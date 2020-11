Corona-Krise und Lockdown im Landkreis Miesbach: Inzidenz seit sechs Tagen fast unverändert

Der Lockdown im Landkreis Miesbach hat begonnen. Die Sieben-Tages-Inzidenz steigt weiter. Alle News rund um die Corona-Krise in der Region hier im Ticker.

Seit Montag (2. November) befindet sich der Landkreis Miesbach im neuen Lockdown.

befindet sich der Landkreis Miesbach im neuen Lockdown. Hier lesen Sie alle News und Entwicklungen rund um die Corona-Krise und die Infektionszahlen im Landkreis Miesbach.

Was geschlossen hat und was offen sowie was erlaubt ist und was nicht, lesen Sie in unserer großen Lockdown-Bayern-Übersicht. Die aktuelle Inzidenz-Entwicklung in ganz Bayern entnehmen Sie unserer interaktiven Corona-Karte.

Alle bisherigen Entwicklungen lesen Sie in unserem alten Corona-News-Ticker.

Eine Auswahl aller relevanten Geschichten erhalten Sie in unserem kostenlosen Newsletter. Melden Sie sich hier an für Tegernsee, hier für Miesbach und hier für Holzkirchen.

17.30 Uhr: 7-Tage-Inzidenz seit sechs Tagen fast unverändert

Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Miesbach betrug am Montag 154. Damit liegt der Wert nach seinem schnellen Anstieg von Mitte bis Ende Oktober seit Mittwoch vergangener Woche zum sechsten Mal in Folge im Bereich zwischen 150 und 160 Fällen. Zumindest derzeit ist der Aufwärtstrend also einer Seitwärtsbewegung gewichen.

+ Coronavirus im Landkreis: Montag, 2. November © Landratsamt Miesbach

+ Coronavirus im Landkreis: Montag, 2. November © Landratsamt Miesbach

11.17 Uhr: Am Nachmittag werden vom Gesundheitsamt Miesbach die neuen Infektionszahlen veröffentlicht. Hier im Ticker lesen Sie diese als Erstes.

Miesbach, 2. November, 10.55 Uhr: Seit heute 0.00 Uhr gelten bayernweit die Regeln für den sogenannten „Lockdown light“. Kurz: Sämtliche Freizeiteinrichtungen, inklusive Sauna, Bäder und Amateursport-Anlagen sowie Restaurants, Bars und alle anderen Gastro-Betrieben müssen seit heute geschlossen bleiben. Gefühlt stellen allerdings mehr Restaurants und Wirtschaften als noch beim ersten Lockdown auf Essen zum Mitnehmen um.

Dafür hat alles andere - unter strengen Auflagen - noch geöffnet. Die Schulen diese Woche freilich ausgenommen, das liegt aber nicht an Corona, sondern an den Herbstferien.

+ Die Schulen haben diese Woche zu - allerdings wegen der Herbstferien, nicht wegen Corona, hier: das Gymnasium Miesbach. © Thomas Plettenberg/Archiv