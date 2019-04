Computer-Betrüger ruft 80-Jährige an - sie zieht ihm den Stecker

Wieder sind Computer-Betrüger im Raum Miesbach unterwegs. Ein Rentner (76) zahlte ihnen 500 Euro. Besser reagierte eine 80-jährige Haushamerin: Sie zog dem Täter den Stecker.

Miesbach/Hausham – Die Masche ist nicht neu, dennoch haben Betrüger immer wieder Erfolg damit. So jetzt auch in Miesbach. Wie die Polizei berichtet, erhielt ein 76-jähriger Rentner am Dienstag gegen 14 Uhr einen Anruf von einem vermeintlichen Computerfachmann. Der Miesbacher gewährte diesem über das Internet einen Fernzugriff auf seinen PC. Während des rund zweistündigen Gesprächs auf Englisch erklärte ihm der Betrüger, dass sein Rechner gehackt sei. Deshalb brauche er ein neues „Microsoft-Zertifikat“. Kostenpunkt: 500 Euro. Der Rentner wurde auch da noch nicht skeptisch, sondern kaufte wie angewiesen fünf Apple-Bezahlkarten in diesem Wert. Erst, als der Anrufer weitere 500 Euro forderte, verständigte der 76-Jährige die Polizei.

Besser reagiert hat eine 80-jährige Haushamerin. Auch sie erhielt am Dienstag besagten Anruf. Sie roch allerdings den Braten und zog dem Betrüger kurzerhand den Stecker ihres Computers und konnte so einen finanziellen Schaden noch verhindern. Die Polizei Miesbach ruft in diesem Zusammenhang nochmals zur Wachsamkeit auf. Wer einen solchen Anruf erhält, sollte umgehend das Gespräch beenden und die Betrüger gar nicht erst auf seinen Computer lassen.

