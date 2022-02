Montag, 31. Januar

Corona im Landkreis Miesbach: Infizierte in mindestens der Hälfe der Heime und Kliniken

Von: Stephen Hank, Christian Masengarb, Sebastian Grauvogl

Immer mehr Tests, die im Landkreis ausgewertet werden, sind positiv © tp

Aktive Fälle, Testen, Impfen: Die neuesten Entwicklungen und Regeln rund um die Corona-Krise im Landkreis Miesbach fassen wir hier im Ticker zusammen.

Hier lesen Sie alle News und Entwicklungen rund um die Corona-Krise und die Infektionszahlen im Landkreis Miesbach.

Dienstag, 1. Februar: Heime und Kliniken mehrheitlich von Corona betroffen - von Einzelfällen bis hin zu 60 Infizierten

Die Infektionslage im Landkreis Miesbach wird peu a peu unübersichtlicher. Dies geht aus dem jüngsten Corona-Update des Landratsamts hervor. Neben privaten Haushalten sind immer stärker auch Pflegeeinrichtungen, Kliniken sowie Schulen und Kitas betroffen – und dies einem Maße, dass das Gesundheitsamt kaum mehr die konkreten Zahlen dienen kann.



Klar ist: Die Omikron-Variante des Coronavirus greift weiter um sich. Die gestern vom Robert-Koch-Institut veröffentlichte 7-Tage-Inzidenz von 1434 (Tendenz zuletzt : sinkend) unterschätzt das Geschehen. Denn das Miesbacher Gesundheitsamt kommt mit dem melden der positiven Fälle nicht mehr hinterher. „Die reale Inzidenz wäre sogar noch etwas höher anzusetzen“, heißt es.



Ebenfalls unscharf sind die Angaben des Landratsamts zum verstärkten Infektionsgeschehen. Im Update heißt es: „Bedauerlicherweise gibt es inzwischen in zahlreichen Pflege- und Behinderteneinrichtungen und vielen Kliniken im Landkreis eine Vielzahl an Fällen.“ Auch hier kommen die Mitarbeiter mit dem Zählen nicht mehr nach. Auf Nachfrage heißt es immerhin: „Mindestens die Hälfte der Pflege-, Behinderteneinrichtungen und Kliniken (vulnerable Einrichtungen) im Landkreis haben zwischen einzelnen Fällen bis hin zu 60 Coronainfektionen in einer Einrichtung bei Mitarbeitern und Bewohnern.“ Den betroffenen Häusern zur Seite zu stehen, habe gerade oberste Priorität. Die Beratung betreffe zum Beispiele die Bereiche Hygienemaßnahmen und Personaleinsatz. Denn was den Einrichtungen immer mehr zu schaffen macht, ist der Ausfall von Mitarbeitern wegen Krankheit oder Quarantäne, wohingegen die Krankheitsverläufe nach bisherigen Erkenntnissen mild sind – wohl auch wegen der hohen Impfquote in den Einrichtungen.



Ähnlich ergeht es weiterhin dem Krankenhaus Agatharied. Wie Sprecherin Melanie Speiche auf Anfrage mitteilt, kämpft die Einrichtung derzeit mit etwa 100 Krankheitsfällen täglich. Die Gründe sind unterschiedlich, auch Isolationen oder Quarantäne wegen Covid-19 gehören dazu. Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Patienten ist wieder etwas angestiegen und lag am Montag bei 17 (Vorwoche: acht) auf der Normalstation, einer wird auf der Intermediate-Station, der Vorstufe zu intensiv, behandelt. Angesichts der Personalausfälle und des erhöhten Hygieneaufwands bleibt die Lage in Agatharied weiterhin angespannt („dunkelgelb“), auch wenn wegen vieler verschobener Behandlungen das Haus, rein die belegten Betten betrachtet, unter der Maximalauslastung arbeitet. Muss sie auch, denn um Kontakte zu minimieren, erfolgt die Belegung Speicher zufolge derzeit maximal in Zwei-Bett-Zimmern.



Das Infektionsgeschehen ist so hoch und unübersichtlich wie nie, einen Grund zur Panik stellt es derzeit aber nicht dar, wie das Landratsamt bekräftigt. „Erfreulicherweise berichten die meisten zuletzt positiv getesteten Personen von einem relativ milden Verlauf.“ Die zwischen Ende Oktober und Weihnachten stark gestiegene Kurve der Todesfälle flachte zuletzt deutlich ab. Die jüngste Meldung stammt vom 13. Januar.



Stark betroffen sind dem Update zufolge auch Schulen und Kitas im Landkreis. „Das Gesundheitsamt berichtet, dass von fast jeder Schule und jeder Kita im Landkreis fast täglich neue Fälle gemeldet werden.“ Wie bei den Heimen und Kliniken geht der Überblick allmählich verloren. „Die genaue Angabe von Zahlen ist auch hier nicht mehr möglich.“ Verbürgt seien „allermindestens“ neun Schulklassen und 19 Kitagruppen in Quarantäne, heißt es auf Nachfrage.



Immerhin liegen Infos über die Alterstruktur der 1455 in der vergangenen Woche durch das Gesundheitsamt Miesbach gemeldeten Fälle vor. 412 der betroffenen Personen sind unter 18 Jahre alt. „Das entspricht etwa 28 Prozent aller Fälle und liegt damit minimal über der seit Monaten relativ stabilen Quote von 25 Prozent.“ Ursächlich sei hierfür wohl das engmaschige Testen.



Auch wenn die Verläufe mild sind, mahnt Landrat Olaf von Löws weiter zur Vorsicht. „Wir sind noch nicht über den Berg! Bitte bleiben Sie weiterhin achtsam.“



Montag, 31. Januar

Die Infektionszahlen im Kreis Miesbach waren an den vergangenen Tagen stabil. Die 7-Tage-Inzidenz stagniert auf hohem Niveau und wird heute vom Robert-Koch-Institut mit 1475 angegeben. Von einzelnen Ausreißern - wie etwa Schliersee - sinken in den Gemeinden die Neuinfektionen oder sind einigermaßen stabil.

Neuinfektionen in den Gemeinden des Landkreises Miesbach. © MZV

Sonntag, 30. Januar: Inzidenz bei rund 1500

Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis ist am Sonntag leicht gesunken: Das RKI meldete nach einem Wert von 1529 am Samstag für Sonntag 1494 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in einer Woche. Am Gesamttrend ändert das wenig: Kleinere Schwankungen auf Tagesbasis hat die Inzidenz schon in den vergangen Wochen gezeigt. Dennoch ist sie seit Jahresanfang von rund 200 auf rund 1500 hochgeschnellt. Das entspricht in etwa einer Verdopplung alle zehn Tage. Auch in den vorangegangenen Tagen war die Inzidenz schnell gestiegen.

Deutschlandweit liegt der Landkreis damit im vorderen Drittel der Inzidenzrangliste. Spitzenreiter ist Berlin Tempelhof-Schöneberg (Inzidenz: 2917), die wenigstens Neuinfektionen gab es im thüringischen Greiz (Inzidenz: 168). In den meisten Orten bewegt sich die Inzidenz grob im ähnlichen Bereich wie im Landkreis, also zwischen 1000 und 2000 Fällen.

Donnerstag, 27. Januar: 351 Neuinfektionen an einem Tag

Immer neue Rekordzahlen: Am Donnerstag registrierte das Landratsamt Miesbach 351 Neuinfektionen, so viele wie noch nie zuvor an einem Tag. Auch die 7-Tage-Inzidenz schraubt sich weiter nach oben. Besonders stark gestiegen sind die Zahlen an den vergangenen Tagen in Schliersee (s. Tabelle).

Die Corona-Infektionen nach Gemeinden im Kreis Miesbach am 27. Januar 2022. © mzv

Dienstag, 25. Januar: 34 Fälle in einer Pflegeeinrichtung

Unverändert steigt im Kreis Miesbach die 7-Tage Inzidenz. Inzwischen hat sie laut Robert-Koch-Institut (RKI) den bisher höchsten Wert überhaupt erreicht: 1199,8. Das Gesundheitsamt Miesbach rechnet weiterhin mit einem Anstieg der Neuinfektionen. Dies teilt das Landratsamt in seinem wöchentlichen Corona-Update mit.

Ferner heißt es dort, dass Neuinfizierte nun zunächst per Serienbrief über weitere Maßnahmen und die Quarantäne-Regeln informiert werden. Eine zeitnahe telefonischen Kontaktierung sei angesichts der hohen Infektionszahlen nicht möglich. Dieser Brief gilt auch als Quarantänenachweis, etwa für den Arbeitgeber. Inhalte sind zum Beispiel Infos über die Quarantänedauer, über das Freitesten sowie den Genesenenstatus. Auch um das Informieren von Kontaktpersonen, was Infizierte ja schon länger selbst tun sollen, werden die Betroffenen gebeten.



Personelle Unterstützung erhält das Gesundheit weiterhin durch sieben Bundeswehrsoldaten – und dies bleibt erst einmal so. Der Antrag auf Verlängerung der Unterstützung wurde bis zum 18. Februar bewilligt, teilt das Landratsamt mit.



Das Infektionsgeschehen spiegelt sich inzwischen auch verstärkt in Schulen und Kindertagesstätten wider. Derzeit befinden sich sieben Klassen im Landkreis in Quarantäne, Tendenz steigend. In unterschiedlichen Kitas sind es derzeit fünf Gruppen. Eine Gruppenquarantäne wird bei Kindertagesstätten in der Regel dann ausgesprochen, wenn mindestens drei Verdachtsfälle und/oder per PCR-Test bestätigte Fälle innerhalb einer Woche auftreten.



Auch die Pflegeeinrichtungen bleiben vom Infektionsgeschehen nicht verschont. Laut Landratsamt sind derzeit zwei Pflegeeinrichtungen vom Coronavirus betroffen, eine im südlichen, eine im nördlichen Landkreis. In einer Einrichtung sind zwei Mitarbeiter und ein Bewohner betroffen, laut Landratsamt konnte kein Zusammenhang zwischen den Fällen festgestellt werden, die Quarantäne ende in Kürze. In der anderen Einrichtung seien nach aktuellen Kenntnisstand 14 Mitarbeiter und 20 Bewohner in zwei eingrenzbaren Bereichen betroffen. Alle Verläufe sind nach aktuellem Kenntnisstand mild, so die Behörde. Neben den üblichen Isolationsmaßnahmen ordnete das Gesundheitsamt eine Reihentestung an und überwacht die Entwicklung engmaschig.



Seit die einmalige Impfung mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson nicht mehr als Grundimmunisierung gilt und es zur abgeschlossenen Boosterung drei Impfungen braucht, hat Nachfrage nach diesem Vektorimpfstoff erheblich nachgelassen. Das Impfzentrum des Landkreises Miesbach wird ihn daher nicht mehr bestellen. Nach einer Erstimpfung mit Johnson & Johnson verabreicht das Impfzentrum gemäß RKI-Vorgabe einen mRNA-Impfstoff (Biontech/Moderna).



Für Personen, die ab Mitte März berufsbedingt einer Impfpflicht unterliegen, bietet das Impfzentrum einen Sonderimpftag an. Er findet am 2. Februar von 9 bis 13 Uhr statt. An diesem Vormittag entfällt daher das sonst an Dienstagvormittagen übliche mobile Angebot.



Montag, 24. Januar

Anscheinend unaufhaltsam steigt die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Miesbach weiter. Am Montag lag sie bei 1174. Seit vergangenen Montag kamen drei weitere Tote im Zusammenhang mit dem Coronavirus hinzu. 144 sind es nach Angaben des Landratsamts nun. Besonders hoch ist das Infektionsgeschehen derzeit in Weyarn, das mit seinen knapp 4000 Einwohnern 99 Neuinfektionen in einer Woche zählte. Dies bedeutet eine Inzidenz von 2500.

Corona-Zahlen im Kreis Miesbach am 24. Januar. © Landratsamt Miesbach

Sonntag, 23. Januar:

Die Entwicklung war abzusehen. Am Wochenende hat auch der Landkreis Miesbach die Schwelle von 1000 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt laut Robert-Koch-Institut aktuell 1127. Vor wenigen Tagen hätte die Überschreitung der Marke noch erhebliche Einschränkungen mit sich gebracht. Gastronomie, Hotels und Sport- und Kulturstätten hätten schließen müssen. Bekanntermaßen hat der Freistaat wegen der rasanten Entwicklung bei den Infektionen mit der Omikron-Variante des Coronavirus die Hotspot-Regelung aber ausgesetzt. Vorerst gibt es keinen Lockdown.

Donnerstag, 20. Januar:

Die 7-Tage-Inziden im Kreis Miesbach nähert sich weiter der 1000er-Marke. Das Landratsamt verzeichnetet in der vergangenen Woche 974 Neuinfektion. Ungefähr bei diesem Wert wird am Freitag auch die vom Robert-Koch-Institut veröffentliche Inzidenz liegen. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus gibt es laut Landratsamt zwei weitere Todesfälle. Sehr hoch ist die Inzidenz weiter in Irschenberg (rund 2160), Weyarn (1840) und Valley (1310). Aber auch Bayrischzell, Fischbachau, Miesbach und Otterfing liegen über 1000.

Corona-Zahlen im Kreis Miesbach am 20. Januar. © screenshot: mzv

Mittwoch, 19. Januar: Inzidenz nähert sich 900er-Marke

Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Miesbach ist am Mittwoch laut RKI auf 876 gestiegen. Das entspricht im Vergleich zum Mittwoch, 12. Januar, einem Anstieg von 384 Fällen in sieben Tagen, also einem Wachstum von rund 80 Prozent innerhalb einer Woche.

Dienstag, 18. Januar: Gesundheitsamt rechnet mit baldigem Anstieg der Inzidenz über 1000

Update, 17 Uhr: Die Zahl der ans Gesundheitsamt Miesbach gemeldeten Neuinfektionen steigt weiterhin rasant an und hat sich innerhalb einer Woche verdoppelt. Die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis lag laut Robert-Koch-Institut am Dienstag bei 845. Den Anstieg hatte das Gesundheitsamt erwartet, wie das Landratsamt in seinem Update meldet. Demzufolge geht die Behörde weiterhin von einem „ungebremsten Anstieg der Neuinfektionen, der auf die inzwischen weite Verbreitung der Omikron-Variante zurückzuführen ist“ aus.

Mit der aktuellen Inzidenz liegt der Kreis Miesbach hinter München (883,4) und Ebersberg (864,7) auf Rang drei der am meisten betroffenen Landkreise in Bayern und deutschlandweit auf Platz 30. Das Landratsamt geht davon aus, dass der bisherige Inzidenz-Höchstwert von 1137,9, gemessen am 14. November 2021, sehr wahrscheinlich in den nächsten Tagen überschritten wird. Mit dem überschreiten eines Wertes von 1000 kommen zunächst aber keine weiteren Einschränkungen. Die entsprechende Regelung bleibt weiter ausgesetzt.



Besonders betroffene Gemeinden im Landkreis sind, gemessen an ihrer Einwohnerzahl, Irschenberg, Valley, und Weyarn. Wobei lokale Inzidenzen mit Vorsicht zu genießen sind, da sich das Infektionsgeschehen auch im Kleinen wellenartig ausbreitet. Der derzeitige Spitzenreiter Irschenberg zum Bespiel stand noch zum Jahreswechsel mit einer Inzidenz von null am anderen Ende des Rankings.



Angesichts des Infektionsgeschehens werden die Zahlen wohl schon bald unzuverlässiger werden, glaubt das Landratsamt. Denn es zeichnet sich ab, dass das Gesundheitsamt nicht mehr alle Neuinfektionen ans RKI wird melden können. Die tatsächliche 7-Tage-Inzidenz wird von diesem Moment an systematisch unterschätzt – jedenfalls solange, wie die Zahl der unbearbeiteten Fälle nicht wieder abnimmt. Eine andere Folge eines überbordenden Infektionsgeschehens: Das Gesundheitsamt kommt bei der Kontaktierung nicht mehr hinterher – „trotz größtem Engagement aller Mitarbeiter dort“, wie es im Update heißt. Wie berichtet, wurde das Contact Tracing Team zu Beginn der vierten Welle personell aufgestockt und wird weiterhin durch die Bundeswehr unterstützt. Doch irgendwann ist die Grenze erreicht. Kontaktpersonen von Infizierten werden bekanntermaßen bayernweit schon seit Ende Oktober nicht mehr vom Gesundheitsamt kontaktiert und inzwischen dauert die Kontaktaufnahme zu Landkreisbürger mit einem positivem PCR-Test ein paar Tage.



Im Lichte dessen appelliert das Gesundheitsamt an das Verantwortungsbewusstsein der Bevölkerung. Schon bei einem positiven Selbsttest sollte sich der Betroffene isolieren und über seinen Hausarzt oder den Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung unter Telefon 116 117 einen PCR-Test vereinbaren. Ist dieser oder auch ein durch Fachpersonal vorgenommener Antigen-Schnelltest positiv, besteht sogar die Pflicht zur unverzüglichen Isolation.

Einmal mehr ruft Landrat Olaf von Löwis (CSU) dazu auf, sich impfen zu lassen. In einer Videobotschaft zum jüngsten Update sagt er: „Milliardenfache Erfahrungen beim Impfen und aktuelle Untersuchungen belegen: Geboosterte versterben kaum und Geimpfte nur sehr selten.“ Und weiter: „Mit impfen schützt man sich und andere. Bitte nutzen sie unser umfangreiches Angebot und helfen sie mit, Corona zu besiegen.“ In der vergangenen Woche hat das Impfzentrum insgesamt 1877 Impfdosen verabreicht.



Update 10 Uhr: Inzidenz deutlich über 800

Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Miesbach ist am Dienstag weiter deutlich gestiegen. Die 211 Neuinfektionen, die das Gesundheitsamt am Montag zählte, haben die Inzidenz heute wie erwartet deutlich über die 800er-Marke gedrückt: Das RKI vermeldet 845 Fälle je 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen.

Die Intensivstation im Krankenhaus Agatharied behandelt derweil laut Intensivregister derzeit keinen Corona-Patienten. Interessant: In den Nachbarlandkreisen ist das anders. Im Landkreis Rosenheim belegen Covid-Patienten neun von 70 Intensivbetten (rund 13 Prozent), in Bad Tölz-Wolfratshausen sind es drei von 28 (rund 10 Prozent).

Montag, 17. Januar: 211 positive Ergebnisse an einem Tag

Das Gesundheitsamt Miesbach hat am Montag 211 neue Corona-Fälle gemeldet. Der Anstieg der Zahlen setzt sich damit in dem Maße fort, der sich vergangene Woche erkennen ließ. Am Wochenende waren die Zahlen geringer (53 und 46), die 7-Tage-Inzidenz aber über 700 gestiegen. Am Montag meldete das RKI einen Wert von 690. Mit den mehr als 200 neuen Fällen wird die Inzidenz morgen aber bei über 800 liegen.

Die aktuellen Zahlen im Kreis Miesbach © Landratsamt Miesbach

Freitag, 14. Januar: Inzidenz springt über nächste Marke, weiterer Anstieg wahrscheinlich

Die Corona-Infektionen im Landkreis steigen weiter rasant an. Am Freitag sprang die 7-Tag-Inzidenz laut RKI auf 622. Das entspricht alleine im Vergleich zum Donnerstag einem Plus von 72 Fällen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Der Anstieg dürfte sich weiter fortsetzen. Nach Zahlen des Landratsamt brachte alleine der Donnerstag 140 Neuansteckungen, auch Dienstag (110 Infektionen) und Mittwoch (133) gehörten zu den infektionsreichsten Tagen der Pandemie im Landkreis. An allen diesen Tagen zählte das Landratsamt doppelt bis dreimal so viele Infektionen wie an den entsprechenden Tage der Vorwoche.

Auf der Intensivstation des Krankenhauses Agatharied sind diese Infektionen weiterhin noch nicht so stark angekommen wie bei vergangen Infektionswellen. Hier liegt laut Intensivregister heute aber der erste Patient dieser Welle.

Donnerstag, 13. Januar: 7-Tage-Inzidenz über 500

Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Miesbach hat die 500er-Marke übersprungen: Für Donnerstag meldete das RKI exakt 550 Fälle pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Verglichen mit dem Donnerstag, 6. Januar, - damals lag die Inzidenz bei 268 - haben sich die Fallzahlen binnen einer Woche mehr als verdoppelt. Damit setzen sie ihr rasantes Wachstum der vergangenen Wochen fort.

Dienstag, 11. Januar: Omikron lässt Infektionszahlen schnell steigen

Das Infektionsgeschehen im Landkreis Miesbach hat wieder deutlich Fahrt aufgenommen. Das Gesundheitsamt geht von einer stark steigenden Inzidenz in den kommenden Tagen und Wochen aus. Schuld ist die Variante Omikron. Der Schulstart verlief jedoch weitgehend reibungslos. Hier das neueste Corona-Update des Landratsamtes im Wortlaut:

„Das Gesundheitsamt verzeichnet bisher über 250 bestätigte Omikron-Fälle. Damit hat sich die Zahl innerhalb einer Woche verdreifacht (vergangenen Mittwoch waren es 85 Omikron-Fälle). Etwa ein Drittel der Neuinfektionen der vergangenen Woche sind auf Omikron zurückzuführen. Das Gesundheitsamt geht davon aus, dass die Inzidenz in den nächsten Tagen und Wochen sehr stark ansteigen wird. Es ist damit zu rechnen, dass die Inzidenz ein ähnliches Niveau wie im Herbst erreichen wird.

Am gestrigen ersten Schultag nach den Ferien wurden dem Gesundheitsamt ca. 25 positive Schnelltests von Schülern gemeldet. Diese haben jedoch bisher keine Quarantäne von Klassen zur Folge, da die Testergebnisse vor Kontakt mit anderen Schülern vorlagen. Erst wenn mindestens zwei Fälle in einer Klasse auftreten, wird je nach epidemiologischem Zusammenhang eine Klassenquarantäne verordnet. Das Gesundheitsamt dankt allen Eltern und Schülern, die der Bitte des Gesundheitsamtes nach freiwilligen Tests vor Schulstart nachgekommen sind.

2726 Impfungen gegen das Coronavirus wurden in der vergangenen Woche durch das Impfzentrum verabreicht. 406 davon bei den Angeboten des ImpfbusPlus.“

Montag, 10. Januar: Inzidenz steigt auf 392

Während die 7-Tage-Inzidenz dem Robert-Koch-Institut zufolge steigt – gestern lag der Wert bei 392,3 – ist die Intensivstation des Krankenhauses frei von Corona-Patienten. Allerdings hat der Landkreis einen weiteren Corona-Toten zu beklagen.

Corona im Landkreis Miesbach: 10. Januar 2022. © Landratsamt Miesbach

Die Zahl der Infizierten ist derweil in fast allen Gemeinden des Landkreises seit Mittwoch gestiegen.

Sonntag, 09. Januar: Inzidenz steigt auf 334

Einen erneut deutlichen Sprung nach oben hat die Sieben-Tage-Inzidenz übers Wochenende gemacht. Am gestrigen Sonntag lag der Wert für den Landkreis Miesbach bei 334.

Noch am Freitag summierten sich die Infektionszahlen der zurückliegenden sieben Tage laut Robert-Koch-Institut (RKI) auf 280. Der Impfbus plus hält als Nächstes am Dienstag an der Vitalwelt in Schliersee.

Freitag, 7. Januar: Inzidenz steigt erneut, allerdings leichter

Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Miesbach ist am Freitag laut RKI auf 280 gestiegen. Das entspricht zwar einem geringeren Anstieg als Donnerstag und Mittwoch, setzt die Serie von einer Woche mit steigenden Inzidenzen aber fort: Seit Freitag, 31. Dezember 2021, ist die Inzidenz im Landkreis täglich in die Höhe geklettert, insgesamt inzwischen um über die Hälfte - von 182 Fällen in sieben Tagen auf nun 280.

Neue Corona-Todesfälle hat das RKI für Freitag nicht gemeldet. Bei vergangenen Corona-Wellen starben die ersten Menschen rund ein bis zwei Wochen nach dem rapiden Anstieg der Inzidenz. Da die neue Omikron-Variante des Virus, die derzeit auch im Landkreis langsam ihre Vorgänger verdrängt, ansteckender ist, aber weniger schwere Verläufe verursacht, können Virologen nicht sicher vorhersagen, ob sich dieses Muster wiederholt.

Donnerstag, 6. Januar: Inzidenz steigt in einer Woche um rund die Hälfte - Alkoholkonsumverbot in Teilen Miesbachs und Holzkirchen

Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Miesbach ist am Donnerstag laut RKI auf 268 gestiegen. Verglichen mit dem Donnerstag der Vorwoche - damals lag die Inzidenz bei 181 - entspricht das einem Anstieg von rund 50 Prozent. Ein großer Teil dieses Anstiegs entfällt auf die zurückliegenden Tag: Alleine an Dienstag und Mittwoch zusammen zählte das Landratsamt 122 Neuinfektion. Laut Zahlen des Landratsamts von Mittwoch liegt die Zahl der Corona-Toten weiter bei 140.

Seit heute gilt außerdem in Teilen der Stadt Miesbach und der Marktgemeinde Holzkirchen ein Alkoholkonsumverbot. Das Landratsamt Miesbach hat auf Wunsch der Polizeiinspektionen Miesbach und Holzkirchen (wir berichteten) eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen. Das Verbot gilt täglich zwischen 16 und 1 Uhr insbesondere auf den Straßen und Plätzen, die zuletzt Ziel der sogenannten „Spaziergänge“ waren. Das sind im Detail:

In der Stadt Miesbach:

Die Fraunhofer Straße, der Lebzelter Berg, im weiteren Verlauf der Stadtplatz, sowie die abzweigenden Seitenstraßen Lebzelter Berg und Schmiedgasse und die Passage zum Habererplatz,

Der Marienplatz bis zum Manhardtwinkl,

Stadtplatz,

Heimbucherwinkl bis zur Einmündung Manhardtwinkl, Manhardtwinkel bis Bahnhofsstraße,

Der Marktplatz inkl. Zugänge zum Marktplatz von Norden sowie von Süden und die nach Osten abzweigenden zum Marktplatz gehörenden Seitenstraßen sowie der Marktwinkl Richtung Osten und Richtung Süden bis Hausnummer 1,

Der Rathausplatz,

Die Rathausstraße von Marktwinkl bis Manhardtwinkl.

In der Marktgemeinde Holzkirchen:

Der Bahnhof einschließlich die Bahnsteige, Gleisunterführung, Vorplatz, Park- und Freiflächen einschließlich der Münchner Straße im Bahnhofsbereich, Münchner Straße Einmündung Bahnhofsplatz, Einmündung Bahnhofsweg, Parkplätze und Freiflächen Otterfinger Weg,

Der Marktplatz, Badgasse bis Abzweigung zur Tegernseer Straße, Tegernseer Straße bis Kreuzung Tölzer Straße Marktplatz, Zufahrtsbereich Veranstaltungsbereich Nähe Hafnerstraße/Salzgasse, Marienstraße bis Fußweg nach Hausnr. 4, Parkplatzbereich und Grünflächen Herdergarten bis Frühlingsstraße.

Alkoholkonsum während der Öffnungszeiten im konzessionierten Außenbereich von Gaststätten bleibt erlaubt.

Dienstag, 4. Januar: Omikron nimmt weiter an Fahrt auf - Eltern sollen vor Schulstart ihre Kinder testen

Omikron ist mit inzwischen 54 bestätigten Fällen, davon alleine 35 in den vergangenen fünf Tagen, im Landkreis angekommen. Vor einer Woche waren nur 18 Omikron-Fälle bestätigt, meldet das Landratsamt in seinem wöchentlichen Update. Mittlerweile seien die Fälle auch nicht mehr einer einzelnen Gruppe wie Reiserückkehrern zuzuordnen, sondern verteilen sich quer über alle Gruppen im Landkreis.

Größeren Infektions-Cluster seien im Landkreis keine auszumachen, heißt es weiter, „jedoch liegt das womöglich daran, dass Schulen und Kitas geschlossen sind und auch viele Betriebe erst in der kommenden Woche wieder öffnen“. Nichtsdestotrotz geht das Gesundheitsamt davon aus, dass die Fallzahlen nach den Ferien vor dem Hintergrund der besonders infektiösen Omikron-Variante stark steigen werden. Gestern stieg die 7-Tage-Inzidenz nach Angaben des Robert-Koch-Instituts leicht auf 228.



Mit Besorgnis blickt das Landratsamt auch auf den kommende Woche beginnenden Schulunterricht, der nach aktuellem Kenntnisstand ja wie vor den Weihnachtsferien in Präsenzform und mit regelmäßigen Tests stattfinden. Das Gesundheitsamt bittet alle Eltern, ihre Kinder in den Tagen vor dem Schulstart regelmäßig auf freiwilliger Basis zu testen, „damit es nach den Ferien zu möglichst wenigen Einträgen in Schulen kommt und das gemeinsame Ziel der Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichts weiter verfolgt werden kann.“



Die Nachfrage nach Impfungen gegen das Coronavirus ist dem Landratsamt zufolge nahezu gleich geblieben: Trotz der Feiertage wurden in der vergangenen Woche 278 Erstimpfungen, 391 Zweitimpfungen und 2146 Auffrischungsimpfungen im Impfzentrum verabreicht. Der Impfbus plus macht als nächstes in Holzkirchen Station. Von 9 bis 13 Uhr wird im Rathaus geimpft (ohne Anmeldung).

Corona im Landkreis Miesbach: 4. Januar 2022 © Landratsamt

Montag, 3. Januar: Inzidenz wieder gestiegen

Womöglich waren Nachzügler bei den Meldungen, jedenfalls ist die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis wieder deutlich über 200 gestiegen. Am Donnerstag war sie noch bei 182 gelegen, übers Wochenende ist sie auf 222 gestiegen. Das geht aus den Zahlen den Robert-Koch-Instituts hervor. Demzufolge sind inzwischen 139 Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben, wobei das Landratsamt bereits 140 Tote meldet.

Keine Neuinfektionen sind in den vergangenen sieben Tagen aus Irschenberg gemeldet worden. Zur Erinnerung: Die Gemeinde war zwischenzeitlich die am stärksten betroffene Kommune im Kreis Miesbach - gemessen an der Einwohnerzahl.

Auf der Intensivstation im Krankenhaus Agatharied wurde am Montag - Stand Nachmittag - ein Corona-Infizierter invasiv beatmet.

Montag, 27. Dezember: Ein weiterer Toter

Während die 7-Tage-Inzidenz noch einmal ein wenig gesunken ist, auf 191, ist für den Kreis Miesbach ein weiterer Corona-Toter zu verzeichnen. 135 Menschen sind seit Pandemiebeginn im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.