Corona-Krise und Lockdown: Anspannung im Krankenhaus trotz niedriger Inzidenz - Tirol-Nähe bisher kein Problem

Der harte Lockdown gilt weiter im Landkreis Miesbach. Die neuesten Entwicklungen rund um die Corona-Krise in der Region fassen wie hier im Ticker zusammen.

Seit Mittwoch, 16. Dezember, gilt auch im Landkreis Miesbach der harte Lockdown.

gilt auch im Landkreis Miesbach der harte Lockdown. Hier lesen Sie alle News und Entwicklungen rund um die Corona-Krise und die Infektionszahlen im Landkreis Miesbach.

Donnerstag, 11. Februar: Krankenhaus: Anspannung trotz niedriger Inzidenz

Landkreis – Auch wenn die Zahl der im Krankenhaus Agatharied behandelten Corona-Patienten zurückgegangen ist, ist die Lage dort laut Auskunft der Klinik weiter angespannt. Grund dafür sei eine neue Regel, nach der Patienten nur dann in einem gemeinsamen Zimmer behandelt werden dürfen, wenn sie nachweislich am gleichen Virus-Typ leiden – also beispielsweise beide an der britischen Mutation oder am ursprünglichen Virus. Fehlt dieser Nachweis, brauchen die Patienten Einzelzimmer.

Das Problem daran: Weil die Auswertung der Mutationstests einige Tage dauern kann, kann das Krankenhaus Corona-Patienten und Verdachtsfälle in der Zwischenzeit keinem Virus-Typ zuordnen. Daher muss es sie alle in Einzelzimmern unterbringen. „Insbesondere auf der Intensivstation“, schreibt die Klinik unserer Zeitung auf Nachfrage, „bedeutet diese neuerliche Kapazitätseinschränkung eine riesige Herausforderung für uns.“

Das Besuchsverbot im Krankenhaus soll daher vorerst bestehen bleiben. Wie lange genau, ist offen. „Wir fahren hier auf Sicht“, schreibt die Klinik. „Unser Koordinierungsstab bewertet stets die aktuelle Situation und orientiert sich derzeit auch am im Landkreis geltenden Lockdown.“

Mutationen/Tirol

Auch wenn Tirol die ansteckendere südafrikanische Variante des Coronavirus bereits hundertfach nachgewiesen wurde und Ministerpräsident Markus Söder (CSU) deswegen Grenzschließungen ins Gespräch gebracht hat, hat die Nähe zum österreichischen Bundesland den Landkreis Miesbach laut Landratsamt bislang nicht belastet. Ihr lägen keine Informationen vor, dass ungewöhnlich viele Infektionen aus Tirol in den Landkreis geschwappt seien, schreibt die Behörde auf Nachfrage unserer Zeitung. Die vor rund zwei Wochen festgestellte Infektion mit einer Mutation des Coronavirus im Landkreis sei weiterhin die einzige geblieben.

Die Frage war aufgekommen, weil die südlichen Landkreisgemeinden Kreuth, Fischbachau, Bayrischzell und Rottach-Egern mit die höchsten Infektionszahlen pro 100 Einwohner aufweisen. Während in den meisten anderen Orten die aktiven Fälle in den einstelligen Bereich zurückgefallen sind – selbst im deutlich größeren Holzkirchen sind es nur zehn – wurden in Rottach-Egern alleine am Mittwoch sechs Menschen positiv auf Corona getestet. Laut Landratsamt hat dies aber nichts mit der Nähe zu Tirol zu tun. Es handele sich um „normale Fälle“.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich Mutationen unbemerkt im Landkreis verbreitet haben, scheint gering: Alle im Testzentrum des Landkreises in Miesbach genommenen Abstriche werden laut Landratsamt auf Mutationen untersucht. Bei den übrigen Tests hängt dies, wie berichtet, vom Labor ab, dass der testende Arzt mit der Auswertung beauftragt. Die meisten Labore würden aber inzwischen automatisch nach Mutationen suchen.

Lehrer-Impfungen

Das Landratsamt ist zuversichtlich, Lehrer und Erzieherinnen im Landkreis gegen Corona impfen zu können. Wie im Mantelteil berichtet, sollen Grundschullehrer und Erzieher deutschlandweit von der dritten Impfpriorität in die zweite hochgestuft werden, um ihnen noch vor möglichen Schul- und Kindergartenöffnungen die Spritze zu ermöglichen.

Im Landkreis ist zwar derzeit Impfstoff knapp, das Landratsamt kann sich aber vorstellen, den Impfstoff von AstraZeneca auch für Lehrer und Erzieher zu verwenden. Dieser ist nur für Menschen bis 64 Jahren zugelassen und wird derzeit Ärzten und Mitarbeitern im Gesundheitswesen gespritzt, die im Kontakt mit Corona-Patienten arbeiten. „Von unserer Seite kein Problem“, schreibt die Behörde. „Wir könnten loslegen, falls die Verordnung geändert wird und die entsprechende Anzahl an Impfdosen zur Verfügung gestellt wird.“

+ Corona im Landkreis Miesbach: Donnerstag, 11. Februar © FabLab/Landratsamt

Mittwoch, 10. Februar: Inzidenz steigt

Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Miesbach ist am Mittwoch wegen zwölf neuer Infektionen über die 50er-Marke gesprungen: Für 14 Uhr lag der Wert laut Landratsamt bei 58. Genau die Hälfte der neuen Fälle, nämlich sechs, wurde aus Rottach-Egern gemeldet.

+ Corona im Landkreis Miesbach: Mittwoch, 10. Februar © FabLab/Landratsamt

Dienstag, 9. Februar: Diese Woche neuer Impfstoff, aber nicht für Senioren

Obwohl der Landkreis diese Woche neuen Corona-Impfstoff erhalten wird, müssen viele Senioren weiter auf einen Termin für ihren Piks warten. Grund dafür sind die Hersteller: Biontech/Pfizer liefert laut Landratsamt weiter nur in unregelmäßigen Abständen wenige Dosen für Erstimpfungen. Moderna habe die Zusage für seinen Impfstoff ganz zurückgezogen. Lediglich AstraZeneca wird diese Woche Dosen für Erstimpfungen in den Landkreis schicken – diese sind aber nur für Personen unter 64 Jahren zugelassen.

Das Team des Impfzentrums hat daher beschlossen, den AstraZeneca-Impfstoff ausschließlich Ärzten und Mitarbeitern des medizinischen Sektors anzubieten, die wegen ihres Berufs ein erhöhtes Infektionsrisiko haben. Dieser Vorschlag wird laut Landratsamt sehr gut angenommen. Die Termine seien bereits fast ausgebucht.

Diese Vergabe ist möglich, weil der Bund seine Impfverordnung angepasst hat: Zu den bekannten Prioritätsgruppen kommt nun der Zusatz, für die Altersgruppe geeigneten Impfstoff verwenden zu müssen. Das erlaubt die Impfung von Jüngeren, wenn nur der AstraZeneca-Impfstoff zur Verfügung steht. Für das Impfzentrum, betont das Landratsamt, bedeutet die Regel aber eine weitere logistische Herausforderung.

Obwohl die Nachfrage in der besonders priorisierten Gruppe der Über-80-Jährigen laut Landratsamt besonders hoch ist, könne das Impfzentrum ihnen weiter nur wenige Termine anbieten. Sollte künftig doch Moderna-Impfstoff eintreffen, wird es auch für sie mehr Gelegenheiten geben. Welchen Impfstoff die Geimpften erhalten, werden sie sich aber nicht aussuchen können.

Telefon-Anmeldung

Gute Nachrichten liefert das Landratsamt derweil für Menschen, die bislang an der Anmeldung zur Impfung im Bayerischen Impfportal unter www.impfzentren.bayern gescheitert sind: Sie können sich ab sofort telefonisch im beim Haushamer Impfzentrum registrieren. Vor allem für Menschen, die keinen Internet-Zugang haben, hat das Impfzentrum unter 0 80 25 / 7 04 77 77 eine Telefonnummer eingerichtet, die sie bei der Anmeldung unterstützt.

Diese Nummer hilft ausschließlich bei der Anmeldung im Impfportal. Termine selbst können dort nicht vereinbart werden. Wie berichtet, läuft deren Vergabe nach der Anmeldung im Impfportal automatisch. Ein Computerprogramm berechnet, wer wann an der Reihe ist und schickt den Betreffenden ein E-Mail. Wer sich nun telefonisch für einen Termin registriert, erhält seine Bestätigung per Post und die Info zur Terminvereinbarung per Telefon aus dem Haushamer Impfzentrum.

Das Landratsamt weist darauf hin, dass die telefonische Anmeldung den Impftermin wegen des Postversands der Unterlagen eher verzögert, keinesfalls aber beschleunigt. Die Mitarbeiter am Telefon könnten auch weder Fragen zur Impfung beantworten noch Termine ändern oder bestätigen. Für Impfwillige sei es daher weiter besser, Freunde, Verwandte oder Bekannte um Unterstützung bei der Online-Anmeldung zu bitten, als die Telefonnummer zur Registrierung zu wählen.

Bisherige Impfungen

Insgesamt wurden im Landkreis laut Landratsamt bisher 3345 Personen mindestens einmal gegen Corona geimpft. 2136 davon waren weiblich, 1205 männlich und vier divers. Das sind rund 700 mehr als bei der letzten Veröffentlichung des Werts vor rund zwei Wochen.

Das Landratsamt plant, die Zweitimpfungen in den Pflegeeinrichtungen diese Woche abzuschließen. Dann seien alle impfwilligen Bewohner und Mitarbeiter in allen Pflegeeinrichtungen des Landkreises zweimal geimpft.

Alter der bisher Geimpften

unter 20 Jahren: 32 20 bis 29 Jahre: 220 30 bis 39 Jahre: 358 40 bis 49 Jahre: 490 50 bis 59 Jahre: 554 60 bis 69 Jahre: 331 70 bis 79 Jahre: 248 80 Jahre und älter: 1112

+ Corona im Landkreis Miesbach: Dienstag, 9. Februar © FabLab/Landratsamt

Montag, 8. Februar: Inzidenz sinkt unter 50 - drei weitere Todesfälle

Eine positive, aber auch eine negative Nachricht lassen sich aus der heutigen Corona-Statistik des Landratsamtes herauslesen. Einerseits ist die 7-Tage-Inzidenz erstmals seit Langem wieder unter die Marke von 50 gesunken. Sie lag am Montag bei 49. Andererseits meldet das Gesundheitsamt seit dem letzten Update am Donnerstag, 4. Februar, auch drei weitere Todesfälle. Die Gesamtzahl steigt damit auf 49.

Freitag, 5. Februar: Weiter Wirbel um 50er-Inzidenz - Grippe heuer selten

Landkreis – Glück hatte der Landkreis Miesbach bei der 7-Tage-Inzidenz, die das Robert Koch-Institut am Freitag für ihn vermeldet hat: Mit einem Wert von 48 lag er knapp unter der Marke von 50 Fällen, die er sieben Tage in Folge unterschreiten muss, um Lockerungen der Corona-Regeln mit der Regierung von Oberbayern absprechen zu dürfen. Für diese Regelung sind die Zahlen des RKI entscheidend.

Die 50er-Marke hatte der Landkreis am Donnerstag laut Landratsamt überschritten (wir berichteten). Wegen des unterschiedlichen Stichzeitpunkts – das RKI misst die Inzidenz um 0 Uhr, das Landratsamt um 15 Uhr – liegt er in den Zahlen des Instituts nun aber den zweiten Tag in Folge darunter.

Ob der Landkreis die 50er-Marke noch die für Lockerungen nötigen fünf weiteren Tage unterschreiten wird, scheint fraglich. Auch in den Zahlen des RKIs ist er dem Schwellenwert durch die vielen Neuinfektionen des Donnerstags äußerst nahe gekommen. Damit er sie nicht überschreitet, müssten nun ausschließlich Tage mit wenig Infektionen folgen.

+ Corona im Landkreis Miesbach: Donnerstag, 4. Februar © FabLab/Landratsamt

Bleibt der Landkreis über das Wochenende unter der 50er-Marke, wird die Corona-Koordinierungsgruppe des Landratsamts am Montag Kontakt zur Regierung von Oberbayern aufnehmen und mit ihr mögliche Lockerungen besprechen. Hohe Erwartungen dämpft das Landratsamt allerdings bereits jetzt. Es wolle die „hart erkämpften Erfolge“ nicht gefährden. Die Absprache mit der Regierung von Oberbayern solle helfen, Lockerungen an die Infektionslage der umliegenden Landkreise anzupassen, erklärte die Behörde Donnerstag. „Wir würden uns im Zweifelsfall den Lockerungsvorschlägen der Regierung anschließen.“

Das Landratsamt hat am Freitag keine Corona-Zahlen für den Landkreis veröffentlicht.

Grippe und Norovirus

Ein positiver Nebeneffekt der Corona-Pandemie: Durch die Schutzmaßnahmen sind die Grippe und das Norovirus im Landkreis fast ausgestorben. „So etwas habe ich noch nie erlebt“, sagt Dr. Florian Meier, Hausarzt und Ärztlicher Koordinator für Corona im Landkreis. Normalerweise sei die Zeit von Ende Januar bis nach dem Fasching Hochsaison für Grippe und Norovirus mit zusammen hunderten Infektionen. Heuer habe es bislang erst einen einzigen Grippefall im Landkreis gegeben. Das Norovirus sei noch gar nicht aufgetreten. Auch andere Infektionskrankheiten seien viel seltener als sonst. Meier: „Ich erwarte nicht, dass da noch viel kommt.“

Zu den niedrigen Zahlen dürften die heuer häufigeren Grippe-Impfungen beigetragen haben, in erster Linie wohl aber die Corona-Regeln. Früher hätten sich viele Menschen im Bus, im Zug oder beim Einkaufen angesteckt, sagt Meier. „Das passiert heuer alles nicht.“

Trotzdem, betont Meier, sollten sich die Menschen weiter gegen Grippe impfen lassen. Es gebe noch Impfstoff; gerade Risikopatienten sollten sich schützen, statt leichtsinnig zu werden.

Donnerstag, 4. Februar: Inzidenz springt wieder auf 50 – Weg zu Lockerungen wohl lang

Landkreis – Wie lang der Weg zu Lockerungen der Corona-Regeln im Landkreis trotz der weiter niedrigen Inzidenz werden kann, hat der Donnerstag gezeigt: Zwar hat das Robert Koch-Institut Donnerstagnacht um 0 Uhr für den Landkreis erstmals die Zahl vermeldet, die den Weg zu ersten Lockerungen vorzeichnen könnte. Das Institut bescheinigte dem Landkreis eine 7-Tage-Inzidenz von 45 – der erste Wert unter 50 seit Monaten. Bliebe die Inzidenz eine Woche lang unter dieser Schwelle, dürfte der Landkreis mit der Regierung von Oberbayern Lockerungen besprechen.

Doch schon am Donnerstagnachmittag zeigte das Landratsamt, wie fragil die derzeitige Lage ist: Um 15 Uhr meldete die Behörde 18 Neuinfektionen. Damit stieg die Inzidenz wieder auf 50. Die Fortschritte der vergangenen Tage waren zerstört.

Zwar berechnet das RKI seinen nächsten Wert erst um Mitternacht. Dieser stand bei Redaktionsschluss also noch nicht fest. Doch ein Tag mit 18 Infektion bedeutet: Solange dieser in die 7-Tage-Inzidenz zählt, kann diese kaum unter 50 fallen. Dazu müssten die verbleibenden Tage viel weniger Infektionen bringen, als sie in den vergangenen Wochen im Durchschnitt aufgetreten sind.

Der Ausschlag des Donnerstags zeigt auch: Schon ein Ausbruch in einer größeren Familie oder einer Pflegeeinrichtung könnte den Landkreis wieder deutlich über die 50er-Inzidenz katapultieren. Vorerst scheinen dauerhaft sinkende Infektionszahlen unter der 50er-Marke daher unrealistisch.

Hohe Erwartungen an umfangreiche Lockerungen dämpft das Landratsamt ohnehin: „Zu schnelle, zu umfangreiche Lockerungen würden die gerade hart erkämpften Erfolge gefährden“, schreibt die Behörde am Donnerstag auf Nachfrage. Landrat Olaf von Löwis (CSU) warnt in den Sozialen Medien schon seit einiger Zeit vor den Folgen verfrühter Lockerungen.

Ebenfalls interessant: Mit den 18 Fällen des Donnerstags hat der Landkreis erstmals die Marke von 3000 Corona-Fällen seit Beginn der Pandemie überschritten. Das heißt: Drei Prozent aller Menschen – also fast jeder Dreißigste – hatte den Virus bereits. Die überwältigend Mehrheit dieser Fälle – rund 2300 – stammt aus der zweiten Welle seit Oktober.

Mittwoch, 3. Februar: Kinos trotzen der Pandemie

