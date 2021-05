Im Corona-Hotspot Miesbach: ER will mit Social-Media-Kampagne Inzidenz unter 100 drücken

Interview

von Bettina Stuhlweißenburg

Der Landkreis Miesbach kämpft nach wie vor gegen seine vergleichsweise hohe Corona-Inzidenz. Eine Social-Media-Kampagne soll nun helfen, die Zahlen zu senken.

Landkreis - Der Kreis Miesbach ist einer von wenigen, in denen die Inzidenz noch immer über 100 liegt. Eine Belastung für alle – vor allem aber für Hoteliers, Gastronomen und Freizeitanbieter, die zunehmend in existenzielle Not geraten. Die Alpenregion Tegernsee Schliersee (ATS), die Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) sowie die Standortmarketing-Gesellschaft (SMG) haben deshalb die Social-Media-Kampagne „Gemeinsam unter 100 im Landkreis Miesbach“ ins Leben gerufen. Wir sprachen darüber mit Social-Media-Manager Lukas Hanrieder (27).

Herr Hanrieder, Sie wollen mit einer Social-Media-Aktion die Inzidenz unter 100 drücken. Wie soll das funktionieren?

Corona in Miesbach: „Mit seiner Rücksicht kann jeder zu sinkenden Zahlen beitragen“

Uns ist bewusst, dass wir keinen direkten Einfluss auf die Inzidenz haben. Es geht uns vielmehr darum, den Menschen Mut zu machen. Vor allem für Gastronomen, Seilbahnbetreiber und andere Freizeitanbieter hat die Inzidenz über 100 ja gravierende wirtschaftliche Folgen. Wir wollen die Menschen dafür sensibilisieren, dass jeder Einzelne zählt. Mit seiner Rücksicht kann er zu sinkenden Zahlen beitragen. Es ist ein Aufruf zur Solidarität.

Unterstellen Sie den Menschen etwa, dass sie sich nicht an die Kontaktlimits halten?

Auf keinen Fall. Wir schaffen den Menschen auch nicht an, wie sie sich zu verhalten haben. Jeder kennt die geltenden Regeln. Wir wollen ein Wir-Gefühl schaffen, ein gemeinsames Ziel formulieren. Weil es dann leichter fällt, dieses Ziel zu erreichen.

Wie machen Sie das konkret?

Corona-Kampagne in Miesbach: „Es soll zeigen, dass wir das Virus nur gemeinsam besiegen können“

Etwa eine Woche lang – abhängig von der Inzidenz – schalten wir auf Facebook und Instagram eine Werbung, die jeder Landkreisbürger, der dort vertreten ist, in seinem News-Feed angezeigt bekommt. Dafür haben wir extra ein kleines Budget zur Verfügung gestellt. Wie oft die Werbung angezeigt wird, obliegt dem Facebook-Algorithmus. Die Werbung zeigt das Bild eines Pärchens im Biergarten mit Berg- und Seeblick. Darauf steht: „Gemeinsam wieder biergarteln, Seilbahn fahren, übernachten. Gemeinsam unter 100 im Landkreis Miesbach.“ Das Bild soll die Lust aller verdeutlichen, endlich wieder in den Biergarten gehen zu können. Es soll zum Durchhalten ermutigen. Es soll zeigen, dass wir das Virus nur gemeinsam besiegen können. Schließlich gibt es ja viel Unmut darüber, dass die Zahlen bei uns im Landkreis noch immer so hoch sind. Das spaltet die Gesellschaft.

Welche Zielgruppe wollen Sie mit der Kampagne erreichen?

Jeden Landkreisbürger, der in den sozialen Medien vertreten ist. Männlich, weiblich, jung und alt.

Wer hatte die Idee zur Kampagne?

Corona-Hotspot Miesbach: „Wollen einen Beitrag leisten, die Situation zu verbessern“

Das ist eine gemeinsame Aktion von ATS, TTT und SMG. Wir sind ja viel im Austausch mit Gastgebern und Freizeitanbietern und arbeiten eng mit ihnen zusammen. Dadurch wissen wir, wie sehr die mit den Hufen scharren. Wir wollen einen Beitrag leisten, die Situation zu verbessern..

