Causa Aiwanger: Freie Wähler im Landkreis Miesbach bleiben entspannt

Von: Sebastian Grauvogl

Vize-Ministerpräsident Aiwangers Rede bei der Heiz-Demo in Erding gefiel auch in Querdenker-Kreisen. © Matthias Balk

Mit seinen Aussagen bei einer Demo hat Hubert Aiwanger für eine intensive Diskussion in der Politik gesorgt. Am Umgang zwischen FW und FWG im Landkreis ändert sich dadurch aber nichts.

Landkreis – Hat Hubert Aiwanger bei seiner Rede auf der Erdinger Demo „geistige Brandstiftung“ betrieben? Die von ihm angegriffenen Grünen werfen dem bayerischen Wirtschaftsminister genau dies vor. Der FW-Politiker selbst bezeichnet die Kritik als „Pseudoempörung“ und sieht keinen Grund, sich für seine Wortwahl (unter anderem: Die Menschen müssten sich „die Demokratie zurückholen“.) zu entschuldigen. Auch die Freien Wähler im Landkreis erkennen dafür keine Notwendigkeit.

Sie habe viele Anrufe erhalten, berichtet FW-Kreisvorsitzende Gisela Hölscher auf Nachfrage. Nur in einem Fall sei dabei aber Aiwangers Wortwahl als falsch bezeichnet worden. Darüber könne man auch durchaus diskutieren, sagt Hölscher. Grundsätzlich sei es den Leuten aber lieber, wenn ein Politiker vom Recht der Meinungsfreiheit Gebrauch mache und Klartext rede. Sonst höre man heute ja oft nur noch weichgespülte Aussagen. „Das verurteile ich viel mehr“, betont die FW-Kreisvorsitzende. Zum Vergleich habe sie sich nach Aiwangers Auftritt ein paar alte Videoausschnitte von Reden von Franz-Josef Strauß (CSU) oder Herbert Wehner (SPD) angeschaut. „Die haben noch viel mehr draufgehaut und es hat niemanden gestört.“ Hölscher ist überzeugt: „Das ist Demokratie.“ Ein Vollblutpolitiker wie Aiwanger teile aber nicht nur aus, sondern könne dann auch die folgende Kritik – nicht selten auch mit Worten deutlich unter der Gürtellinie – wegstecken. Inhaltlich, betont Hölscher, stehe sie ohnehin voll hinter den Aussagen des Wirtschaftsministers. „Mit diesen Themen treffen wir den Nerv der Zeit.“

FW-Landtagskandidat sieht viel Zuspruch

Das findet auch der FW-Landtagskandidat Martin Rosenberger. Er habe am Donnerstagabend die Eröffnung des Jubiläumsfests der Fischbachauer Trachtler besucht. Dort sei Aiwangers Kritik an den Grünen gut angekommen. „So gut wie alle, mit denen ich im Zelt geredet habe, sagen, dass er recht hat“, erzählt Rosenberger. Dass sich der grundsätzlich frei sprechende Aiwanger im Eifer des Gefechts auch mal ein Wort wähle, auf das er schriftlich vielleicht verzichten würde, findet Rosenberger nicht schlimm. Die heftige Kritik daran führt der Landtagskandidat nicht zuletzt auf einen gewissen Neid bei den anderen Parteien zurück. „Denen stinkt’s, dass er bei den Leuten auf dem Land so gut ankommt.“

Bei der Freien Wähler Gemeinschaft (FWG) im Landkreis sieht man sich derweil trotz des ähnlichen Namens nicht mit den umstrittenen Aussagen Aiwangers in Verbindung gebracht. „Ich denke, dass die Leute hier schon unterscheiden“, sagt FWG-Kreisvorsitzender Norbert Kerkel. Den Bürgern sei bewusst, dass es der FWG um die lokale Ebene gehe, nicht um Landes- oder Bundespolitik. „Wir setzen uns unmittelbar dafür ein, dass Straßen geteert und Kindergärten gebaut werden“, betont Kerkel. Auf den ideologischen Überbau einer Partei verzichte man dabei gern.

Gespräche über gemeinsame Liste gehen weiter

Diesen lokalen Blick nehme die FWG aber auch in Bezug auf die Zusammenarbeit mit den FW-Vertretern vor Ort ein, stellt Kerkel klar. So werde die Causa Aiwanger keinen Einfluss auf die laufenden Gespräche über eine gemeinsame Liste bei der Kommunalwahl 2026. „Wir arbeiten weiter daran und schauen, ob wir auf einen grünen Zweig kommen“, sagt Kerkel. Eine stärkere namenstechnische Abgrenzung der FWGs von der Partei hält der Kreisvorsitzende übrigens für nicht zwingend notwendig. Wie berichtet, hatte sich zuletzt die FWG Miesbach in Freie Liste Miesbach umbenannt. Dies sei so gesehen aber auch nicht ungewöhnlich gewesen, hätten unterschiedliche Namen in den einzelnen Gemeinden doch schon Tradition. Als Beispiel nennt Kerkel etwa den Wiesseer Block oder die PWG Schliersee.

sg