Corona: Mediziner spricht von „hoher Dunkelziffer“

Rapider Anstieg der Inzidenz

Von Daniel Krehl schließen

Stephen Hank schließen

Die Infektionslage im Landkreis hat sich deutlich verschlechtert. Der Landrat mahnt zur Vorsicht. Von einer „hohen Dunkelziffer“ spricht der Vorsitzende des Ärztlichen Kreisverbands.

Landkreis – Die Infektionslage im Landkreis hat sich deutlich verschlechtert. „Corona macht uns wieder mehr Sorgen“, sagte Landrat Olaf von Löwis (CSU) am Mittwoch im Kreisausschuss. „Die Zahlen sind dramatisch nach oben gegangen.“ Der Landrat spielte nicht so sehr auf die aktuelle 7-Tage-Inzidenz an, die am Mittwoch bei 776 lag und damit im Vergleich zu den Vortagen wieder zurückgegangen ist. Vielmehr alarmiert ihn die Belastung am Krankenhauses Agatharied.

Krankenhaus richtet zwei Corona-Stationen ein

„Es gab dort eine kurzfristige explosionsartige Mehrung an Corona-Fällen, die medizinisch behandelt werden müssen“, sagte er. Die Kreisklinik habe zwei komplette Corona-Stationen einrichten müssen. Laut Intensivregister liegen drei Patienten auf der Intensivstation, zwei von ihnen müssen invasiv beatmet werden. 15 Prozent der Intensivbetten sind demnach aktuell mit Covid-Patienten belegt.

„Es gibt keinen Grund zur Panik“, stellte Löwis gleichzeitig klar. „Mein Appell lautet aber, alles dafür zu tun, dass wir die Lage im Griff behalten.“ Für die Bevölkerung bedeute das, sich an die Hygiene- und Abstandsregeln zu halten und das bestehende Impfangebot zu nutzen. Das neue, angepasste Corona-Vakzin ist im Impfzentrum in Hausham verfügbar. Die Einrichtung hat dienstags, freitags und sonntags von 16 bis 20 Uhr geöffnet, eine Terminbuchung ist nicht erforderlich.

Festivitäten als Infektionstreiber

Klare Ursache für den Anstieg der Infektionszahlen seien laut Landrat die regionalen und überregionalen Festivitäten der vergangenen Wochen. Die aktuelle Lage könne auch wieder zu Ausfällen beim Personal des Krankenhauses und damit zu einer weiteren Anspannung führen. Löwis: „Deshalb meine große Bitte: Wieder mehr aufpassen!“

„Menschen sind in der Regel nicht schwer krank“

Dem Eindruck nach geschieht dies bereits – wenigstens zum Teil. So sieht das jedenfalls der Vorsitzende des Ärztlichen Kreisverbands, Thomas Straßmüller: „Man sieht schon, dass die Menschen etwa in Supermärkten wieder vermehrt Masken aufsetzen.“ Gut so, vor allem, wenn es sich um gefährdete Menschen handelt, findet der Mediziner. Zwar stellt auch er sprunghaft ansteigende Zahlen fest, „die Menschen sind in der Regel aber nicht schwer krank“. Was ihm eher Sorge bereite, sei die Infrastruktur – etwa das Personal im Krankenhaus und in anderen Gesundheitseinrichtungen – und andere Teile des öffentlichen Lebens.

„Dunkelziffer nach wie vor sehr hoch“

Als Ursache für die gestiegenen Zahlen sieht auch Straßmüller die Tatsache, dass sich die Menschen zuletzt sehr viel getroffen haben – und die Jahreszeit. Auch wenn das Corona-Virus – anders als etwa die Grippe – im Sommer weiterhin eine Rolle spielte, so fühle es sich im Herbst/Winter noch etwas wohler. Der Ärztesprecher bestätigt auch einen Eindruck, den viele Menschen im Sommer gewonnen haben: Nämlich dass mehr Menschen infiziert sind als dies die Zahlen des Robert-Koch-Instituts nahelegen. „Die Dunkelziffer ist nach wie vor sehr hoch.“ Viele Menschen würden nach einem positiven Schnelltest keinen PCR-Test machen. Von den Personen, die ihre Infektion gar nicht bemerken oder sich bei Symptomen erst gar nicht testen, ganz zu schweigen.

Schlange vor Teststation wird wieder länger

Dennoch wird die Schlange vor Straßmüllers Teststation immer länger, was auch daran liegt, dass nach den kalten Wochen die Zahl der Erkältungskrankheiten auch abseits von Corona steigt. Insgesamt blickt der Mediziner zwar angespannt auf den kommenden Winter, ist aber etwas weniger besorgt als vor einem Jahr, als gefährlichere Virusvarianten vorherrschten und die Impfquoten geringer waren.

Lesen Sie auch: Inflation bedroht medizinische Versorgung.