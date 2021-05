Corona im Landkreis Miesbach: Die aktuelle Lage in der Hotspot-Region - Samstag wohl wieder über 100

Leere Terrassen am Tegernsee - während in den Nachbarlandkreisen bereits wieder alles öffnet. Die Corona-Lage im Hotspot-Landkreis Miesbach.

News-Ticker

von Klaus-Maria Mehr schließen

Aktive Fälle, Testen, Impfen: Die neuesten Entwicklungen und Regeln rund um die Corona-Krise im Landkreis Miesbach fassen wir hier im Ticker zusammen.

Hier lesen Sie alle News und Entwicklungen rund um die Corona-Krise und die Infektionszahlen im Landkreis Miesbach.

Die aktuelle Inzidenz-Entwicklung in ganz Bayern entnehmen Sie unserer interaktiven Corona-Karte.

Die bisherigen Entwicklungen lesen Sie unserem alten Corona-News-Ticker.

Eine Auswahl aller relevanten News und Geschichten erhalten Sie in unserem kostenlosen Newsletter regelmäßig und direkt per Mail. Melden Sie sich hier an für Tegernsee, hier für Miesbach und hier für Holzkirchen.

Freitag, 21. Mai, Nachtrag: 13 Neuinfektionen bedeuten erneutes Übersteigen der 100er-Grenze

Das Landratsamt hat nun 13 Neuinfektionen gemeldet. Gehen diese unverändert in Inzidenz-Berechnung des Robert-Koch-Instituts ein, steigt die 7-Tage-Inzidenz am Samstag auf 101. Nicht immer klappt die Datenübertragung aber reibungslos, und unter Umständen kommen noch Fälle hinzu, die das Gesundheitsamt registriert, nachdem die Öffentlichkeitsarbeit am Landratsamt ihre Auswertung gemacht hat. Klar ist: Es braucht ein paar Tage eine wirklich niedrige Zahl von Neuinfektionen, damit der Landkreis solide unter die 100 rutscht. Höhere Werte aus der Vorwoche sind aktuell für Sonntag (21) und Mittwoch (24) in der Berechnung.

+ 7-Tage-Inzidenz im Kreis Miesbach am 21. Mai © Landratsamt Miesbach

+ Das ist erlaubt bei der aktuellen Inzidenz. © Landratsamt Miesbach

Freitag, 21. Mai: 7-Tage-Inzidenz knapp unter 100

Wie erwartet, hat das Robert-Koch-Institut für den Kreis Miesbach eine 7-Tage-Inzidenz von unter 100 gemeldet - nämlich 99. Doch es steht zu befürchten, dass der Schwellenwert schon morgen wieder überschritten wird. Denn der Wert der Vorwoche, der nicht überschritten werden darf, ist niedrig: elf. Auch am Samstag darf es nur wenig Neuinfektionen geben, damit der Landkreis unter 100 bleibt. Ein größerer Wert fällt erst am Sonntag aus der Berechnung. Erst wenn der Landkreis fünf Tage in Folge zweistellig bleibt, können weitere Lockerungen kommen.

+ Die aktiven Fälle in den Gemeinden. © Landratsamt Miesbach

Donnerstag, 20. Mai: Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen?

Wegen der weiterhin hohen 7-Tage-Inzidenz prüft das Landratsamt ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen. Lesen sie hier.