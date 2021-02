35er-Inzidenz „utopisch“: Corona-Koordinator kritisiert Söder - Impfungen bringen Zahlen nicht runter

Die Aussage ist anhand der Zahlen aus 2020 für den Landkreis Miesbach schlicht und ergreifend falsch.

Bei knapp 100.000 Einwohnern traten in den Monaten Juni bis August wöchentlich weniger als 10 neue Fälle auf.

Gut finde ich hingegen das Argument zu Hotspots z.B. in Pflegeheimen. So war die Inzidenz über 200 mit anschließender genereller 15 km - Beschränkung im Landkreis hauptsächlich den Corona-Ausbrüchen in Pflegeheimen geschuldet.