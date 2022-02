Corona-Ausfälle bei Lehrern und Schülern: Wie viel Präsenzunterricht findet überhaupt noch statt?

Von: Christian Masengarb, Sebastian Grauvogl, Bettina Stuhlweißenburg

Hat alle Hände voll zu tun, den Unterricht aufrecht zu erhalten: Tobias Schreiner, Rektor der Realschule Tegernseer Tal in Finsterwald. © archiv tp

Trotz gerade bei Kindern und Jugendlichen hoher Inzidenzen setzt das Kultusministerium weiter auf Präsenzunterricht. Doch wie viel davon findet überhaupt noch statt im Landkreis?

Landkreis – Trotz gerade bei Kindern und Jugendlichen hoher Inzidenzen setzt das Kultusministerium weiter auf Präsenzunterricht. Doch wie viel davon findet angesichts erkrankter und in Quarantäne befindlicher Schüler und Lehrer überhaupt noch statt an den Schulen im Landkreis Miesbach? Wir haben uns bei einigen Einrichtungen umgehört – mit durchaus unterschiedlichen Ergebnissen.

Corona-Leben in der Realschule Gmund

Laut Schulleiter Tobias Schreiner ist die Lage an der Realschule Tegernseer Tal „angespannt bis sehr angespannt“. Am Freitag waren 53 von 670 Schülern in Quarantäne – rund jeder Zwölfte. Zudem fehlte – andere Erkrankungen eingeschlossen – einer von fünf Lehrern. Einige Lehrer sei zudem dauerhaft nicht einsetzbar – etwa Schwangere, die sich nur per Videokonferenz von zuhause in den Klassenraum schalten lassen dürfen, wo Schreiner aber eine zusätzliche Person einsetzen muss.

Mehr Personalbedarf, viele Kranke - vollständiger Unterricht sei so kaum möglich, sagt Schreiner. Einige Stunden fallen bereits aus, zum neuen Halbjahr wird der Schulleiter Lehrer vor allem in Kernfächern einsetzen - mehr Deutsch und Mathe, weniger Förder- und Wahlangebote. Die Nachmittagsbetreuung der offenen Ganztagsschule hat ihren Betrieb aktuell bereits um mehr als die Hälfte eingeschränkt. Schreiner hofft auf Entspannung in der nächsten Woche.

Trotz dieser Schwierigkeiten würde der Schulleiter die Regeln nicht lockern: Eine „ganze Reihe von Kindern“ plage auch Wochen nach einer Infektion noch Kopfschmerzen und Fieber, Lehrer jeden Alters lasse Corona weniger leistungsfähig zurück. Weil daran auch Omikron nichts geändert habe, setzt der Schulleiter weiter auf Vorsicht: „Die Schutzmaßnahmen aufzuheben oder zu lockern, dazu sehe ich im schulischen Umfeld keinen Anlass.“

Schreiners Möglichkeiten, den Personalmangel einzudämmen, sind derweil begrenzt. Für ausgefallene Schwangere könnte er sofort zwei bis drei Aushilfslehrer in Vollzeit einstellen. Die Gelder stellt das Ministerium bereit, wegen des Lehrermangels findet Schreiner aber seit Wochen keine Leute. Also fangen die verbleibenden fangen die fehlenden Stunden teils durch viele Vertretungen auf. Schreiner: „Das ist eine starke Belastung und man muss aufpassen, dass es keine Kettenreaktion gibt.“

Corona an der Realschule Miesbach

Fast wirkt es so, als würde das Coronavirus an einer unsichtbaren Mauer vor dem Lehrerzimmer der Realschule Miesbach abprallen. Genau eine von 59 Lehrkräften fehle derzeit wegen eines positiven Tests, teilt Schulleiter Thomas Kaspar auf Anfrage mit. Nicht nur eine Momentaufnahme: „Mehr als zwei gleichzeitig waren es nie.“ Die Infektionszahlen bei den Schülern seien zwar höher, würden aber zumindest aktuell nicht mehr weiter ansteigen. So gebe es in den Klassen zwar Lücken, aber jeweils weit unter der Quote von 50 Prozent, ab der ein Wechsel in den Distanzunterricht möglich ist.

„Wir sind komplett in Präsenz“, sagt Kaspar. Die in Quarantäne befindlichen Schüler würden über die Schul-App sowie einen Lernblog versorgt. Hybrid-Unterricht scheidet an der Realschule Miesbach wegen fehlender Internetbandbreite aus, meint der Schulleiter. Stand jetzt laufe der Unterricht aber –gemessen an der Lage in anderen Schulen – weitgehend normal ab. Ob das auch so bleibt? „Toi, toi, toi“, sagt Kaspar.

Realschule Holzkirchen

Ähnlich ist die Lage an der Oberland-Realschule in Holzkirchen: „Der Unterricht bewegt sich im normalen Rahmen“, heißt es im Sekretariat. Derzeit sei keine Klasse im Distanzunterricht. Schüler in Quarantäne werden von ihren Lehrern mit Arbeitsaufträgen versorgt.

Corona an Grund- und Mittelschulen im Landkreis Miesbach

Aktuell stünden etwa 2,5 Prozent der Lehrkräfte an Grund- und Mittelschulen aufgrund einer Positivtestung auf Covid 19 nicht zur Verfügung, teilt Schulamtsdirektor Jürgen Heiß auf Nachfrage mit. Zum Vergleich: Dienstunfähig aus anderen Gründen seien derzeit 3,4 Prozent. Neu ausgesprochene Klassenquarantänen gebe es derzeit nicht. Zwei Schulstandorte hätten von der Option, ab einer Quote von mehr als 50 Prozent abwesenden Schülern in den Distanzunterricht zu wechseln, Gebrauch gemacht. Insgesamt seien drei Klassen jeweils fünf Tage lang zu Hause beschult worden. Hybrid-Unterricht sei gemäß der aktuellen Bestimmungen per se nicht vorgesehen, die technische Umsetzung wäre jedoch mittlerweile an beinahe allen Schulstandorten möglich.

Dass sich der Unterrichtsausfall an den Grund- und Mittelschulen in Grenzen hält, liegt an oftmals „niederschwelligen und zielführenden Lösungen vor Ort“, erklärt Heiß. Etwa durch den Einsatz sogenannter „Nachrücker“ (zum Beispiel Lehramtsstudenten mit erstem Staatsexamen) oder Teamlehrkräften, die von einer schwangeren und deshalb dem betrieblichen Beschäftigungsverbot unterworfenen Lehrerin von zu Hause aus intensiv begleitet werde. Einige Schulen würden auch die Stunden von Teilzeitlehrkräften aufstocken. „Hierbei ist vielerorts ein großes Engagement zu spüren“, lobt Heiß. Allerdings zehre die Dauer der Pandemie spürbar an den Kräften aller Beteiligten. „Wir hoffen weiterhin sehr auf eine Entspannung der Gesamtsituation.“

