Corona im Landkreis Miesbach: Hotspot-Marke rückt näher - diese Regeln gelten jetzt

Die 7-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen im Landkreis Miesbach steigt weiter, der Schwellenwert zum Hotspot ist nicht mehr weit. Darauf müssen sich die Bürger jetzt einstellen.

Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Miesbach ist auf 42 gestiegen.

Aktuell steht die Corona-Ampel noch auf Gelb.

Folgende Regeln gelten.

Landkreis – Langsam, aber stetig nähert sich der Landkreis Miesbach dem Status „Corona-Hotspot“. Nachdem am Wochenende bereits der Signalwert bei der 7-Tage-Inzidenz von mehr als 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern überschritten wurde (wir berichteten), stieg die Zahl am Montag erneut – von 40 auf 42. In der Koordinierungsgruppe am Landratsamt geht man mittlerweile „realistischerweise“ davon aus, dass die 50er-Schwelle bald geknackt wird, teilt Pressesprecherin Sophie Stadler auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Allein schon deshalb, weil die Infektionszahlen in den umliegenden Kreise kräftig anziehen.

Schon das Umspringen der Corona-Ampel von Grün auf Gelb am Wochenende sorgt für reichlich Verunsicherung bei den Bürgern, teilt Stadler mit. „Unser Bürgertelefon läuft über“, berichtet die Sprecherin. Alleine am Montagvormittag seien Hunderte Anfragen eingegangen. Welche Regeln in der aktuellen Inzidenzstufe gelten und auf was sich die Bürger im Einzelnen einstellen müssen, fassen wir in dieser Übersicht zusammen.

Wo muss man jetzt überall Maske tragen?

Maskenpflicht gilt laut der bayerischen Corona-Strategie überall dort, „wo Menschen dichter beziehungsweise länger zusammenkommen“. Beispielsweise in Fußgängerzonen, Bushaltestellen und Bahnhöfen, öffentlichen Gebäuden, Schulen und bei Veranstaltungen. Wo der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird – etwa bei Gottesdiensten oder Gemeinderatssitzungen – darf die Maske am Sitzplatz abgenommen werden.

Gelten diese Regeln auch am Arbeitsplatz?

Ja. Auf Begegnungs- und Verkehrsflächen wie Fahrstühlen, Fluren oder in der Kantine ist die Mund-Nasen-Bedeckung vorgeschrieben, am Arbeitsplatz (bei Einhaltung des Mindestabstands) nicht.

Werden Schulen und Kitas erneut geschlossen?

Nur, wenn es dort auftretende Infektionsfälle mit anschließender Quarantäne-Pflicht erfordern. Neu ist hingegen, dass Schüler ab der fünften Klasse auch am Platz ihre Maske tragen müssen. Deutlich größer fallen die Änderungen für Kindertagesbetreuungseinrichtungen sowie Heilpädagogische Tagesstätten aus. Hier gibt es laut Landratsamt ab sofort nur noch einen „eingeschränkten Betrieb mit reduzierter Gruppengröße und fester Gruppenzuordnung“. Das Personal muss durchgehend eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Kinder mit milden Krankheitssymptomen wie Schnupfen ohne Fieber oder gelegentlichem Husten dürfen die Kita weiterhin besuchen.

Sind private Feiern noch zulässig?

Ja, aber mit maximal zehn Teilnehmern. Eine Überschreitung ist nur dann zulässig, wenn die Anwesenden aus höchstens zwei Haushalten stammen. Egal, ob die Feier in privaten Räumen oder in einer Gaststätte stattfindet.

Was gibt es in der Gastronomie zu beachten?

Hauptsächlich die Sperrstunde ab 23 Uhr. Um Feier- und Trinklustige danach nicht zum Ausweichen auf öffentliche Plätze zu animieren, tritt hier mit der Sperrstunde ein Alkoholverbot in Kraft.

Können öffentliche Veranstaltungen weiter stattfinden?

Unter Einhaltung von Maskenpflicht beziehungsweise Abstandsregeln sowie der weiteren Vorgaben der 7. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (Hygieneauflagen, Teilnehmerregistrierung, etc.) können Veranstaltungen, etwa im Kulturbereich, auch bei einer gelben Corona-Ampel weiterhin durchgeführt werden.

Sind Besuche im Krankenhaus noch erlaubt?

Sind sie. Die bisherige Regel bleibt bestehen: „Grundsätzlich darf jeder Covid-19-negative Patient einen für den gesamten Aufenthalt fest definierten Besucher während der Besuchszeit für maximal eine Stunde pro Tag empfangen, teilt das Landratsamt mit. Ausnahmen seien die Begleitung Sterbender, Geburten sowie minderjährige Patienten. Eine weitere Verschärfung der ohnehin strengen Vorgaben hält das Landratsamt derzeit nicht für notwendig. „Zusätzliche Regeln müssen verhältnismäßig sein“, sagt Stadler.

Wer kontrolliert die Einhaltung der Regeln?

Wie bisher teilen sich das Landratsamt und die Polizeiinspektionen im Landkreis diese Arbeit auf. Das Landratsamt wird tätig, wenn es konkrete Hinweise auf Verstöße gibt. Die Polizei führt im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch stichprobenartige Kontrollen an öffentlichen Orten durch, erklärt Andreas Huber, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. An privaten Räumen werde die Polizei nur klingeln, wenn sie beispielsweise von Nachbarn verständigt werde. „Eigentlich wie bei Ruhestörung“, sagt Huber und appelliert an die Vernunft der Bevölkerung. „Ziel ist es ja nicht, dass man nicht erwischt wird, sondern dass man nicht zur Ausbreitung des Virus ’ beiträgt.“

Was passiert, wenn der Landkreis Hotspot wird?

Springt die Ampel bei einer Inzidenz von über 50 auf Rot, werden zwei der genannten Regeln weiter verschärft: Private Feiern werden auf fünf Teilnehmer oder zwei Haushalte begrenzt, und die Sperrstunde sowie das Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen beginnen um 22 Uhr. Die Koordinierungsgruppe bereitet sich laut Stadler „in sehr, sehr engem Austausch“ auf weiterhin steigende Infektionszahlen und damit einhergehende Maßnahmen vor.

Gibt es Hoffnung auf eine erneute Lockerung?

Nur dann, wenn die Infektionszahlen wieder sinken. Erst, wenn der Landkreis sieben Tage am Stück unter den entsprechenden Schwellenwerten (35 oder 50) bleibt, sind eine Rückstufung auf der Corona-Ampel und die Lockerung von Regeln möglich. Landrat Olaf von Löwis (CSU) betont, dass es die Bürger selbst in der Hand haben. Ursachen von Infektionsclustern seien aktuell fast immer kleinere, private Feiern. Der Appell des Landrats in einer Videobotschaft auf Facebook ist unmissverständlich: „Lassen Sie alle nicht notwendigen Kontakte vorerst ruhen.“

