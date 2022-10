Corona: Erkennbare Wirkung auf die Todeszahlen im Kreis Miesbach

Todesursache Corona: Die Zahlen legen nahe, dass ohne das Virus in den vergangenen beiden Jahren im Landkreis weniger Menschen gestorben wären. © . DPA

Während der Corona-Pandemie ist die Zahl der Todesfälle gestiegen - und zwar ziemlich genau um die Zahl derjenigen, die mit einer Infektion gestorben sind.

Landkreis – Im Zuge der Corona-Pandemie hat das Statistische Landesamt Bayern Zahlen zu den Todesfällen in den vergangenen Jahren veröffentlicht (wir berichteten im überregionalen Teil). Sieben bis zehn Prozent mehr Todesfälle habe es in den Corona-Jahren gegeben. Nahezu identisch stellt sich die Lage für den Kreis Miesbach dar.

Zahl der Todesfälle in den Corona-Jahren klar über dem Erwartbaren

In den Jahren 2016 bis 2019 starben zwischen 996 und und 1093 Landkreisbürger pro Jahr, im Durchschnitt waren es 1053. Nach dem Ausbruch der Pandemie verstarben im Landkreis 1127 (2020) und 1156 (2021) Männer und Frauen. Bis August dieses Jahres kamen 192 mehr Menschen ums Leben, als man auf Grundlage der genannten Vorjahreszahlen hätte annehmen können. Corona-Tote sind in der Publikation des Landesamtes nicht gesondert ausgewiesen. Das Robert-Koch-Institut kennt sie aber. Dort war Ende August von 202 Opfern im Zusammenhang mit dem Virus die Rede.

Fallzahlen unterliegt vielen Einflüssen

Die Zahlen liegen angesichts der vielen Einflussfaktoren bemerkenswert nah zusammen. Denn nach Ausbruch der Pandemie hat sich das Leben ja deutlich verändert, zuvorderst während der Lockdowns, als die Menschen viel weniger ihr Haus verlassen haben, somit auch die Grippewelle ausblieb, die im Winter sonst regelmäßig Opfer vor allem im Kreis der Senioren fordert. Auch ist die Landkreisbevölkerung in den vergangenen sechs Jahren gewachsen, ebenso der Altersdurchschnitt. Forscher machen auch die hohe Belastung des Gesundheitssystems sowie ausgebliebene Vorsorgeuntersuchungen für eine höhere Sterblichkeit verantwortlich.

Höhere Sterbezahlen während Hoch-Inzidenz-Zeiten

Dennoch legen auch die Zahlen einen Zusammenhang zwischen Corona-Infektionen und Todesfällen nahe. Am stärksten im November 2021, als die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis erstmals über 1000 stieg und die Zahl der Corona-Toten mit 34 so hoch war wie in keinem anderen Monat. Im Dezember desselben Jahres erreichte die Zahl der Sterbefälle (unabhängig von Corona) mit 127 den Höchstwert aller Monate seit Januar 2016. Auch heuer im Februar und März waren bei hohen Inzidenzen mit 14 und 12 recht hohe Corona-Todesfallzahlen zu beklagen.

Wobei es auch Ausreißer in die andere Richtung gibt. Heuer und vergangenes Jahr im Juni verstarben insgesamt über zehn Prozent weniger Menschen als im Durchschnitt der Jahre 2016 bis 19. Allgemein sind im Sommer die Zahlen geringer. Im langjährigen Durchschnitt verstarben im Dezember und Januar jeweils über 105 Menschen, in Juni und August unter 80.

Die Verstorbenen-Zahlen insgesamt sowie die der Corona-Toten. © mzv