, um alle Herausforderungen stemmen zu können. Andere Redner empfahlen Schubert ein offenes Herz, Kraft für Entscheidungen und genug Lebenslust. Auch Gesundheit, ein wertschätzendes Menschenbild und helfende Hände waren unter den Fürbitten.

Schubert war bereits seit 2017 im Team der Geschäftsführung

Gabriele Stark-Angermeier, Vorsitzende des Diözesan-Caritasverbands München, zweifelte bei keinem der vorgebrachten Punkte an Schubert. „Sie haben sich in den vergangenen Jahren bereits unentbehrlich gemacht“, sagte die Vorsitzende zu Schubert. Seit sechs Jahren ist die neue Geschäftsführerin für den Caritasverband in Leitungsfunktion tätig – bis April dieses Jahres im Kinderhaus Farbenfroh Irschenberg und seit Oktober 2017 im Team der Geschäftsführung. Jetzt leitet sie dieses Team.

Kreisgeschäftsführerin sucht Balance aus Qualität und Wirtschaftlichkeit

„Darüber freue ich mich sehr“, sagte Schubert. Sie stehe vor allem für Kooperation, weil sie der festen Überzeugung sei, dass mit einem professionellen Team und regionalem Netzwerk alles besser gelinge. „Ich stehe aber auch für Weiterentwicklung und Veränderungen“, sagte die Mutter zweier erwachsener Kindern. Gerade in der sozialen Arbeit seien alle Mitarbeiter dazu aufgerufen, sich mit den Veränderungen der Lebenswelten der Menschen zu entwickeln, damit die Caritas den Bedürfnissen der Menschen gerecht werde. „Nicht zuletzt“, so Schubert, „stehe ich für eine gute Balance aus wirtschaftlichem Handeln und hoher Qualität.“ Konkret bedeute das für sie, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und die Arbeit mit umsichtiger Planung nachhaltig zu finanzieren.

Eigene Ideen sind in der heutigen Zeit gefragt

Stark-Angermeier sah Schubert auch für diese Ziele gewachsen. „Sie sind flexibel, belastbar, neugierig und entwickeln eigene Ideen“, fasste die Vorsitzende des Caritasverbands der Erzdiözese München und Freising zusammen. Auch „Verschlafenes“ könne Schubert nach vorne bringen – eine wichtige Aufgabe in der heutigen Zeit, um den Qualitätsstandard des Wohlfahrtsverbands aufrecht zu erhalten. Das Caritas-Zentrum Miesbach gibt es seit 63 Jahren. Es ging 1957 aus einer Beratungsstelle für Vertriebene hervor. „Seit der Gründung sind wir stolz auf unsere Arbeit“, sagte die Vorsitzende. nap