Corona im Landkreis Miesbach: Weiter keine Schnelltests – Landratsamt verärgert

Von Lockerungen bis Mutationen: Die neuesten Entwicklungen rund um die Corona-Krise im Landkreis Miesbach fassen wie hier im Ticker zusammen.

Seit Mittwoch, 16. Dezember, gilt auch im Landkreis Miesbach der harte Lockdown.

gilt auch im Landkreis Miesbach der harte Lockdown. Hier lesen Sie alle News und Entwicklungen rund um die Corona-Krise und die Infektionszahlen im Landkreis Miesbach.

Was geschlossen hat und was offen sowie was erlaubt ist und was nicht, lesen Sie in unserer großen Lockdown-Bayern-Übersicht. Die aktuelle Inzidenz-Entwicklung in ganz Bayern entnehmen Sie unserer interaktiven Corona-Karte.

Die bisherigen Entwicklungen lesen Sie in unserem alten Corona-News-Ticker.

Eine Auswahl aller relevanten Geschichten erhalten Sie in unserem kostenlosen Newsletter. Melden Sie sich hier an für Tegernsee, hier für Miesbach und hier für Holzkirchen.

Dienstag, 9. März: Weiter keine Schnelltests – Landratsamt verärgert

Auch am zweiten Tag nach dem geplanten Start der kostenlosen Schnelltests für jedermann haben Landratsamt, Ärzte und Apotheker von den Bundesbehörden keine belastbaren Infos zu deren Umsetzung erhalten. Die vom Bundesgesundheitsministerium für Montag angekündigte Neufassung der Corona-Testverordnung stand auch Dienstag bei Redaktionsschluss noch aus. Wie berichtet, dürfen Mediziner keine kostenlosen Tests für jedermann anbieten, bis die Verordnung im Bundesanzeiger veröffentlicht ist. Wann das passieren wird, ist offen.

Apotheken

Trotz der verspäteten Verordnung gibt es Neues zu den geplanten Tests: Zeichen aus dem bayerischen Gesundheitsministerium deuten darauf hin, dass wohl auch Apotheken kostenlose testen dürfen dürfen. Das war unsicher, weil die ausstehende Verordnung auch den Kreis der Testanbieter festlegt. Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) dankte aber den Apotheken bereits für ihre Teilhabe am Testkonzept – ein klares Zeichen.

Inzidenz

Wird die Inzidenz im Landkreis steigen, wenn die kostenlosen Schnelltests anlaufen? Durchaus möglich, sagt Dr. Florian Meier, Leiter des Testzentrums – wohl aber nur kurzzeitig. Langfristig sei der Effekt eher umgekehrt: „Regelmäßiges Testen hilft immer, Cluster zu finden und einzudämmen.“

Die Tests könnten symptomlose Erkrankte aufdecken, bevor sie weitere Menschen anstecken, erklärt Meier. Das bringt zwar vorerst mehr Fälle als ohne Schnelltests. Langfristig drückt es aber die Inzidenz, indem es Infektionsketten früher durchbricht.



Schulen

Die Schulen im Landkreis haben laut Landratsamt noch keine Schnelltests für Lehrer und Schüler erhalten. Das liege an der niedrigen Inzidenz: Gebiete mit vielen Fällen erhalten die Schnelltests bevorzugt. Der Landkreis muss sich im Vergleich zu einigen Hotspots hinten anstellen.



Das könnte sich aber bald ändern: Der Katastrophenschutz rechnet für diese und kommende Woche jeweils mit einer Lieferung Schnelltests. Zusammen mit Schulamt und Testzentrum plant er derzeit die Verteilung an die einzelnen Schulen.



Landratsamt

Am Landratsamt treffen nach eigenen Angaben täglich Anfragen zu den geplanten Schnelltests ein. Noch kann die Behörde aber nichts Konkretes antworten, sie wartet selbst auf Informationen von oben – „wie so oft in der Pandemie“, schreibt sie in einer Pressemeldung. „Trotz der schleppenden Informationspolitik der Oberbehörden möchten wir der Bevölkerung die Testerweiterung so schnell wie möglich anbieten können“, betont Landrat Olaf von Löwis.

+ Corona im Landkreis Miesbach: Dienstag, 9. März © Landratsamt

+ Corona im Landkreis Miesbach: Dienstag, 9. März © FabLab/Landratsamt