Christian Schad-Museum eröffnet in Aschaffenburg: Miesbach freut sich mit

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Spannender Stilmix: die Fassade des Christian Schad Museums im früheren Jesuitenkolleg in der Innenstadt von Aschaffenburg. © Museen der Stadt Aschaffenburg

Mit viereinhalb Jahren Verspätung eröffnet am 3. Juni in Aschaffenburg das weltweit erste Christian Schad-Museum. In Miesbach – der Geburtsstadt des Meisters – teilt man die Freude.

Miesbach – Mehrere Millionen Mark beherbergte der Waitzinger Keller 1999 in seinen Gewölben. Nicht in Form von Geldbündeln, sondern als Kunstwerke. Sie stammten aus der Feder des in Miesbach geborenen Meisters Christian Schad (1894-1982). Noch heute erinnert sich Kulturamtsleiterin Isabella Krobisch an den Aufwand, der mit der Ausstellung verbunden war. „Wir mussten sogar einen Sicherheitsdienst beauftragen.“ Danach wanderten die Werke zurück in Schads späteren Wohnort Aschaffenburg. Hier blieben sie 23 Jahre unter Verschluss, verborgen von den Augen der Öffentlichkeit. Doch am 3. Juni kehren sie zurück ans Tageslicht. An diesem Tag eröffnet in Aschaffenburg das Christian-Schad-Museum – rund viereinhalb Jahre später als geplant.

Wie berichtet, hatte die unterfränkische kreisfreie Stadt das frühere Jesuitenkolleg umbauen lassen, um dort die weltweit erste Dauerausstellung mit Werken von Christian Schad einzurichten. Doch das Projekt stand unter keinem guten Stern. Weil die eingebaute Klimaanlage nicht die erhoffte Stabilität bei Temperatur und Luftfeuchtigkeit lieferte, verzögerte sich die Eröffnung Jahr um Jahr. Die Baukosten stiegen von 4,6 auf 6,5 Millionen Euro. Doch der lange Atem der Beteiligten zahlte sich aus: Nach erfolgreichem Probebetrieb konnten die Werke aus dem gut 3200 Stück umfassenden Nachlass von Schads Witwe Bettina endlich in die neuen Räume einziehen. So bildet Schads Schaffen das Gros der Kunstbewegungen des 20. Jahrhunderts von Dada über Expressionismus bis hin zum Magischen Realismus ab.

Schad-Witwe wollte Sammlung ursprünglich Stadt Miesbach vermachen

Eine beträchtliche Sammlung, die Bettina Schad ursprünglich auch der Stadt Miesbach angeboten hatte. Doch weil es hier keine politische Perspektive für ein eigenes Museum gab, gründete die Witwe des Künstlers ihre Stiftung in Aschaffenburg. Eine enge Zusammenarbeit mit Miesbach legte sie aber vertraglich fest.

Der Meister im Porträt: Christian Schad 1974 in seinem Atelier in Keilberg. In dem Ort ist der Künstler auch begraben. © Christian-Schad-Stiftung Aschaffenburg (CSSA) / VG Bild-Kunst, Bonn

Die findet auch seit Jahren statt, betont Krobisch. Wiederholt hätten Kunsthistoriker aus Aschaffenburg im Schad-Archiv im Rathaus recherchiert. Bekanntlich verfügt die Kreisstadt über eine Sammlung von 130 Grafiken, die sie mit der Edition Richter zusammengetragen hat.

Die Fülle, die nun in Aschaffenburg präsentiert wird, habe jedoch schon ein ganz anderes Format, erkennt Krobisch neidlos an. Es freue sie außerordentlich – auch für Frau Schad–, dass die Werke des Miesbacher Meisters endlich an einem würdigen Ort zur Geltung kommen, betont die Kulturamtsleiterin. Auch wenn sie es nicht direkt zur Eröffnung schaffe, habe sie einen baldigen Besuch in Aschaffenburg fest vor. Schließlich könne sie hier endlich all die Werke wieder bewundern, die vor 23 Jahren im Waitzinger Keller die Besucher verzauberten. „Wir sehen der Eröffnung des Museums mit Freude entgegen“, sagt Krobisch. „Wenn auch aus der Ferne.“

Christian Schad Freunde aus Miesbach gratulieren

Die Glückwünsche des Vereins Christian Schad Freunde Miesbach übermittelt deren Vorsitzender Eckhart Schwab. „Alle haben sehnsüchtig auf die Museumseröffnung gewartet“, sagt Schwab. In Aschaffenburg würde das Lebenswerk des Meisters angemessen präsentiert. „Die haben dort den Zug dazu und sind sehr aktiv.“ Damit das Erbe Schads auch in dessen Geburtsstadt Miesbach weiter gepflegt wird, halte er den Verein weiter am Leben.

Hoffnung auf eine zumindest perspektivische Museumslösung für die Kreisstadt wollen sich aber weder Schwab, noch Krobisch derzeit machen. Dass es selbst nach einer Überwindung aller politischen Hürden noch lange dauern kann, haben die Verzögerungen in Aschaffenburg eindrucksvoll gezeigt.

sg