2. Corona-Fall: Deshalb hat Bürgermeister Braunmiller das Rathaus in Miesbach zu gemacht

Nach den Regeln der mathematischen Wahrscheinlichkeit war es nur eine Frage der Zeit, bis das erste Rathaus im Landkreis einen Corona-Fall meldet. Nun hat es Miesbach erwischt.

Miesbach – Wie berichtet, ist das Rathaus voraussichtlich bis einschließlich Mittwoch geschlossen – eine Vorsichtsmaßnahme, die man am Sonntag entscheiden hatte. Wie es dazu kam, fragten wir am Montag Bürgermeister Gerhard Braunmiller, der sich aktuell bis voraussichtlich Freitag in Quarantäne befindet.

-Herr Braunmiller, Sie haben Ihr Rathaus für drei Tage geschlossen. Wie kam es dazu?

Wir haben am Freitagmittag erfahren, dass wir einen Corona-Fall haben. Darauf haben wir sofort reagiert. Unser erster Schritt war es, die mögliche Infektionskette herauszufinden.

-Das ist ja eigentlich Aufgabe des Gesundheitsamts.

+ Bürgermeister Gerhard Braunmiller © tp

Ja, aber das ist in der aktuellen Situation stark belastet. Deshalb wollten wir Unterstützung leisten. Wir wollten aber möglichst schnell Klarheit haben. Wir haben zusammen mit der betroffenen Person die Kontakte nachvollzogen und hatten schnell einen Überblick, mit welchen Kollegen es einen Kontakt gab – unterteilt in Kontaktperson 1, die mindestens 15 Minuten Gesichtskontakt hatten, und Kontaktperson 2, darunter liegt. Für diese 15 Personen umfassende Gruppe haben wir als systemrelevante Einrichtung noch am Freitag einen Termin zum Sammeltest ausgemacht, der am Samstagmittag im Testzentrum stattgefunden hat. Das hat sehr gut funktioniert.

2. Corona-Fall entdeckt

-Wie war das Ergebnis?

Leider gibt es einen weiteren Corona-Fall, wie sich am Sonntagmittag herausgestellt hat. Damit ging es wieder von vorne los: Kontaktpersonen ermitteln und testen.

-Warum ist dann das ganze Rathaus geschlossen?

Das haben wir vorsichtshalber so beschlossen, weil das zweite Testergebnis nicht absehbar war. Die Folge ist, dass Personen der ersten Kategorie krankgeschrieben und in Quarantäne sind. Den Rest haben wir im Rahmen unserer Fürsorgepflicht vom Dienst freigestellt, bis wir Klarheit haben. Das ist besser für unsere Mitarbeiter. Ausgenommen ist unsere obere Entscheidungsebene, weil die von daheim sicher im Rathaussystem arbeiten kann.

Ab sofort Videokonferenz möglich

-In vielen Firmen gibt es ja seit Monaten Videokonferenzen und ähnliches.

Ich weiß. Ich kenne das von früher in meinem Beruf, aber in Rathäusern steht das am Anfang, unter anderem auch aus datenschutzrechtlichen Gründen. Aber unsere IT hat jetzt auch eine Videokonferenz installiert. Sie ist seit Montag getestet und funktioniert.

-Dass jemand aus dem Rathaus sich mit Corona infiziert, ist ja nicht außergewöhnlich. Kann man sich darauf vorbereiten?

Nicht so ganz. Letztlich kommt es immer auch auf den konkreten Fall an.

Infektionsketten überprüfen hilft Zeit zu sparen

-Gibt es etwas, was Sie anderen Bürgermeisterkollegen raten würden aus Ihrer aktuellen Erfahrung?

Ja, und zwar das Ermitteln der Kontaktpersonen selbst in die Hand zu nehmen, um sich Zeit zu sparen. Ratsam ist es dabei, vorab schon zu klären, wer sich darum im Fall des Falles kümmern soll. Was sich auch bewährt hat, ist das Entscheiden in einem kleinen Einsatzleitteam.

-Wer gehört da bei Ihnen im Rathaus dazu?

Geschäftsleiter Gerhard Führer, sein Stellvertreter Alexander Keck, Ordnungsamt, IT und der Bürgermeister. Das hat sich bewährt, gerade beim Hochwasser im August 2020. Aber wir hatten ja auch andere Fälle, wo Krisenmanagement gefragt war, wie die Schneekatastrophe im Januar 2019. Auf diese Weise konnten wir auch am Sonntag uns absprechen.

Ersatztermine gesucht

-Wie geht’s weiter mit den Sitzungen?

Wir hätten am Montag den AK Rad gehabt und am Dienstag den Bauausschuss sowie noch den Rechnungsprüfungsausschuss – das verschieben wir. Termine werden noch gesucht. Nächste Woche sind Ferien, danach sollte es klappen. Vielleicht machen wir beim AK Rad auch eine Digitalsitzung als Videokonferenz. Das müssen wir noch klären.