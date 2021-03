Aus Angst vor Astrazeneca: Lehrer und Erzieher sagen reihenweise Corona-Impftermine ab

Von Lockerungen bis Mutationen: Die neuesten Entwicklungen rund um die Corona-Krise im Landkreis Miesbach fassen wie hier im Ticker zusammen.

Seit Mittwoch, 16. Dezember, gilt auch im Landkreis Miesbach der harte Lockdown.

gilt auch im Landkreis Miesbach der harte Lockdown. Hier lesen Sie alle News und Entwicklungen rund um die Corona-Krise und die Infektionszahlen im Landkreis Miesbach.

Freitag, 12. März

Die Inzidenz im Landkreis stagniert bei 65, und so öffnen die Schulen am Montag nach folgenden Regeln: Wo ein Mindestabstand von eineinhalb Metern gewährleistet ist, findet Präsenzunterricht statt, ansonsten Wechselunterricht – wo dies räumlich möglich ist mit Notbetreuung. In Kitas müssen feste Gruppen gebildet werden. Wie das Landratsamt in seinem Corona-Update mitteilt, gilt dies unabhängig von der Inzidenz-Entwicklung die ganze nächste Woche.

Nachdem die Gesundheitsministerkonferenz beschlossen hatte, die Gruppe der Kita-Beschäftigten sowie die der Grund- und Förderschullehrer in der Impfpriorität hochzustufen, musste der Landkreis zügig handeln: Am vergangenen und an diesem Wochenende haben laut Beate Faus, Leiterin des Impfzentrums in Hausham, alle Impfwilligen aus diesen Berufsgruppen eine Einladung zum Impfen erhalten. „Das Angebot wurde bisher sehr gut angenommen“, berichtete Faus zunächst. Grob gesagt: Jeweils etwa die Hälfte der priorisierten und impfwilligen Lehrer und Kita-Mitarbeiter ließen sich bisher im Landkreis das schützende Vakzin verabreichen.



Das war allerdings bevor das Serum von Astrazeneca mit schweren Nebenwirkungen in Verbindung gebracht und die Verabreichung des Impfstoffs in Dänemark und Norwegen vorläufig gestoppt wurde. Die Negativ-Schlagzeilen der vergangenen Tage bewegten offenbar viele Betroffene zum Umdenken. Noch am Freitag musste Landratsamts-Sprecherin Sophie Stadler berichten, dass ein beträchtlicher Teil derjenigen Lehrer und Kita-Mitarbeiter, die für den heutigen Samstag bereits einen Termin im Impfzentrum hatten, kurzfristig abgesprungen ist. Stadler spricht von etwa 20 Prozent. Zu groß sind die Ängste angesichts der neuesten Nachrichten. „Das ist ein Supergau für unsere Organisation“, macht Stadler deutlich. Um das vorhandene Astrazeneca-Serum doch noch verimpfen zu können, müssen nun die Termine über die Registrierungssoftware neu vergeben werden.

Derweil lasse die von der Staatsregierung angekündigte Lieferung von Selbsttests zur Laienanwendung für Schulen und Kitas auf sich warten, so das Landratsamt. Der Termin wurde bereits mehrfach verschoben. Auch die Anzahl der Tests sei weiter unklar. Staatliches Schulamt sowie die Teams Kindertagesbetreuung und Katastrophenschutz würden ihr Möglichstes tun, die Tests so schnell wie möglich zu verteilen, so sie da sind.

Mittwoch, 10. März: Impfzentrum wird zum Beschwerdezentrum

Das Landratsamt hat einige Punkte rund um die Corona-Impfungen aktualisiert.

Tests

Der Bund hat die Testverordnung veröffentlicht, für die Situation vor Ort hat das laut Landratsamt keine direkte Auswirkung. Wie Behördensprecherin Sophie Stadler erklärt, regle die Testverordnung, wer Anspruch auf Testungen hat, wer diese wie oft vornehmen darf und in welcher Höhe sie abrechenbar sind. Auf die Verteilung von Testkits im Landkreis habe die Verordnung keinen Einfluss, da die Leistungsberechtigten – das sind die Ärzte, später sollen auch Apotheken hinzukommen – sich die Testsets selbst auf dem Markt beschaffen sollen. Diese werden dann gemäß Testverordnung vergütet. Bei den Apotheken hat das Landratsamt das Interesse abgefragt. Sobald die Vollzugshinweise vorliegen, soll die Beauftragung starten.



Impfquote

Im Landkreis wurden laut Landratsamt deutlich mehr Menschen geimpft als im bayerischen und bundesweiten Durchschnitt. 9211 Personen wurden mindestens einmal geimpft, 3985 davon sind älter als 80 Jahre. Damit sind 9,2 Prozent der Landkreisbevölkerung mindestens einmal geimpft – bundesweit sind es 6,4, bayernweit 7 Prozent. Der Astrazeneca-Impfstoff wird auch für Senioren verwendet, bis auf wenige priorisierte Ausnahmen über 80 Jahren.



Impfstoff

In dieser Woche wurde weniger Impfstoff geliefert als zuletzt, nämlich 426 Dosen Biontech, 100 Dosen Moderna und 880 Dosen Astrazeneca. Diese Lieferumfänge reichen bei Weitem nicht aus, um zeitnah einen Großteil der Bevölkerung zu impfen. Das Impfzentrum erhält zweimal pro Woche Lieferungen. Diese werden laut Landratsamt restlos innerhalb von zwei bis drei Tagen verimpft – bislang wurde im Landkreis keine einzige Dosis weggeworfen. Das Impfzentrum in Hausham könnte so etwa ein Drittel mehr Impfungen pro Tag vornehmen. 150 zurückgewiesene Dosen des stark nachgefragten Astrazeneca-Vakzins wurden weitervermittelt.



Schul-/Kita-Personal

Die Impfungen des priorisierten Schulpersonals finden in ausgewählten Arztpraxen statt. Voraussichtlich am kommenden Wochenende sollen alle Impfwilligen dieser Gruppe durchgeimpft sein.



Hausärzte

Laut Gesundheitsministerium werden die Hausärzte wohl ab April eingebunden. Bis dahin sollen die Impfzentren in etwa die bisherige Impfstoffmenge bekommen und Praxen noch einmal dieselbe Menge. Details liegen noch nicht vor.



Gesamtlage

Das Impfzentrum wird laut Stadler zunehmend zum Beschwerdezentrum – in jeder Hinsicht. So melden sich auch Menschen, die Landratsamt, Impfzentrum oder die Bundesrepublik als Teil einer Verschwörung sehen. Vereinzelt werde Verantwortlichen gar Mordabsichten unterstellt. Dabei seien „100 höchst motivierte Mitarbeiter an sieben Tagen pro Woche jeweils zwölf Stunden“ im Einsatz, um allen Impfwilligen schnell und flexibel ihre gewünschte Dosis zukommen zu lassen.

Dienstag, 9. März: Weiter keine Schnelltests – Landratsamt verärgert

Auch am zweiten Tag nach dem geplanten Start der kostenlosen Schnelltests für jedermann haben Landratsamt, Ärzte und Apotheker von den Bundesbehörden keine belastbaren Infos zu deren Umsetzung erhalten. Die vom Bundesgesundheitsministerium für Montag angekündigte Neufassung der Corona-Testverordnung stand auch Dienstag bei Redaktionsschluss noch aus. Wie berichtet, dürfen Mediziner keine kostenlosen Tests für jedermann anbieten, bis die Verordnung im Bundesanzeiger veröffentlicht ist. Wann das passieren wird, ist offen.

Apotheken

Trotz der verspäteten Verordnung gibt es Neues zu den geplanten Tests: Zeichen aus dem bayerischen Gesundheitsministerium deuten darauf hin, dass wohl auch Apotheken kostenlose testen dürfen dürfen. Das war unsicher, weil die ausstehende Verordnung auch den Kreis der Testanbieter festlegt. Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) dankte aber den Apotheken bereits für ihre Teilhabe am Testkonzept – ein klares Zeichen.

Inzidenz

Wird die Inzidenz im Landkreis steigen, wenn die kostenlosen Schnelltests anlaufen? Durchaus möglich, sagt Dr. Florian Meier, Leiter des Testzentrums – wohl aber nur kurzzeitig. Langfristig sei der Effekt eher umgekehrt: „Regelmäßiges Testen hilft immer, Cluster zu finden und einzudämmen.“

Die Tests könnten symptomlose Erkrankte aufdecken, bevor sie weitere Menschen anstecken, erklärt Meier. Das bringt zwar vorerst mehr Fälle als ohne Schnelltests. Langfristig drückt es aber die Inzidenz, indem es Infektionsketten früher durchbricht.



Schulen

Die Schulen im Landkreis haben laut Landratsamt noch keine Schnelltests für Lehrer und Schüler erhalten. Das liege an der niedrigen Inzidenz: Gebiete mit vielen Fällen erhalten die Schnelltests bevorzugt. Der Landkreis muss sich im Vergleich zu einigen Hotspots hinten anstellen.



Das könnte sich aber bald ändern: Der Katastrophenschutz rechnet für diese und kommende Woche jeweils mit einer Lieferung Schnelltests. Zusammen mit Schulamt und Testzentrum plant er derzeit die Verteilung an die einzelnen Schulen.



Landratsamt

Am Landratsamt treffen nach eigenen Angaben täglich Anfragen zu den geplanten Schnelltests ein. Noch kann die Behörde aber nichts Konkretes antworten, sie wartet selbst auf Informationen von oben – „wie so oft in der Pandemie“, schreibt sie in einer Pressemeldung. „Trotz der schleppenden Informationspolitik der Oberbehörden möchten wir der Bevölkerung die Testerweiterung so schnell wie möglich anbieten können“, betont Landrat Olaf von Löwis.

