Corona in Seniorenheimen: Zwei Einrichtungsleiterinnen berichten von schwierigem Alltag

„Alle haben sehr gespannt geschaut, was mit der Frau passiert": Die landkreisweit erste Corona-Impfung erhielt Renate Zehetmaier im Seniorenzentrum Schwaighof am 27. Dezember 2020 von Thomas Straßmüller. Schwaighof-Stationsleiterin Kathrin Rutsch sprach darüber in der Sitzung des Sozialbeirats.

Einsame Senioren, Pfleger an der Grenze ihrer Belastbarkeit: Die Pandemie hat das Leben und Arbeiten in Altenheimen enorm erschwert. Zwei Einrichtungsleiterinnen berichten.

Landkreis – Pflegebedürftige Senioren brauchen Zuwendung, zugleich zählen sie zu Jenen, für die das Corona-Virus ohne Impfung tödlich ist. Ein Dilemma, das Cornelia Müller in der jüngsten Sitzung des Sozialbeirats auf den Punkt brachte: „Wie schützen wir unsere Bewohner und verhindern zugleich Einsamkeit und Isolation?“, fragte die Leiterin des Caritas-Altenheims St. Anna in Holzkirchen. Sie berichtete ebenso wie ihre Kollegin Kathrin Rutsch vom kreiseigenen Seniorenzentrum Schwaighof in Tegernsee über die zurückliegenden beiden Pandemiejahre. Ihre Schilderungen aus dem Alltag eines Seniorenheims machen nachfühlbar, wie schwer es ist, einer Hochrisikogruppe derzeit Lebensqualität zu bieten.

Holzkirchen

Ende 2020 grassierte Corona circa acht Wochen lang in einem Wohnbereich des St. Anna-Hauses. „Der gesamte Bereich wurde zur Pandemiezone“, erzählt Müller. „Es gab keine Gruppenaktivitäten mehr und die Bewohner sahen nur noch Menschen in weißen Schutzanzügen.“ Das hatte Folgen: „Die Bewohner erfasste eine tiefe Traurigkeit, die wir nicht mehr auffangen konnten.“

Das Jahr 2021 dagegen war nahezu coronafrei. Doch der Preis war hoch: „Allen fehlten Rituale wie das gemeinsame Gedenken an Verstorbene oder der Besuch des Kindergartens. Das, was den Alltag lebendig macht.“

Hinzukam, dass das Verständnis der Bewohner für die Schutzmaßnahmen sank, nachdem sie im Januar 2022 ihre vierte Impfung erhalten hatten: Als Omikron in der Einrichtung grassierte, hatten die meisten Bewohner laut Müller keine oder nur milde Symptome. „Dann erklären Sie so einem Menschen, der vielleicht auch noch dement ist, warum er sein Zimmer nicht verlassen darf!“

Fingerspitzengefühl und ein dickes Fell sind auch bei Gesprächen mit Angehörigen gefragt. Müller selbst wurde mit folgenden Worten attackiert: „Können Sie sich überhaupt noch im Spiegel anschauen? Sie, die sie meine Mutter einsperren!“

Dabei hat St. Anna ein Konzept, das den Bewohnern Freiräume ermöglicht. So durften sie auch im ersten Lockdown 2020 das Haus verlassen, um im Garten das Frühlingswetter zu genießen. Es durfte nur niemand von außen in den Garten. Außerdem ermöglichte St. Anna Ausnahmen vom Betretungsverbot: Sterbende durften von ihren Angehörigen begleitet werden. „Wir hatten auch Senioren, die aufgehört haben, zu essen, nachdem ihre Angehörigen nicht mehr kamen“, erzählt Müller. Auch in solchen Fällen war ein Besuch möglich.

Gerade zu Beginn der Pandemie war außerdem Improvisationsgeschick gefragt: „Als Schutzausrüstungen knapp waren, haben wir Handschuhe über den Gastro-Service bestellt.“

Mit Sorge blickt Müller auf die einrichtungsbezogene Impfpflicht: „Wenn das Betretungsverbot für Ungeimpfte kommt, kann es sein, dass wir unsere Belegung reduzieren müssen, denn der Fachkräftemarkt ist leer gefegt.“

Tegernsee

Ähnlich ist die Situation im Seniorenzentrum Schwaighof. Hier herrschte bereits im Januar 2020 das erste Arbeitsverbot für Mitarbeiter mit Erkältungssymptomen – die verbliebenen Pfleger mussten Ausfälle wie diese mit Engagement und Flexibilität kompensieren. Ebenso wie die Mehrarbeit, die sich daraus ergab, dass es keine Gemeinschaftsaktivitäten mehr gab: Mahlzeiten auf dem Zimmer statt gemeinsames Mittagessen im Speisesaal, kein gemeinsames Singen, sondern Einzelangebote. Sonderdienstpläne verpflichteten das Personal teilweise zu Zwölf-Stunden-Schichten. „Wir können nicht sagen: Waschen fällt heute aus, weil wir haben Personalmangel“, erklärt Kathrin Rutsch. „Es gibt bei uns auch keine planbaren OPs, die sich verschieben lassen.“

Noch lebhaft in Erinnerung ist ihr die vorläufige Aufhebung der Kontaktbeschränkungen im Juni 2020: „Das größte Highlight für alle Bewohner: Das gemeinsame Mittagessen.“

Dabei hat der Schwaighof Wege gefunden, die Isolation abzumildern. Ein Besucherraum mit Zugang von Außen wurde gebaut. Darin eine Glasscheibe und zwei Babyphones zum Gegensprechen. Der Schwaighof kaufte zwei Tablets, die Pfleger halfen beim Skypen.

Auch an die Impfung von Renate Zehetmaier am 27. Dezember 2020 erinnert sich Rutsch gut – es war die erste Impfung gegen Corona im Landkreis. „Alle haben sehr gespannt geschaut: Was passiert mit der Frau? Wächst ihr vielleicht ein drittes Ohr oder fällt sie um?“

Wie Müller erlebt auch sie, dass das Verständnis der Bewohner für die Kontaktlimits sinkt, vor allem nach der vierten Impfung. So wohne im Schwaighof eine 100 Jahre Dame, die sage: „Ich habe den Zweiten Weltkrieg überlebt und eine Corona-Erkrankung. Warum soll ich mich jetzt davor noch schützen?“

