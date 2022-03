„Christians for Future“ gründen Ortsgruppe Miesbach - Klimaschutz als christliche Aufgabe

Teilen

Setzen sich für den Erhalt der Schöpfung ein: die Gründungsmitglieder der Ortsgruppe Miesbach der Christians for Future (C4F) mit (v.l.) Nils Konert, Laura Killer und Theresa Baumann. © Thomas Plettenberg

Nach FFF kommt jetzt C4F: Die Christians for Future wollen Klimaschutz in der Kirche verankern und so nach außen tragen. Jetzt hat sich auch in Miesbach eine Ortsgruppe gegründet.

Landkreis – Die Fridays for Future (FFF)-Bewegung besteht schon lange nicht mehr nur – wie anfangs von manchen Kritikern behauptet – aus schulstreikenden Jugendlichen. Ganz im Gegenteil: Mittlerweile gehen auch Eltern, Lehrkräfte, Forschende oder Studierende auf die Straße, um auf die Folgen der Klimakrise und die Notwendigkeit ihrer Bekämpfung aufmerksam zu machen. Doch auch die Religion liefert einen Ansatz, um Menschen für die Gefährdung unseres Planeten zu sensibilisieren. Das verbindende Element des Glaubens nutzen wollen die Christians for Future (C4F). Sie sind Teil des bundesweiten FFF-Bündnisses und setzen sich für Klimaschutz, Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung ein. Vor Kurzem hat sich auch in Miesbach eine Ortsgruppe der C4F gegründet.

Ins Leben gerufen hat sie die 25-jährige Sozialpädagogin Laura Killer aus Miesbach zusammen mit ihren Mitstreitern Theresa Baumann (23, Betriebswirtin für Ernährungs- und Versorgungsmanagement und Jugendleiterin der Katholischen Jugend Miesbach) aus Miesbach und Nils Konert (19, Bundesfreiwilligendienstleistender bei der evangelischen Kirche) aus Irschenberg. Aktuell besteht die Gruppe aus sechs engagierten Mitwirkenden, weitere sind willkommen.

Lesen Sie auch: FFF-Aktivistin aus Miesbach im Interview

Vor dem Hintergrund des christlichen Glaubens – egal ob evangelisch und katholisch – wollen die Christians for Future die gottgegebene Schöpfung bewahren, sagen die drei Initiatoren. Ihre Motivation: die Natur für nachfolgende Generationen erhalten und wieder mehr im Einklang mit der Umwelt leben. Die Klimakatastrophe lasse sich nicht alleine durch Streiks lösen, ist Killer überzeugt. „Die Krise muss generationsübergreifend in einen gesamtgesellschaftlichen Blickwinkel gerückt werden“, fordert die 25-Jährige. Dafür müssten in den verschiedenen Bereichen der Gesellschaft Lösungen erarbeitet werden.

Schöpfungsverantwortung und Klimaschutz gehören zusammen

Aber was hat Religion mit Klimaschutz zu tun? „Gott schuf Mensch und Natur – und all das ist ein großes Ganzes. Eine Einheit, die miteinander in Balance steht – oder es zumindest tun sollte“, erklärt Baumann. Deshalb habe jeder einzelne die Verantwortung, die Schöpfung zu erhalten. „Das ist ein zentraler Bestandteil des christlichen Handelns und Wirkens.“ Denn der Mensch sei es, durch den das Ungleichgewicht erst entstanden ist, pflichtet Killer bei.

Die Kirche sei genau der richtige Ort, um Themen wie Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu verankern, ist die 25-Jährige überzeugt. Glaubensgemeinschaften würden aus vielen verschiedenen Menschen bestehen, die gemeinsam einen großen Unterschied machen können. „Wenn alle anfangen, umzudenken und an einem Strang zu ziehen“, sagt Baumann.

Auch interessant: Schöpfungstag der Pfarrei Miesbach will für Umweltschutz sensibilisieren

Die Institution Kirche wiederum habe einen großen Einfluss – auf Individuen, Politik und Gesellschaft. Sie könne so Botschaften vermitteln – auch zum Klimaschutz. „Die Kirche kann in vielen Punkten als Vorbild dienen, auch für das Klima und für die Bewahrung der Schöpfung“, so Konert. Auch wenn man nicht allzu gläubig sei, habe man Werte, nach denen man lebt und Ziele, die man verfolgt. „Für mich ist Klimaschutz eines davon.“

Vor allem in Oberbayern und im Landkreis Miesbach seien die meisten Bürger christlich, viele in den Kirchengemeinden engagiert. Um sie zu erreichen, setzen die Miesbacher C4F vor allem auf Öffentlichkeitsarbeit. Die Gruppe beteiligt sich deshalb am globalen Klimastreik am 25. März. Zudem planen die Initiatoren im Lauf der nächsten Monate einen Schöpfungstag, eine Klimaandacht und ein Klimakino.

Interessierte

sind bei den C4F jederzeit willkommen und können über folgende E-Mail-Adresse Kontakt zur Miesbacher Gruppe aufnehmen: miesbach@christians4 future.org.

Alina Buisson

Alles aus Ihrer Region! Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Miesbach – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.