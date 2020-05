Trotz Coronavirus: Ausflugs-Wahnsinn hat begonnen - Polizei mit dringendem Appell

Es war nicht anders zu erwarten: Schon am frühen Vormittag herrscht am heutigen Vatertag dichter Ausflugsverkehr auf den Straßen im Landkreis Miesbach. Die Polizei ist vorbereitet.

des südlichen Oberbayerns zu chaotischen Verkehrsverhältnissen. Am sonnigen Vatertag (21. Mai) ist ein ähnlicher Andrang zu erwarten.

Die Polizei richtet deshalb einen Appell an alle Ausflügler.

Miesbach - Bereits am vergangenen Sonntag kam es in den bekannten Ausflugsregionen des südlichen Oberbayerns zu teils chaotischen Verkehrsverhältnissen. Gemeinden wurden von Ausflüglern regelrecht überrannt, der Kocheler Bürgermeister schrieb sogar einen Brandbrief nach München. Am heutigen Vatertag spielt das Wetter ebenfalls mit - daher ist auch im Landkreis Miesbach, speziell am Tegernsee und am Schliersee, ein ähnlicher Andrang zu erwarten. Mit einem Appell wendet sich daher das Polizeipräsidium Oberbayern Süd an alle Ausflügler.

Sonniges Wetter: Andrang in Ausflugsregionen zu erwarten - Polizei mit Appell

Die Polizei weist darauf hin, dass sowohl am heutigen Feiertag als auch in den kommenden Tagen die Einhaltung der Parkordnung und das Freihalten der Rettungswege in den Ausflugsregionen kontrolliert würden. Die örtlichen Polizeiinspektionen würden dabei von der Kontrollgruppe Motorrad sowie Einheiten der Bayerischen Bereitschaftspolizei unterstützt. „Festgestellte Verstöße werden konsequent geahndet“, heißt es. Dies könne von einem Bußgeld bis hin zur Abschleppung des Fahrzeugs oder einer Ordnungswidrigkeitenanzeige führen.

Konkret bittet die Polizei:

- Parken Sie nur auf ausgewiesenen Parkplätzen und -flächen

- Denken Sie an die Umwelt! Insbesondere Wiesen und Wälder, die nicht explizit als Parkplatz ausgewiesen wurden, sind nicht zum Abstellen eines Fahrzeugs geeignet

- Halten Sie Rettungswege frei und achten Sie beim Parken am Fahrbahnrand auf eine ausreichende Fahrbahnbreite für größere Einsatz- und Rettungsfahrzeuge!

- Weichen Sie auf andere Parkplätze aus, auch wenn sich hierdurch Ihr Fußweg verlängert!

Bayerische Regiobahn klärt über Corona-Regeln in ihren Zügen auf

Auch die Bayerische Regiobahn (BRB), früher BOB, wendet sich angesichts der bevorstehenden sonnigen Ausflugstage an ihre Fahrgäste. In einer Pressemitteilung heißt es: „Für das kommende Wochenende, das mit dem Vatertag beginnt, ist gutes Wetter prognostiziert, das zu Ausflügen in die Berge und an die Seen rund um Füssen, Dießen, Tegernsee und Traunstein einlädt. Die An- und Abreise mit der BRB schont dabei die Umwelt und ist eine rücksichtsvollere Alternative zum eigenen Auto: Bereits am vergangenen Wochenende klagten Urlaubsregionen wie Kochel am See und Tegernsee über zugeparkte Straßen und Dauerstau. Mit den Zügen der BRB sind einige der schönsten Urlaubsorte Bayerns bequem zu erreichen und bei Einhaltung der Hygieneregeln auch vollkommen sicher.“

An Bord der Züge gelte es allerdings, Regeln zu beachten: So sei das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend, um sich selbst und andere zu schützen. Ferner sei, wenn möglich, ausreichend Abstand zwischen sich und andere zu bringen.

Die Mitnahme von Fahrrädern sei aus Sicherheitsgründen seit jeher begrenzt, falls nötig, würden Radleinweiser auf die nächste Zugverbindung verweisen. „Mitunter lohnt es sich, die Anreise vor 8 oder nach 11 Uhr und die Abreise vor 15 oder nach 19 Uhr zu planen. Diese Züge sind erfahrungsgemäß schwächer ausgelastet. Mobilitätseingeschränkte Fahrgäste und solche mit Kinderwägen haben Vorrang in der Beförderung“, erklärt die BRB.

