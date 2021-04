Corona im Landkreis Miesbach: Astrazeneca-Sonderaktion: Alle Termine binnen kürzester Zeit weg

Alle Infos im News-Ticker

Alle Autoren schließen Sebastian Grauvogl

Stephen Hank

Luisa Billmayer

Aktive Fälle, Testen, Impfen: Die neuesten Entwicklungen und Regeln rund um die Corona-Krise im Landkreis Miesbach fassen wir hier im Ticker zusammen.

Hier lesen Sie alle News und Entwicklungen rund um die Corona-Krise und die Infektionszahlen im Landkreis Miesbach.

Die aktuelle Inzidenz-Entwicklung in ganz Bayern entnehmen Sie unserer interaktiven Corona-Karte.

Die bisherigen Entwicklungen lesen Sie unserem alten Corona-News-Ticker.

Eine Auswahl aller relevanten News und Geschichten erhalten Sie in unserem kostenlosen Newsletter regelmäßig und direkt per Mail. Melden Sie sich hier an für Tegernsee, hier für Miesbach und hier für Holzkirchen.

Donnerstag, 22. April: Alle Termine bei Sonderaktion weg

Das ging schnell. Um 13.30 Uhr gab das Landratsamt die Öffnung der Sonderaktion für Unter-60-Jährige bekannt. Um 16.15 Uhr waren die 1000 offenen Termine weggebucht.

Das Infektionsgeschehen im Landkreis nimmt derweil weiterhin zu. 29 Neuinfektionen meldete das Gesundheitsamt gestern, einen Wert über 20 an drei aufeinander folgenden Tagen gab es schon länger nicht mehr. Klar ist somit auch, dass das Gesundheitsamt heute eine 7-Tage-Inzidenz von über 100 feststellen wird, womit sich nächste Woche für die Schulen im Vergleich zu dieser Woche nichts ändert.



Zuletzt hat sich auch die Lage auf der Intensivstation im Krankenhaus Agatharied verschärft. Anfang der Woche war dort kein Covic-19-Patient mehr zu behandeln, am Donnerstag waren es wieder drei. Alle müssen invasiv beatmet werden.

+ Die Corona-Zahlen im Landkreis Miesbach am 22. April. © Landratsamt Miesbach

+ Die Corona-Zahlen im Landkreis Miesbach am 22. April. © Landratsamt Miesbach

+ Die Corona-Zahlen im Landkreis Miesbach am 22. April. © Landratsamt Miesbach

Donnerstag, 22. April: Altersbegrenzung aufgehoben, Astrazeneca für alle

Der Impfstoff von AstraZeneca kann nun für Impfwillige aller Altersgruppen ohne Priorisierungsnachweis verwendet werden. Wie das Landratsamt meldet, hat Landrat Olaf von Löwis die Sonder-Impfaktion am kommenden Wochenende in der Holzkirchner Mittelschule auch für Impfwillige unter 60 Jahren freigegeben: „Ab sofort kann sich jeder volljährige Landkreisbürger unter www.terminland.de/Sonderaktion_Astra seine erste Dosis sichern“, sagt der Landrat.

Von den 2.000 Impfdosen, die im Rahmen der Sonderaktion ohne Priorisierung verimpft werden, ist sei die Hälfte an Über-60-Jährige vergeben. „Die andere Hälfte ist nun ein Angebot an alle Jüngeren, die sich mit dem Produkt impfen lassen wollen“, meldet das Landratsamt. Sind alle Termine ausgebucht, werden keine mehr auf der Plattform angezeigt. „Niemand muss sich impfen lassen, aber ich habe entschieden, alle unserem Landkreis zur Verfügung stehenden Dosen bei diesem Termin anzubieten. Es ist ein Angebot, das jeder Landkreisbürger annehmen kann, der möchte – unabhängig von Alter oder Priorisierung“, bekräftigt der Landrat.

Voraussetzung für die Impfung ist eine vorherige Registrierung auf www.impfzentren.bayern. Mitbringen müssen die Impfwilligen ein Dokument, das ihren Wohn- oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Landkreis nachweist (z.B. Ausweis), ihren Impfpass und die Terminbestätigung von Terminland. Nicht geimpft wird, wer diese Dokumente nicht vorlegen kann, beziehungsweise wer im vergangenen halben Jahr eine Covid-Infektion durchgemacht hat oder innerhalb der vergangenen beiden Wochen geimpft wurde. Das Impfteam bittet darum, lockere Kleidung zu tragen, damit man gut aus dem Ärmel schlüpfen kann.

Der Impfstoff kann nicht getauscht werden; es steht ausschließlich AstraZeneca zur Verfügung. Wer keinen Termin ergattert oder einen anderen Impfstoff möchte, kann sich beim Hausarzt oder beim Impfzentrum (Registrierung unter www.impfzentren.bayern) vormerken lassen. Hausärzte verimpfen AstraZeneca ab sofort ohne Alters- oder Priorisierungseinschränkung.

Die Zweitimpfung findet zur gleichen Uhrzeit und am gleichen Ort am Wochenende vom 16. bis 18. Juli statt.

Hinweis: Die Altersabfrage auf der Terminbuchungsplattform www.terminland.de/Sonderaktion_Astra kann nicht verändert werden. Jeder Impfwillige soll bitte diesen Haken setzen, unabhängig vom tatsächlichen Alter. Die Aktion ist für alle impfwilligen Landkreisbürger über 18 Jahren!

Mittwoch, 21. April: Landratsamt: „Testen soll die Inzidenz senken“

Wer viel testet findet viele Infizierte. Dieses oftmals von Corona-Kritikern angeführte Argument mag richtig sein, letztlich soll die Testoffensive das Infektionsgeschehen aber eindämmen. Nämlich indem verhindert wird, dass Infizierte, die keine Krankheitssymptome zeigen, unwissentlich andere Menschen infizieren. Auf dieses Ziel weist das Miesbacher Landratsamt in seinem Corona-Update hin und nennt als Beispiel die Schnelltests in Schulen. Elf vielen positiv aus, alle elf Schnell- wurden mit PCR-Tests bestätigt. Eine Weitergabe des Virus’ in der Schule konnte aber soweit ausgeschlossen werden, dass keine einzige Klasse in Quarantäne musste.

Die Testreihen in Schulen haben derweil die 7-Tage-Inzidenz in der entsprechenden Altersklasse nach oben getrieben (wir berichteten). Kinder und Jugendliche liegen derzeit bundesweit an der Spitze, gefolgt von den Gruppen der Berufstätigen, die sich je nach Arbeitsplatz regelmäßig testen lassen. Durch das frühzeitige Entdecken infizierter Personen sollen Infektionsketten erst gar nicht entstehen. „Gelingt der Paradigmenwechsel in der Teststrategie vom ,Rückwärtstesten‘ hin zum ,Vorwärtstesten‘, wie es viele asiatische Länder bereits praktizieren, wird die Inzidenz sinken“, schreibt das Landratsamt. Mit „Rückwärtstesten“ ist nach mühevolle Nachvollziehen von Infektionsketten, also das Aufspüren potenziell Infizierter über Kontakte, gemeint.



+ Corona-Zahlen im Landkreis Miesbach 21. April 2021 © Landratsamt Miesbach

Wie viele Tests im Landkreis genommen wurden, ist unbekannt, weil es viele Teststellen im Landkreis gibt und nur positive Ergebnisse gemeldet werden müssen. Für das Landkreis-Testzentrum an der Miesbacher Oberlandhalle gibt es derweil Zahlen. Zwischen 1. und 19. April wurden dort 1220 Schnelltests durchgeführt, nur neun waren positiv. Die Zahl der zuverlässigeren PCR-Tests lag bei 1831, 35 davon fielen positiv aus. Zusammen mit anderen Positiv-Test summierte sich die Anzahl der meldepflichtigen Infizierten im genannten Zeitraum auf 308.



+ Corona-Zahlen im Landkreis Miesbach 21. April 2021 © Landratsamt Miesbach

Über das im Landkreis genutzte QR-Code-System wurden bisher übrigens 3500 Schnelltest abgewickelt. 7000 Personen sind auf www.reihentestung.de registriert.

+ Corona-Zahlen im Landkreis Miesbach 21. April 2021 © Landratsamt Miesbach

Dienstag, 20. April: Sonderimpfaktion wird offenbar gut angenommen

Die Astrazeneca-Sonderimpfaktion des Landratsamts scheint auf breite Resonanz zu stoßen. Binnen der ersten vier Stunden haben sich am gestrigen Dienstag rund 800 Personen für eine Impfung angemeldet. Wie berichtet, werden am Wochenende in der Mittelschule Holzkirchen 2000 Dosen des Impfstoffs an Personen im Alter ab 60 auch ohne Priorisierung verabreicht. Wer sich noch einen Termin sichern möchte, kann dies über www.terminland.de/Sonder aktion_Astra tun. Die Impfwilligen müssen allerdings schon auf dem bekannten Portal www.impfzen tren.bayern registriert sein.

+ Corona-Zahlen im Landkreis Miesbach am 20. April © Landratsamt Miesbach

Unverändert besteht das unkomplizierte Testangebot mittels QR-Codes. Zuletzt hatte das Landratsamt Teststelllen dazu aufgerufen, sich an dem System zu beteiligen. Mit Erfolg: Inzwischen sind es 29 Stationen im Landkreis, die mitmachen. Auf der Seite www.reihentestung.de können sie registrierte Nutzer einsehen. Laut Landratsamt gibt es weitere Interessenten.



+ Corona-Zahlen im Landkreis Miesbach am 20. April © Landratsamt Miesbach

+ Corona-Zahlen im Landkreis Miesbach am 20. April © Landratsamt Miesbach

Montag, 19. April: Sonderimpfaktion: Astrazeneca ohne Priorisierung, Inzidenz bei 132

Was ein bisschen klingt wie die Werbung für einen Schlussverkauf, ist tatsächlich die Chance, im Landkreis Miesbach zu vorzeitigem Corona-Impfschutz zu kommen. In einer „einmaligen Sonderaktion“ lässt das Impfzentrum am kommenden Wochenende in der Mittelschule Holzkirchen 2000 Dosen Astrazeneca verimpfen. Einen Termin buchen können alle Landkreisbürger ab einem Alter von 60 Jahren – ohne, einen Priorisierungsgrund nachweisen zu müssen.



Die Online-Anmeldung auf www.terminland.de/Sonderaktion_Astra startet am heutigen Dienstag um 10 Uhr. Voraussetzung dafür ist allerdings auch hierfür eine Registrierung auf www.impfzentren.bayern. Wer hier noch nicht sein Impfinteresse bekundet hat, sollte dies also spätestens jetzt schleunigst tun. Das verbreitete Argument, ohne Priorisierung komme man eh noch nicht dran, gilt bei der Sonderaktion nicht mehr.



Hier müssen die Impfwilligen laut Landratsamt lediglich ihr Geburtsdatum und damit ihr Alter von über 60 Jahren sowie ihren Wohnort mit dem Personalausweis belegen. Der Sicherheitsdienst am Eingang der Mittelschule überprüfe die Angaben sowie die Online-Terminbuchung. Auch den Impfpass muss mitgebracht werden, um die Spritze zu erhalten. Zudem sollten Impfwillige in den vergangenen sechs Monaten keine Covid-19-Erkrankung durchgemacht und innerhalb der vergangenen 14 Tage keine andere Impfung erhalten haben.



Grund für den überraschenden Impf-Turbo ist eine Lagerräumung des Freistaats, berichtet Landratsamtspressesprecherin Sophie Stadler auf Nachfrage unserer Zeitung. Da Bayern so viel Impfstoff zugesagt worden sei, dass wohl auch alle Zweitimpfungen gesichert seien, habe man den eigentlich dafür reservierten Astrazeneca-Impfstoff freigegeben. Dem Team des Impfzentrums im Landkreis Miesbach sei es nun gelungen, sich 2000 dieser Dosen zu beschaffen.



Das Landratsamt betont, dass bei der Sonderaktion wirklich ausschließlich dieses Vakzin zum Einsatz kommt. Das gelte auch für die Zweitimpfung, die genau zwölf Wochen später (16. bis 18. Juli) jeweils zur selben Uhrzeit wie beim Ersttermin ebenfalls in der Mittelschule Holzkirchen stattfindenden wird. Die Impfungen werden durch das medizinische Personal des BRK-Kreisverbands durchgeführt. Ärzte klären die Impfwilligen ausführlich auf, bevor die Spritze gesetzt wird. Wer einen Termin ergattern konnte, wird gebeten, lockere Kleidung zu tragen, um den Oberarm bei der Impfung schnell freimachen zu können.



Eine Alternative zur Online-Anmeldung gibt es bei der Sonderaktion übrigens nicht. Wer keinen eigenen Internetzugang hat oder digital wenig affin ist, müsse sich selbstständig um einen Helfer aus dem Familien- oder Freundeskreis bemühen, teilt das Landratsamt mit. Wenn keine Termine mehr angezeigt werden, seien alle ausgebucht. Dann müssten sich Impfwillige wie gewohnt im Impfportal oder beim Hausarzt vormerken lassen und warten, bis sie gemäß Priorisierungsverordnung des Bundes an der Reihe sind.



In den Impfzentren werden Erstimpfungen mit Astrazeneca übrigens ab sofort nicht mehr durchgeführt. Diese übernehmen laut Landratsamt nun ausschließlich die Hausärzte. Eben deshalb müssten die Termine über eine separate Plattform vereinbart werden. Besagte zusätzliche Registrierung auf www.impfzentren.bayern sei weiterhin notwendig, damit die Impfungen nachvollziehbar bleiben.

Die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Miesbach lag am Montag bei 132. Sechs Neuinfektionen mit dem Coronavirus teilte das Gesundheitsamt mit.

+ Die Inzidenz im Landkreis Miesbach nach Altersgruppen: Interessante Einblicke gibt eine Statistik des RKI, die die Inzidenz im Landkreis nach Altersklassen aufschlüsselt. Sie zeigt, wie viele Personen in diesen Gruppen, hochgerechnet auf 100 000, sich in den vergangenen sieben Tagen mit Corona infiziert haben. Ein Ergebnis: In der Altersklasse von fünf bis 14 Jahren ist die Inzidenz mit 283 derzeit rund doppelt so hoch wie im Landkreis-Durchschnitt (132). Die Zeit, in der Corona Jüngere verschonte, ist auch im Landkreis offenbar vorbei. Ab 15 Jahren sinkt die Inzidenz mit zunehmendem Alter. In der Hochrisiko-Gruppe über 80 Jahren, in der Corona zunächst die meisten Todesopfer gefordert hatte, ist sie mit 16 besonders niedrig. © Mas/Grafik: PMS

Sonntag, 18. April: Inzidenz steigt auf 135

Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis ist leicht angestiegen: Sie liegt jetzt laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 135. Am Freitag betrug der Wert 129.

Freitag, 16. April: Schulen unterrichten wieder aus der Ferne

Landkreis ‒ Am Freitag liegt die Sieben-Tages-Inzidenz für den Landkreis Miesbach laut Robert Koch-Institut bei 129. Das bedeutet, dass ab Montag, 19. April wieder alle Schülerinnen und Schüler - außer die Abschlussklassen - in den Distanzunterricht zurückkehren. Das teilt das Landratsamt in seinem Corona-Update mit. Der Freitag zählt immer als Stichtag für die Regeln, die ab Montag und dann für die ganze Woche gelten. Ab einer Inzidenz von 100 gilt Distanzunterricht. In der vergangenen Woche waren 28 Prozent der Grund- und Mittelschulen im Landkreis im Präsenzunterricht, was erlaubt ist, sofern die Abstände eingehalten werden können. 38 Prozent unterrichteten im Wechselunterricht. Die anderen Schulen organisierten Mischformen.

+ Die Corona-Zahlen im Landkreis Miesbach vom 16. April. © Landratsamt Miesbach

Corona-Update: Regeln an Schulen, Kindergärten und Kindertagesstätten

Ausgenommen von der Regel des ab Montag geltenden Distanzunterrichts sind: Abschlussklassen aller Schularten ‒ auch die vierten Klassen der Grundschulen, sowie die Jahrgangsstufen 11 an den Gymnasien und den Fachoberschulen. Diese Klassen werden in Präsenz unterrichtet, sofern der Mindestabstand von eineinhalb Metern dauerhaft eingehalten werden kann. Wenn nicht, gilt Wechselunterricht. Wer die Schule im Präsenz- oder Wechselunterricht betritt, muss einen negativen Coronatest vorweisen oder dort machen.

In den Kindertagesstätten und Krippen gibt es keine Regelbetreuung mehr, nur noch Notbetreuung. Das Sozialministerium legt fest, wer Anspruch darauf hat. Zusätzlich gilt ab nächster Woche auch eine Testpflicht an Horten oder ähnlichen Betreuungseinrichtungen. Zu einer Änderung der bisherigen Situation führt das aber nur, wenn die Kinder und Jugendlichen nicht am Vormittag in der Schule waren. Wenn sie dort einen negativen Test nachgewiesen haben, müssen sie im Hort nicht erneut getestet werden.

+ Die Corona-Zahlen im Landkreis Miesbach vom 16. April nach Gemeinden sortiert. © Landratsamt Miesbach

Das bestätigt auch Ute Braun vom Miesbacher Kinderhort. „Die meisten Kinder, die zu uns kommen, sind am Vormittag in der Notbetreuung in der Schule und werden dort getestet“, sagt Braun. Falls ein Kind am Vormittag nicht in der Schule war, dennoch aber den Hort besucht, müssten die Eltern einen negativen Test vorweisen. Hier zähle auch ein Laienschnelltest, erklärt die Leiterin des Horts, der im Normalfall für 25 Kinder Platz bietet. Die Eltern wüssten über die Neuerungen Bescheid und seien damit auch einverstanden. Weil viele Kinder von den Eltern oder Großeltern betreut werden können, ist deutlich weniger los im Hort als sonst. Fünf bis acht Kinder kämen aktuell in die Betreuung, berichtet Braun.

Insgesamt bewertet das Landratsamt das neue engmaschige Testen, das am Montag, 12. April begonnen hat, positiv. Bei zehn Schulkindern im Landkreis fiel in der vergangenen Woche ein Schnelltest und anschließend auch der der PCR-Test positiv aus. Der Vorteil ist laut Landratsamt aber, dass in den allermeisten Fällen keine weiteren Mitschüler in Quarantäne müssten.

Infektionslage

Generell scheint sich die Lage in Miesbach etwas zu entspannen. Im Vergleich zu Donnerstag ist die Sieben-Tages-Inzidenz von 145 auf 129 gefallen, wie das Landratsamt ausweist. Somit fällt der Wert nach acht Tagen des Wachstums zum ersten Mal wieder. 18 neue Fälle wurden am Freitag gemeldet. Mit insgesamt 19 749 geimpften Personen liegt die Impfquote mittlerweile bei 19,75 Prozent.