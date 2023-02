ChatGPT: Schulleiter im Landkreis Miesbach warnt vor künstlicher Intelligenz - „Werden überrollt“

Von: Jonas Napiletzki, Joshua Eibl

Simpel: ChatGPT liefert auf Nachfrage ausformulierte Sätze und ganze Texte zu Themen aller Art. © TP

Auch Schulen im Landkreis Miesbach beschäftigen sich mit der künstlicher Intelligenz ChatGPT. Die Strategien im Umgang damit sind unterschiedlich.

Landkreis – „ChatGPT wurde entwickelt, um menschenähnliche Konversationen zu führen.“ Das erklärt das neue Programm über sich selbst, kann aber auch andere Fragen in ganzen Sätzen beantworten. Die Sorge: Künstliche Intelligenz (KI) könnten Schüler dazu nutzen, Referate oder Hausarbeiten erstellen zu lassen. Auch anhand des bayerischen Abiturs wurde ChatGPT bereits getestet. Schulleiter im Landkreis haben das Problem erkannt, wollen Chancen und Risiken aber proaktiv ansprechen.

FOS Holzkirchen: Lehrer bilden sich fort

Michael Hüttl, Schulleiter der Fachoberschule Holzkirchen, ist fasziniert von ChatGPT. Er informierte Deutsch-Fachbetreuer und Seminarfachleiter. Manche wussten davon, manche nicht. Einig waren sich aber alle: „Wenn man genauer hinschaut, sieht man Defizite.“ So gehe es in einer Seminararbeit vor allem darum, Quellen richtig zu zitieren und zu benennen. „Genau das wird aber nicht lückenlos ausgespuckt“, sagt Hüttl. Er betont aber: „Wir lassen Schüler darüber nicht im Dunkeln.“ Über Möglichkeiten und die Gefahren will der Schulleiter vielmehr proaktiv aufklären; die Abiturienten sollen lernen, was ihnen die KI nicht abnehmen kann. „Wir werden die Verwendung nicht verhindern können“, sagt Hüttl. Wer professionell arbeite, könne aber erkennen, „wenn nur abgekupfert wurde“. Dazu gebe es auch Angebote der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung (ALP) in Dillingen. Verstärkt geschult werden FOS-Lehrkräfte dort fürs nächste Schuljahr. „Heuer sind die Seminararbeiten schon abgegeben.“

BSZ Miesbach setzt auf Plagiatsnachweis

Im Beruflichen Schulzentrum Miesbach (BSZ) ist Michael Ambros als EDV-Abteilungsleiter und Mitarbeiter der Schulleitung Experte für Computertechnologie. Auch als Lehrer in der Metall-Fachrichtung weiß er: „Künstliche Intelligenz wird eine Rolle spielen.“ Ähnlich wie bisher gehe es darum, Abgeschriebenes zu erkennen. „Bisher waren Plattformen bliebt, auf denen Referate für 99 Cent verkauft werden.“ Schüler würden das nutzen – allerdings mit wenig Erfolg. Simple Plagiate könnten Lehrer freilich identifizieren.

Mit ChatGPT, das Texte als Unikate produziert, gehe es mehr um Inhalte. „Das Programm wird keine hundertprozentige Trefferquote haben“, sagt Ambros. Neben Fehlern sei ein Indiz, um Plagiate aufzudecken, auch die Sprache der Schüler. „Wenn sie plötzlich eine völlig andere Wortwahl nutzen, können wir das schon nachweisen.“

Trotzdem, betont Ambros, sei ChatGPT „ein Thema, das wir angehen müssen“. Eine Möglichkeit sieht er darin, in Computerräumen oder mit Laptops der Schule KI im Unterricht anzusprechen. Bisher sei eine einheitliche Strategie aber nicht diskutiert worden – auch aus zeitlichen Gründen. „Wir müssen unseren täglichen Ablauf sichern“, sagt Ambros.

Gymnasium Tegernsee will Transferaufgaben stellen

Das Gymnasium Tegernsee sieht das Thema ChatGPT deutlich akuter. Schulleiter Werner Oberholzner sieht große Herausforderungen: „Wir werden überrollt und müssen darauf reagieren.“ Grundsätzlich werde man lernen müssen, damit umzugehen. Die Lehrkräfte müssten Arbeiten anpassen, klassische Reproduktionsaufgaben seien keine Option mehr. „Das übliche Referatsthema ist nicht mehr möglich, daher werden wir mehr Transferthemen stellen müssen.“

Doch auch der Tegernseer Schulleiter gibt sich zuversichtlich. Plagiatsprogramme und die aufmerksamen Augen der Lehrkräfte würden die Schüler manchmal erwischen, bei weitem aber nicht alle. So setzt auch das Gymnasium auf Aufklärung: „In irgendeiner Weise werden wir es im Unterricht einbauen müssen.“ Als Informationsquelle sei ChatGPT wohl genauso gut wie Wikipedia. Die perfekte Lösung gebe es aber noch nicht. Dabei setze man auch auf Fortbildungen des bayerischen Kultusministeriums. KI-Kurse seien regelrecht explodiert.

Realschule Holzkirchen: „Aufregung hält sich in Grenzen“

Einen geringeren Stellenwert misst Joachim Fischer, Leiter der Oberland Realschule in Holzkirchen, der KI bei. Einzelne Lehrer würden das Programm für ihre Unterrichtsvorbereitung nutzen, Multiple-Choice-Aufgaben oder Musterlösungen damit erstellen, verrät Fischer.

Die Gefahr, dass Schüler künftig Texte der KI als ihre eigenen ausgeben würden, sieht der Schulleiter schon. Aber: „Es wird sich in den Arbeiten zeigen, ob der Stoff eingeübt wurde.“ ChatGPT werde seinen Platz finden – „ich will es nicht überbewerten“, sagt Fischer. Auch in Referaten würde man schnell merken, ob etwas selbst erarbeitet wurde. „Die Aufregung hält sich in Grenzen.“

je / nap