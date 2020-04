Corona-Service im Landkreis Miesbach: Lieferservice von Restaurants und mehr - alles auf einer Karte

Viele Menschen benötigen Hilfe in der aktuellen Corona-Krise im Tegernseer Tal, in der Region Holzkirchen und im Schlierach- und Leitzachtal. Viel Menschen wollen helfen. Wir bringen sie hier zusammen.

Die Corona-Krise hält den Landkreis Miesbach in Atem.

Wir sammeln hier Hilfsangebote und Öffnungszeiten von relevanten Orten.

Fehlt Ihnen etwas - schreiben Sie uns eine Mail mit den genauen Daten.

Alle News aus demLandkreis Miesbach zur Corona-Krise lesen Sie in unserem Ticker.

Karte für den Landkreis Miesbach: Alle Restaurants und Unternehmen mit Corona-Service

Restaurants, Einzelhändler, Betriebe: Alle lokale Unternehmen mit Corona-Service im Landkreis Miesbach auf einer Karte

Ihr Unternehmen oder Lieblingsrestaurant mit Corona-Service fehlt noch? Tragen Sie sich hier ein.

Helfer im Landkreis Miesbach - Karte

Sie wollen auch Bedürftigen in der Region helfen? Tragen Sie sich hier ein.

Hilfsangebote im Landkreis Miesbach

Hilfsangebot für den ganzen Landkreis: Auf Facebook bieten in der Gruppe „Corona-Hilfe Landkreis Miesbach“ zahlreiche Menschen ihre Hilfe an – von Einkaufsdiensten bis zu Hundebetreuung.

Für das Tegernseer Tal hat Michael Strauß aus Bad Wiessee unter #tegernseehältzusammen ebenfalls eine Facebook-Gruppe mit Hilfsangeboten gegründet. Alternativ können sich Hilfesuchende auch unter Telefon 0 80 22 / 5 07 00 14 bei Strauß melden.Die Industrie und Handelskammer (IHK) berät Unternehmen und Arbeitgeber unter www.ihk-muenchen.de/corona. Dort finden sich auch Informationen zu staatlichen Soforthilfen, zur Kreditabsicherung, Steuerstundung und Kurzarbeit sowie zu betrieblichen Präventionsmaßnahmen. Die Corona-Hotline der IHK ist unter 0 89 / 511 60 erreichbar.

Unter www.ladenradar.de möchten Florian und Benjamin Gierke die Vernetzung von Einzelhändlern und Kunden im Landkreis Miesbach herstellen. Geschäftsleute können sich auf der Seite mit ihrem Angebot und Kontaktdaten registrieren. Kunden können dann abfragen, welches Geschäft Dienstleistungen per Versand oder Abholung anbietet.

Miesbach

Hilfsangebot: Die Stadt Miesbach hat eine Hotline „Corona: Miesbach hilft“ unter der Rufnummer 0 80 25 / 283-22 für alle Frage und bei Hilfe-Bedarf eingerichtet. Diese zentrale Nummer ist Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr besetzt.

Die Stadtbücherei stellt ihren Mitgliedern das Brockhaus Schülertraining in den Fächern Deutsch, Englisch, Französisch, Latein und Mathe online zur Verfügung. Der Zugang erfolgt über den Bibliotheksausweis und Passwort.

Buch am Markt: 9 bis 12 Uhr telefonisch unter 0 80 25 /18 43 erreichbar mit Lieferservice.

Bad Wiessee

Hilfsdienst der SPD: Kontakt über 0172/7468013.

Bayrischzell

Die Nachbarschaftshilfe Bayrischzell bietet einen Einkaufsdienst an. Kontakte: Gitte Geiß, Rufnummer 01 72 /8 51 17 33; Martin Parzhuber, Tel. 01 76 / 34 17 87 11; Elisabeth Röpfl Tel. 01 77 / 480 12 28; Rudolf Übelhack Tel. 0 80 23 / 81 93 73 oder Gemeinde Bayrischzell, Tel. 0 80 23 /90 76-0 (als Koordinierungsstelle).

Fischbachau

Lieferdienste durch die Gemeinde mit dem E-Kleinbus unter 08028 /90660. Freiwillige Helfer werden noch gesucht.

SC Wörnsmühl: Fußballer bieten in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Einkaufsfahrten an, machen Erledigungen oder leisten hilfreiche Dienste; das Angebot gilt für alle Gemeindebürger, Anfragen bei der Gemeinde unter Telefon 0 80 28 / 9 06 60.

Gmund

Unterstützung bei Einkäufen oder Erledigungen bietet die Nachbarschaftshilfe Tegernseer Tal (Tel: 0 80 22/ 70 65 63). Außerdem steht die Gemeinde (Tel: 0 80 22 / 75 05 26) oder Seniorenbeauftragte Martina Ettstaller (Tel: 01 71 / 368 20 22) für Fragen zur Verfügung.

Auf der Website www.gemeinde.gmund.de stellt die Gemeinde unter Gmund aktuell außerdem wichtige Informationen bereit.

Hausham

Die Gemeinde bietet einen Einkaufsservice für seine älteren Mitbürger an. Eine telefonische Anmeldung ist täglich von 8 bis 12 Uhr unter z 0 80 26 /39 09 32 möglich.

Die Fußballer des FC Hausham bieten ihre Hilfe für Einkaufsfahrten und Erledigungen an. Es wird gebeten, sich mit Christian Halletz unter Rufnummer 01 63 / 257 43 48 per Whats-App in Verbindung zu setzen.

Holzkirchen

Hilfe bei der Grundversorgung bietet das Rathaus täglich von 8 bis 12 Uhr unter 0151/17936203 an.

Die ökumenische Nachbarschaftshilfe Holzkirchen bietet einen Einkaufsdienst unter Rufnummer 0 80 24 / 902 94 71 an (bei Anrufbeantworter erfolgt Rückruf).

Holzkirchner Bücherecke: Bestellungen unter 08024/5152 oder buecher@buecherecke-we.de möglich. Es gibt einen Lieferservice.

Pfarrjugend Holzkirchen: Ehrenamtliche Einkaufshilfe der Ministranten und Pfadfinder. Kontakt von Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr, unter 0159/05244086.

expert-Markt Holzkirchen: Einkaufsmöglichkeit über den Webshop: www.expert-holzkirchen.de; WhatsAppp: 01 51 / 26 25 91 28 oder per Telefon 0 80 24 / 470 06-0. Die Lieferung erfolgt im Umkreis von 30 Kilometer kostenlos am selben Tag.

Kreuth

Liste von Kreuther Betrieben, die Lebensmittel und Essen liefern auf der Homepage der Gemeinde unter www.gemeinde.kreuth.de oder unter Telefon 0 80 29 /1 80.

Otterfing

Nachbarschaftshilfe: Hilfsdienste über die Kontaktstelle unter 08024/92426. Der Seniorenbeauftragte Joachim Tübcke ist unter 08024/4742827 und AKSoziales unter 489961 erreichbar.

Warenlieferung durch ortsansässige Geschäfte (Brieger, Haslauer).

Rottach-Egern

Markthalle: Bestellhotline, 08022/273064.

Der FC Rottach-Egern bietet Hilfe an, und sei es nur den Einkauf erledigen oder den Hund Gassi führen. Infos beim Zweiten Vorsitzenden Sebastian Unterberger, 01 57 /83 50 42 32.

Schliersee

Nachbarschaftshilfe und Rathaus

bieten unter 08026/9293647 oder 0171/8141145 eine Einkaufshilfe an.

Tegernsee

Die Nachbarschaftshilfe Tegernseer Tal bietet einen Einkaufsservice unter 08022/706563 an.

Fahrservice Reiss am Tegernsee bietet weiterhin Fahrservice mit dem Van und der Limousine an; Infos unter 01 77 / 1 96 19 61.

Valley

Hilfe bei der Beschaffung von Grundnahrungsmitteln: Gemeinde Valley, 0 80 24 / 47 73 40; Behindertenbeauftragter Johann Humer, 0 80 20 /14 24 oder 01 70 / 4 91 52 85; Seniorenbeauftragte Ursula Ransberger, 0 80 20 / 12 85.

Waakirchen

Die Kolpingsfamilie Waakirchen-Schaftlach bietet seinen Mitgliedern einen Telefondienst an. Wer Ansprache möchte, darf gerne Monika Finger, 0 80 21 / 208 36 35, Sonja Still, 0 80 21 / 901 56 70, oder Inge Lösch, 0 80 21 /77 38, auf einen Ratsch anrufen.

SV Waakirchen/TSV Schaftlach: Fußballspieler bieten Senioren, Risikogruppen, Leuten in Quarantäne, Ärzten und Krankenschwestern ihre Hilfe an, Infos Franz Öttl unter Telefon 01 60 /8 00 04 02 melden.

Warngau

Verein „Nachbarschaftshilfe“ befindet sich in der Gründung; wer Hilfe benötigt, kann sich bei Andreas Kiessler unter Telefon 0 80 21 / 50 69 77 oder 01 52 - 51 48 42 06 melden.

Weyarn

Einkaufsdienst: Die Gemeinwesenarbeiterin Ute Haury, 08820/188725, und die Seniorenbeauftragte Betty Mehrer, 08020/295 bieten einen Einkaufsdienst an. Freiwillige Helfer können sich ebenfalls dort melden.

Nutzen Sie auch unsere interaktive Karte mit allen Restaurants und Betrieben, die einen lokalen Corona-Service bieten

mm