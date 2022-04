„Corona kam zur Unzeit“: Miesbacher Schuhladen schließt nur fünf Jahre nach Eröffnung

Inhaberin erklärt sich im Interview

Fünf Jahre brachte der Schuh-Palazzo von Claudia Brunner italienisches Einkaufsflair in die Miesbacher Innenstadt. Bald wird er wieder schließen. Schuld ist die Pandemie.

Miesbach – Eintauchen ins italienische Lebensgefühl – das geht in Miesbach nicht nur in Eisdielen und Pizzerien, sondern auch in einem kleinen Laden an der Fraunhoferstraße. Seit fünf Jahren betreibt Claudia Brunner dort auf circa 40 Quadratmetern ihren „Schuh-Palazzo“. Nicht nur die exklusiven Lederwaren – seit Neuestem auch handgefertigte Handtaschen aus der Toskana –, sondern auch die kleinen Fresken an der Stuckdecke brachten einen mediterranen Flair in die Kreisstadt. Doch damit ist bald Schluss. Brunner startet heute, 8. April, einen Totalräumungsverkauf, danach wird sie ihren Damenschuhladen schließen. Der Grund: Corona. Warum die Pandemie nicht nur ihren Laden, sondern letztlich auch ihre Motivation als Existenzgründerin zerstört hat, erklärt Brunner im Interview mit unserer Zeitung.

Frau Brunner, Existenzgründer brauchen bekanntlich einen langen Atem. Warum ist Ihnen nun die Luft ausgegangen?

Claudia Brunner: Ich kann es kurz machen: Corona hat mein Geschäft erstickt. Nicht nur die Lockdowns selbst, sondern vor allem der Zeitpunkt waren das große Problem.

Inwiefern?

Claudia Brunner: Weil ich gerade dabei war, mein Sortiment neu aufzustellen. In den ersten Jahren nach Eröffnung meines Ladens habe ich gemerkt, dass Schuhe alleine nicht reichen, um auf Dauer davon leben zu können. Ich habe mir zwar durchaus Stammkunden aufgebaut, die bereit waren, etwas mehr Geld auszugeben. Aber auch die haben sich eben nur ein bis zwei Mal pro Jahr neue Schuhe gekauft – zumal die wegen ihrer hohen Qualität auch eine lange Lebensdauer haben. Deshalb habe ich mich entschieden, auch noch handgefertigte Handtaschen aus der Toskana – so genannte Paperbags – und besondere Wohnaccessoires aus Italien anzubieten.

Wie war da die Nachfrage?

Claudia Brunner: Das konnte ich leider nicht mehr herausfinden, weil dann die Pandemie ausgebrochen ist. Ausgerechnet da, wo ich die neuen Waren schon eingekauft hatte und mein neues Angebot publik machen wollte. Das war schon sehr bitter.

Haben Sie keine staatliche Unterstützung bekommen?

Claudia Brunner: Mein Steuerberater hat sich alles genau angeschaut und ist zum Ergebnis gekommen, dass sich ein Antrag für mich nicht lohnt. Zumal ja auch die Höhe des Umsatzes so kurz nach der Gründung noch überschaubar ist. So bin ich nun leider auf meinen Kosten sitzen geblieben. Jetzt gilt es eben, den Verlust noch zu begrenzen.

Sie sprechen von Ihrem Ausverkauf.

Claudia Brunner: Genau. Ab dem 8. April können zunächst alle Stammkunden im Totalräumungsverkauf bei mir zu vergünstigten Preisen einkaufen. Ab dem 21. April gilt das Angebot dann auch für alle anderen Kunden.

Und danach? Wie geht es mit dem Laden und mit Ihnen weiter?

Claudia Brunner: Beides kann ich Ihnen noch nicht sagen. Da ich den Laden nur gepachtet hatte, bin ich in dieser Sache die falsche Ansprechpartnerin. Wie es bei mir weitergeht, wird sich zeigen. Einen neuen Laden werde ich mir aber bis auf Weiteres nicht mehr antun. Das ist sehr schade, weil ich mit Herzblut dabei war. Aber wenn es nicht mehr anders geht, muss man auch bereit sein, eine Tür zuzumachen. Zumal ich fürchte, dass die Lage in der Branche nicht leichter wird.

