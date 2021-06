Mehrausgaben bei den Schülern

Controlling-Bericht des Landratsamts zeigt

von Stephen Hank schließen

Die Zahl der Schüler an den weiterführenden Schulen im Landkreis steigt kontinuierlich. Das hat auch Auswirkungen auf die Kosten. Und noch etwas enthüllt der Controlling-Bericht.

Landkreis ‒ Im Schuljahr 2019/2020 besuchten insgesamt 7280 Kinder und Jugendliche die Gymnasien, Realschulen und die Fachoberschule, 136 mehr als im Jahr zuvor. Das geht aus dem Controlling-Bericht hervor, den Manuel Mares kürzlich im Kreisausschuss vorstellte. Pro Schüler und Jahr gab der Landkreis 1423 Euro an Sachkosten aus, weitere 138 Euro wurden für die Schülerbeförderung fällig.

Auch sonst kletterten die Zahlen nach oben. „Ja, wir haben eine deutliche Steigerung bei den Schulen“, antwortete Kreiskämmerer Gerhard de Biasio auf eine entsprechende Nachfrage von Andreas Hallmannsecker (FWG). Das liege neben der höheren Schülerzahl auch an den höheren Abschreibungen, dem Gebäudeunterhalt und der IT-Ausstattung. Allein im laufenden Jahr wird der Landkreis noch mal 2,18 Millionen Euro in die EDV investieren. „Die Schulen selbst verbrauchen nicht mehr“, betonte der Kreiskämmerer.



91 Neueinstellungen und 51 Kündigungen am Landratsamt

Im Wesentlichen sei das Haushaltsjahr 2020 planmäßig gelaufen, berichtete Mares. In einzelnen Bereichen habe es Mehrkosten durch Maßnahmen wegen der Corona-Pandemie gegeben. In anderen Bereichen sei es durch die Einschränkung von Verwaltungsdienstleistungen wiederum zu Mindereinnahmen gekommen. Die Pandemie hatte beispielsweise massive Auswirkungen auf den Personalbestand des Landratsamts. „Die Neueinstellungen, in erster Linie natürlich im Bereich des Gesundheitsamts, gingen um 89 Prozent nach oben“, erläuterte Fachbereichsleiterin Sabrina Cecco-Stark. Den 91 Neueinstellungen standen 51 Kündigungen und elf Renteneintritte gegenüber. „Die Zahl der Kündigungen klingt viel, lässt sich aber gut erklären“, so Cecco-Stark. „Darunter waren auch viele Personen aus dem medizinischen Bereich, die beispielsweise nach einer vorübergehenden Tätigkeit bei uns ihr Studium wieder aufgenommen haben. Aber es gab auch einige, denen es zu stressig war.“

Positive Rückmeldung aus der Bevölkerung

Vizelandrat Jens Zangenfeind (FWG) war es wichtig, den Mitarbeitern an dieser Stelle eine Rückmeldung der Bürger zu geben. „Das Bild des Landratsamts in der Öffentlichkeit hat sich positiv gewandelt“, sagte der Haushamer Bürgermeister und nannte als Beispiel die Zulassungsstelle, zu der die Bevölkerung besonders viel Kontakt hat. „Das ist eine gute Mischung aus einer frischen Truppe und erfahrenen Leuten.“

Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Miesbach – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.