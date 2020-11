Corona-Krise und Lockdown im Landkreis Miesbach: Die Bundeswehr ist zurück in Miesbach

Der Lockdown im Landkreis Miesbach hat begonnen. Die Sieben-Tages-Inzidenz hat sich stabilisiert. Alle News rund um die Corona-Krise in der Region hier im Ticker.

Seit Montag (2. November) befindet sich der Landkreis Miesbach im neuen Lockdown.

befindet sich der Landkreis Miesbach im neuen Lockdown. Hier lesen Sie alle News und Entwicklungen rund um die Corona-Krise und die Infektionszahlen im Landkreis Miesbach.

Was geschlossen hat und was offen sowie was erlaubt ist und was nicht, lesen Sie in unserer großen Lockdown-Bayern-Übersicht. Die aktuelle Inzidenz-Entwicklung in ganz Bayern entnehmen Sie unserer interaktiven Corona-Karte.

Alle bisherigen Entwicklungen lesen Sie in unserem alten Corona-News-Ticker.

Willkommen in Miesbach: Der Kommandeur des Mittenwalder Gebirgsjägerbataillons, Oberstleutnant Jakob Klötzner (2.v.r), und Oberstleutnant Thomas Weiß vom Kreisverbindungskommando Miesbach (r.) besuchten die Soldaten, die zur Kontaktpersonen-Nachverfolgung ans Gesundheitsamt abgeordnet sind.

Dienstag, 17. November: Soldaten in Miesbach im Einsatz

Landkreis – Zehn Soldatinnen und Soldaten des Gebirgsjägerbataillons 233 Mittenwald unterstützen das Contact Tracing Team (CTT) am Gesundheitsamt Miesbach. Wie das Landratsamt meldet, hatte der Fachbereich Öffentliche Sicherheit über das Kreisverbindungskommando unter der Leitung von Oberstleutnant Thomas Weiß einen Amtshilfeantrag bei der Bundeswehr zur Kontaktpersonennachverfolgung gestellt, als die täglichen Neuinfektionen Ende Oktober/Anfang November im Landkreis stark stiegen.

„Ohne die Hilfe der Soldaten wäre es angesichts der vielen Fälle deutlich schlechter möglich, Infektionsketten zu unterbrechen“, schreibt das Landratsamt im gestrigen Corona-Update. So sei es wahrscheinlich auch der nach wie vor sehr aufwendigen Arbeit der Contact Tracer zu verdanken, dass Infektionsketten zwischenzeitlich wieder besser unterbrochen werden können und die Zahlen im Landkreis seit einigen Tagen sinken. „Sicher spielen aber auch die Einschränkungen eine Rolle.“ Für eine Entwarnung sei es aber noch viel zu früh, bekräftigt Landrat Olaf von Löwis: „Wir freuen uns über den kurzfristigen Rückgang der Neuinfektionen, aber das ist nur eine Momentaufnahme. Momentan sieht es so aus, als wären wir auf dem richtigen Weg, aber die Zahlen können sich jederzeit wieder ändern.“

Über die Rechtsgrundlage heißt es: „Die Bundeswehr kann nach Artikel 35 Grundgesetz in Krisenfällen im Inland Amtshilfe leisten, wenn zivile Kräfte mit eigenen Mitteln und Mitteln anderer zivilen Behörden die Lage nicht bewältigen können.“ Das ist bundesweit der Fall. So habe die Bundeswehr vergangene Woche mitgeteilt, dass über 6000 Soldaten an 297 Gesundheitsämtern in ganz Deutschland in der Corona-Hilfe gebunden seien. In Miesbach bleiben die Soldaten vorerst bis mindestens Dezember.

Die Bundeswehr unterstützt den Landkreis Miesbach während der Corona-Pandemie bereits zum zweiten Mal: Insgesamt 40 Soldaten wurden über die Aktion „Helfende Hände“ in der nach einem Corona-Ausbruch in Schieflage geratenen Seniorenresident in Schliersee eingesetzt (wir berichteten). Im Frühsommer wurden außerdem nacheinander zwei Ärztinnen zur Verstärkung der Amtsärzte im Gesundheitsamt abgeordnet. Und wer erinnert sich nicht an den Winter-Katastrophenfall im Januar 2019? Das geschah nicht unvorbereitet. So würden die Verbindungs-Soldaten im Landkreis an allen Katastrophenschutz-Übungen teilnehmen und sie hätten auch den schnellen Einsatz der Bundeswehr zu Beginn der Schneekatastrophe vermittel, schreibt die Behörde.

Die aktuelle Delegation der Bundeswehr kümmert sich um die Kontaktpersonen-Nachverfolgung: Sie informieren Index-Fälle und versuchen, mit ihnen zusammen Kontaktpersonen zu identifizieren. Auch die Kontaktpersonen werden so weit wie möglich informiert. Aktuell arbeiten bis zu 25 Contact Tracer verteilt von den frühen Morgen- bis späten Abendstunden an sieben Tagen pro Woche. Es handelt sich Abordnungen aus anderen Fachbereichen des Landratsamts, um von der Regierung von Oberbayern neu eingestellte Kräfte und Abordnungen anderer Behörden. Weitere fünf Stellen sind derzeit ausgeschrieben.

Derweil laufen im Landratsamt die Planungen für ein Impfzentrum an. Bekanntlich hat die Staatsregierung vergangene Woche die Landkreise aufgefordert, bis 15. Dezember je mindestens ein solches Zentrum aufzubauen. Im Laufe dieser Woche will das Landratsamt in einem Treffen mit allen Beteiligten klären, wie es diese Aufforderung umsetzt. Danach will die Behörde weitere Informationen bekanntgeben.

Montag, 16. November: Inzidenz sinkt leicht - Pflegeeinrichtung betroffen

Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis ist über das Wochenende auf 124 gesunken (Freitag: 148). Trotz der weitestgehend konstanten Zahlen hat sich das Infektionsgeschehen verändert: Wie das Landratsamt berichtet, sind in den vergangenen Tagen kaum einzelne Neuinfektionen aufgetreten, dafür aber größere Cluster. In den infizierten Holzkirchner Wohngruppen für Menschen mit Behinderungen (wir berichteten) sind nun zwölf der 19 Bewohner erkrankt. In einer Pflegeeinrichtung im Schlierach-Leitzachtal mit 80 Bewohnern und 60 Mitarbeitern wurden acht Personen (sechs Bewohner, zwei Mitarbeiter) positiv getestet.

Freitag, 13. November: Inzidenz stabil, Schulen im Landkreis keine Infektionstreiber

Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Miesbach bleibt relativ stabil. Am Freitag meldet das Landratsamt einen leichten Rückgang von 158 auf 148. Die Schulen im Landkreis seien keine Infektionstreiber, dafür gab es aber einen Corona-Ausbruch in zwei zusammengehörigen Wohngruppen für Menschen mit Behinderung.

Hier die Mitteilung im O-Ton:

Das Robert-Koch-Institut meldete gestern, dass Schulen Infektionstreiber sind. Das trifft glücklicherweise bisher nicht auf den Landkreis Miesbach zu. Zwar gab es auch hier zahlreiche Infektionen bei Schülern und Lehrern, jedoch nicht übermäßig viele. Seit Beginn des Schuljahres mussten knapp 35 Schulklassen wegen eines positiven Covid-Falles eines Mitschülers oder eines Lehrers in Quarantäne. Die Fälle, bei denen wahrscheinlich eine Übertragung innerhalb der Klasse stattgefunden hat, bewegen sich im einstelligen Bereich. Es ist nicht mehr möglich, eine konkrete Zahl zu nennen, da wie bereits bekannt in den meisten Fällen die Infektionsketten kaum mehr nachvollzogen werden können. Aktuell sind nur drei Klassen und drei Kita-Gruppen unter Quarantäne. Die Herbstferien haben also definitiv eine Entspannung gebracht. Vor den Ferien waren 35 Klassen und Kita-Gruppen unter Quarantäne. Insgesamt gibt es im Landkreis 47 Schulen mit ca. 12.000 Schulen, sowie 65 Kitas mit ca. 6.600 Betreuungsplätzen. Der Landkreis hält daher weiter am Präsenzunterricht fest. Die Schulschließung im gesamten Landkreis Traunstein hat keinen Einfluss auf die Entscheidung der Koordinierungsgruppe. Traunstein hat laut RKI eine Inzidenz von über 420 und möchte daher mit einem verschärften Kurs Kontakte noch stärker einschränken. Diese Situation ist nicht mit der aktuellen Lage im Landkreis Miesbach vergleichbar. Die Inzidenz im Landkreis Miesbach bleibt mit 148 (Stand Gesundheitsamt Miesbach, 13.11.2020 12 Uhr) weiter ungefähr gleich. In zwei zueinander gehörenden Wohngruppen für erwachsene Menschen mit Behinderungen gab es einen größeren Corona-Ausbruch. Die Hälfte der Bewohner, insgesamt zehn Personen, und mehrere Mitarbeiter wurden positiv auf das Virus getestet. Eine Infektion mit dem Virus ist besonders schwierig für Menschen mit Behinderungen, weil sie aufgrund ihrer Behinderungen oft zur besonders gefährdeten Personengruppe zählen. Außerdem können sie oft nur schwer mit den Schutzmaßnahmen umgehen. Wir bitten um Verständnis, dass wir zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Bewohner keine weiteren Fragen zum Ausbruchsgeschehen in den beiden Wohngruppen beantworten. Da die Bewohner in Wohngruppen und nicht in einer separaten Einrichtung wohnen, ist das weitere Vorgehen analog zu Privathaushalten.

Donnerstag, 12. November: Inzidenz weiter konstant

Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis ist am Donnerstag leicht auf 158 gestiegen (Mittwoch: 154). Das Infektionsgeschehen ist also weiter konstant.

Mittwoch, 11. November: Inzidenz weiter konstant - Vergangene drei Wochen brachten ein Drittel aller Fälle seit Pandemie-Beginn

Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Miesbach ist am Mittwoch geringfügig auf 154 Fälle in einer Woche gestiegen. Am Montag lag der Wert laut Landratsamt bei 152. Damit ist das Infektionsgeschehen seit rund drei Wochen weitgehend konstant. In diesen drei Wochen sind 430 Landkreisbürger am Virus erkrankt. Das entspricht fast exakt einem Drittel der bestätigten Fälle seit Beginn der Pandemie (1319 Fälle). Im Zusammenhang mit Corona gestorben ist seit Ende Mai aber niemand mehr.

Derweil hat das Landratsamt die Koordinierungsgruppe Corona um drei ärztliche Berater erweitert. Seit dem ersten Treffen der Gruppe im Februar gehören zu ihr die niedergelassenen Ärzte Dr. Thomas Straßmüller (Gmund, Vorsitzender des Ärztlichen Kreisverbandes) und Dr. Florian Meier (Irschenberg, während des Katastrophenfalls Versorgungsarzt, seit August Ärztlicher Koordinator für Corona im Landkreis).

Seit Beginn der zweiten Welle sind nun Dr. Steffen Herdtle (Chefarzt der Zentralen Notaufnahme am Krankenhaus Agatharied), Prof. Dr. Michael Landgrebe (Chefarzt der kbo Lech-Mangfall-Klinik Agatharied), sowie Dr. Michael Städtler (Ärztlicher Leiter Krankenhauskoordination), zur Gruppe gestoßen. „Wir decken sämtliche gerade jetzt besonders wichtigen ärztlichen Bereiche ab“, erklärt Landrat Olaf von Löwis die Entscheidung zur Erweiterung.

Städtler, der bereits im Frühjahr die Krankenhaus Koordination leitete, ist erst vergangene Woche vom Rosenheimer Landrat Otto Lederer in Absprache mit Löwis und Rosenheims Oberbürgermeister Andreas März erneut in das Amt berufen worden. In diesem verteilt Städtler, gleichzeitig Ärztlicher Leiter des Rettungsdiensts, Patienten im Rettungsdienstbereich, den der Landkreis Miesbach zusammen mit dem Landkreis Rosenheim und der Stadt Rosenheim bildet. Er darf Patienten verlegen lassen und Corona-Schwerpunktkrankenhäuser bestimmen. So soll er die Last der Pandemie aufteilen, damit kein einzelnes Krankenhaus unter vielen Fällen zusammenbricht.

Dienstag, 10. November: Inzidenz gesunken, aber Blick zum Kreis Rosenheim

Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Miesbach ist am Dienstag auf 152 gesunken. Nachdem Sonntag und Montag Höchstwerte brachten (Sonntag: 180 Fälle, Montag: 173), ist das Infektionsgeschehen im Landkreis damit schnell wieder in den Bereich von 140 bis 160 Infektionen in sieben Tage zurückgefallen, in dem es sich seit etwas mehr als zwei Wochen größtenteils bewegt. Da Corona-Infizierte die Krankheit im Durchschnitt fünf bis sechs Tag nach der Infektion bemerken, könnte dies die durch die Ferien der vergangenen Woche erhoffte Verschnaufpause ankündigen.

Die gesunkenen Zahlen verstärken indes den Kontrast zum Nachbarlandkreis Rosenheim. Dort sind in der vergangenen Woche rund doppelt so viele Menschen an Corona erkrankt wie hier (siehe Bayern). Ein Überschwappen der Infektionen, etwa durch Berufspendler, könne nicht ausgeschlossen werden, schreibt das Landratsamt auf Nachfrage unserer Zeitung. Sicher ist das aber auch nicht.

Die Prognose wird durch die unklare Ausgangslage erschwert. Denn wie stark sich die Lage in Rosenheim bisher auf die Infektionen im Landkreis ausgewirkt hat, kann das Landratsamt nur grob abschätzen. Dafür, dass sie nicht zwangsläufig auch hier die Zahlen treibt, spricht, dass das Tracing Team seit Beginn der Pandemie keinen auffällig hohen Eintrag aus dem Nachbarlandkreis festgestellt hat. Nur im Herbst sei durch private Feiern ein gemeinsames größeres Infektionscluster entstanden.

Andererseits kann das Tracing Team in letzter Zeit Infektionsketten kaum nachvollziehen. Bleibt die Quelle einer Erkrankung unauffindbar, könnte diese überall liegen – auch im Kreis Rosenheim. Das verhindert eine klare Aussage.

Klar ist: Die Entwicklung im Kreis Rosenheim beeinflusst die Lage in Miesbach selbst, wenn die Infektionen dort bleiben. Weil die Landkreise Miesbach und Rosenheim sowie die Stadt Rosenheim einen Rettungszweckverband bilden, können Patienten problemlos innerhalb des Verbands verlegt und versorgt werden. Steigen die Infektionszahlen im Kreis Rosenheim weiter, wird dort wahrscheinlich auch die Zahl der Patienten auf Normal- und Intensivstationen weiter steigen. Werden die Stationen zu voll, müsste der Landkreis Miesbach mehr Patienten aufnehmen – im Krankenhaus oder in ergänzenden Einrichtungen wie Reha-Kliniken. Viele schwere Fälle in Teilen des Rettungszweckverbands beeinflussen immer auch den Rest.

Derzeit ist dieser Fall aber weit weg. Noch werden weder im Krankenhaus Agatharied (aktuell zehn Covid-Patienten auf Normalstation und einer auf der Intensivstation) noch in den Rosenheimer Kliniken die Betten knapp. Im gesamten Rettungsdienstbereich lagen vorgestern fünf Personen wegen Corona auf Intensivstationen.

Montag, 9. November: 7-Tage-Inzidenz nahe Höchstwert

Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Miesbach ist am Montag nach vier Tagen mit Anstiegen erstmals wieder gefallen. Mit 173 Infektionen in einer Woche erreichte sie dennoch den zweithöchsten Wert seit Beginn der regelmäßigen und schnellen Test. Am Sonntag lag der Wert bei 180. Das bedeutet: Nur im Frühjahr, als viele Testergebnisse gebündelt eintrafen, sind in einer Woche mehr Menschen positiv auf Corona getestet worden als in der vergangenen.

Interessant daran: Der Landkreis pendelte bis Freitag knapp zwei Wochen lang zwischen einer Inzidenz von 140 und 160, das Infektionsgeschehen schien konstant. Ausgerechnet am Wochenende, nach einer Woche, in der wegen Ferien und Lockdown besonders wenige Kontakte zwischen Menschen herrschten, ist die Inzidenz auf einen neuen Höchstwert geklettert. Bei einer mittleren Corona-Inkubationszeit von fünf bis sechs Tagen hätte genau an diesen Tagen aber die erhoffte Verschnaufpause durch die Ferien erkennbar sein müssen. Zumindest bisher ist sie das nicht.

Am Freitag wurde eine weitere Klasse in Quarantäne geschickt. Dabei handelt es sich um die einzige Klasse, für die während der Herbstferien Quarantäne angeordnet werden musste.

Nichts geändert hat sich an den Kindertageseinrichtungen: Hier gilt weiterhin die gelbe, mittlere Stufe des Rahmenhygieneplans. Da bereits die Corona-Ampel und der Rahmenhygieneplan für Schulen von der Staatsregierung überarbeitet wurden, ist davon auszugehen, dass auch bei Kitas eine Anpassung erfolgt. Bis auf weiteres ändert sich nichts.

Freitag, 6. November: Inzidenz steigt erneut leicht - Infos zu Infektionen in Kitas, Schulen, Pflegeeinrichtungen und Asylunterkünften

Die 7-Tage-Inzidenz ist im Landkreis Miesbach am Freitag laut Landratsamt erneut gestiegen. Mit 153 Infektionen in den vergangenen sieben Tagen lag der Wert etwas über denen von Donnerstag (147) und Mittwoch (140), aber weiter im seit rund zwei Wochen konstanten Bereich zwischen 140 und 160 Fällen. Abgesehen von kleineren Schwankungen ist das Infektionsgeschehen im Landkreis also derzeit weitestgehend konstant.

+ Ein Autofahrer lässt sich im Corona-Testzentrum des Landratsamtes Miesbach einen Abstrich nehmen. © Thomas Plettenberg

Das Landratsamt hat außerdem Informationen zu bisherigen Infektionen in Kitas, Schulen, Pflegeeinrichtungen und Asylunterkünften veröffentlicht. Demnach liegen Hinweise vor, dass in jeder der Einrichtungsgruppen Übertragungen stattgefunden haben. Das Gesundheitsamt Miesbach lege ein großes Augenmerk auf diese Einrichtungen.

Asylunterkünfte: Die Bewohner einer Wohnung sowie einer Gemeinschaftsunterkunft stehen unter Quarantäne, nachdem in beiden Wohneinheiten je ein positiver Fall aufgetreten ist. Bei den Bewohnern der Wohnung kann analog zu einer Privatunterkunft vorgegangen werden, weil das Infektionsgeschehen dort gut eingrenzbar ist. In der Gemeinschaftsunterkunft mussten alle 21 Bewohner unter Quarantäne gestellt werden, weil in Gemeinschaftsunterkünften enge Kontaktpersonen nicht abgegrenzt werden können. Es handelt sich um eine Gemeinschaftsunterkunft, die von der Regierung von Oberbayern und nicht vom Landratsamt Miesbach betrieben wird. Im Landkreis Miesbach gibt es 56 Wohneinheiten in 36 Objekten zur Unterbringung von 470 geflüchtete Personen.

Die Bewohner einer Wohnung sowie einer Gemeinschaftsunterkunft stehen unter Quarantäne, nachdem in beiden Wohneinheiten je ein positiver Fall aufgetreten ist. Bei den Bewohnern der Wohnung kann analog zu einer Privatunterkunft vorgegangen werden, weil das Infektionsgeschehen dort gut eingrenzbar ist. In der Gemeinschaftsunterkunft mussten alle 21 Bewohner unter Quarantäne gestellt werden, weil in Gemeinschaftsunterkünften enge Kontaktpersonen nicht abgegrenzt werden können. Es handelt sich um eine Gemeinschaftsunterkunft, die von der Regierung von Oberbayern und nicht vom Landratsamt Miesbach betrieben wird. Im Landkreis Miesbach gibt es 56 Wohneinheiten in 36 Objekten zur Unterbringung von 470 geflüchtete Personen. Kindertageseinrichtungen: Derzeit müssen Gruppen an fünf Einrichtungen wegen positiver Fälle zu Hause bleiben. Im Landkreis gibt es insgesamt 65 Kindertageseinrichtungen mit etwa 4.600 Betreuungsplätzen.

Derzeit müssen Gruppen an fünf Einrichtungen wegen positiver Fälle zu Hause bleiben. Im Landkreis gibt es insgesamt 65 Kindertageseinrichtungen mit etwa 4.600 Betreuungsplätzen. Schulen: Fünf Klassen stehen unter Quarantäne. Im Landkreis gibt es insgesamt 47 Schulen und etwa 12.000 Schüler.

Fünf Klassen stehen unter Quarantäne. Im Landkreis gibt es insgesamt 47 Schulen und etwa 12.000 Schüler. Pflegeeinrichtungen: Aktuell gibt es kein Ausbruchsgeschehen in einer der neun Pflegeeinrichtungen im Landkreis. Dort werden etwa 850 Personen stationär gepflegt. Im Frühjahr sind fünf mit dem Coronavirus infizierte Personen in zwei Pflegeeinrichtungen im Landkreis verstorben.

Bei allen Einrichtungen sind diese Angaben laut Landratsamt Momentaufnahmen, die sich schnell ändern können. „So ist davon auszugehen, dass – wie in vielen anderen Landkreisen bereits geschehen – bald auch wieder Pflegeeinrichtungen von der Ausbreitung des Virus betroffen sein könnten. Insbesondere bei den Schulen und Kitas bleibt der Schulstart nach den Herbstferien abzuwarten.“

Donnerstag, 5. November: Inzidenz steigt leicht - Schulen bleiben offen

Die Schulen im Landkreis werden am Montag nach den Herbstferien im gewohnten Modus von vor den Ferien wieder eröffnen. Das Landratsamt hält nach dem Schulgipfel der Staatsregierung weiter am Präsenzunterricht fest. Die Ergebnisse des Schulgipfels bestätigen die bisherige Strategie des Landkreises, schreibt die Behörde in einer Meldung. Wie berichtet, war Landrat Olaf von Löwis (CSU) vom vorgegebenen Drei-Stufen-Plan der Regierung abgewichen, indem er auch mit einer 7-Tage-Inzidenz über 50 am Präsenzunterricht festhielt. Dass die Drei-Stufen-Regelung nach dem Schulgipfel zugunsten individueller Entscheidungen der Landkreis-Gesundheitsämter entfällt, zeige die Richtigkeit dieser Vorgehensweise.

Das Landratsamt will weiterhin bei positiven Test eines Schülers nur Klassen unter Quarantäne stellen, nicht ganze Schulen. Schulschließungen solle es im Landkreis nur geben, wenn das Infektionsgeschehen an einer gesamten Schule das erfordere, schreibt die Behörde in einer Meldung. Voraussetzung für die Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichts sei jedoch die Maskenpflicht für alle Schüler auch am Platz.

Neu ist: Lehrer müssen bei positiven Tests eines von ihnen unterrichteten Schülers nicht mehr in Quarantäne. Das entschied das Gesundheitsamt Miesbach aufgrund der Maskenpflicht für Lehrer und Schüler. Ob es zur Quarantäne von Lehrern und Schülern im Nachgang des Schulgipfels neue Regeln gibt, ist noch nicht bekannt.

Zu den Kindertagesstätten liegen dem Landratsamt noch keine Informationen des Sozialministeriums vor. Der Landkreis hält aber auch hier weiter an Präsenzbetreuung fest. Derzeit gilt weiter der Drei-Stufen-Plan. Das Landratsamt geht aber davon aus, dass dieser entsprechend der Regelungen für die Schulen angepasst wird.

Mittwoch, 4. November: Inzidenz bei 140

Zu vierten Mal in Folge sinkt die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Miesbach, diesmal von 148 auf 140. Die Zahl der aktiven Corona-Fälle bleibt konstant bei 248. Das hat das Landratsamt am Mittwochnachmittag mitgeteilt.

Dienstag, 3. November: Inzidenz sinkt erneut leicht

Um einen Abwärtstrend zu erkennen, ist es wohl noch zu früh. Und doch ist die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Miesbach am Dienstag erneut gesunken, von 154 auf 148. Als aktiv werden derzeit 248 Corona-Fälle gezählt.

Wie das Landratsamt heute mitteilt, wurde eine Holzkirchner Asyl-Gemeinschaftsunterkunft unter Quarantäne gestellt, nachdem einer der 21 Bewohner positiv auf das Virus getestet wurde.

Eine Alternative zur Maskenpflicht in Schulen gebe es derzeit nicht, informiert die Behörde. Vielmehr gebe es Hinweise darauf, dass sich das Virus auch innerhalb von Schulklassen weiterverbreitet habe.

Hier die Pressemitteilung im Wortlaut:

„Alle konstruktiven Beiträge finden Eingang in die Überlegungen unserer Koordinierungsgruppe – Beleidigungen, Verschwörungstheorien o.ä. nicht“, stellt Landrat Olaf von Löwis klar. Die Rückmeldungen, die der Landrat und die Koordinierungsgruppe aus der Bevölkerung erhalten, sind komplett verschieden. Während viele froh und dankbar sind, dass im Landkreis Miesbach am Präsenzunterricht und der Präsenzbetreuung in Kindertageseinrichtungen festgehalten wird, gibt es nach wie vor Beschwerden über die Maskenpflicht an Grundschulen.

Ein kreativer und vor allem konstruktiver Vorschlag erreichte die Koordinierungsgruppe am Wochenende: Eine Initiative aus Fischbachau fragte an, ob es möglich wäre, Plexiglaswände an den Schulbänken zwischen den Schülern zu installieren, um die Maskenpflicht zu umgehen. „Ich halte das für einen sehr spannenden Vorschlag und habe ihn sofort am Montag mit in die Koordinierungsgruppe genommen“, erzählt Landrat von Löwis. Dort wurde der Vorschlag intensiv diskutiert.

Was sich in der Theorie sehr überzeugend anhört, ist in der Praxis leider nicht möglich: Die Wissenschaft geht davon aus, dass das Virus hauptsächlich durch Aerosole übertragen wird. Das Plexiglas bremst die Aerosole aber leider nicht, sondern erschwert sogar den gewünschten Luftaustausch durch Stoß- und Querlüften. Ohne Masken verteilen sich die Aerosole also ungehindert in der Luft, auch in Richtung der anderen Mitschüler und Gänge zwischen den Reihen.

Auch rechtlich gibt die Achte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, die nochmal eine Verschärfung der Siebten darstellt, keinen Ersatz der Maskenpflicht in Schulen durch Plexiglaswände her. Die einzige Möglichkeit, derzeit am Präsenzunterricht festzuhalten, bleibt die Maskenpflicht.

„Wir behalten den Vorschlag aber auf jeden Fall im Auge“, verspricht Landrat von Löwis. „Ich danke allen, die sich konstruktiv an der Diskussion beteiligen. Wir alle verfolgen doch das gleiche Ziel, nämlich die Ausbreitung des Virus einzudämmen und ein Stück Normalität zu etablieren.“

Inzwischen gibt es auch im Landkreis Miesbach Hinweise darauf, dass sich das Virus nicht nur bei privaten Kontakten von Kindern, sondern auch innerhalb von Klassen verbreitet hat. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Infektionsgeschehen nach den Herbstferien in der kommenden Woche weiterentwickelt.

In Holzkirchen musste eine Gemeinschaftsunterkunft mit 21 Asylbewerbern unter Quarantäne gestellt werden, nachdem ein Bewohner positiv auf das Virus getestet wurde. Der Bewohner wurde in eine andere Unterkunft gebracht. Die restlichen Bewohner verbringen die Quarantäne in der Unterkunft. Um das Objekt wurde ein Bauzaun errichtet, der den Bewohnern den Aufenthalt im Freien ermöglicht.

17.30 Uhr: 7-Tage-Inzidenz seit sechs Tagen fast unverändert

Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Miesbach betrug am Montag 154. Damit liegt der Wert nach seinem schnellen Anstieg von Mitte bis Ende Oktober seit Mittwoch vergangener Woche zum sechsten Mal in Folge im Bereich zwischen 150 und 160 Fällen. Zumindest derzeit ist der Aufwärtstrend also einer Seitwärtsbewegung gewichen.

11.17 Uhr: Am Nachmittag werden vom Gesundheitsamt Miesbach die neuen Infektionszahlen veröffentlicht. Hier im Ticker lesen Sie diese als Erstes.

Miesbach, 2. November, 10.55 Uhr: Seit heute 0.00 Uhr gelten bayernweit die Regeln für den sogenannten „Lockdown light“. Kurz: Sämtliche Freizeiteinrichtungen, inklusive Sauna, Bäder und Amateursport-Anlagen sowie Restaurants, Bars und alle anderen Gastro-Betrieben müssen seit heute geschlossen bleiben. Gefühlt stellen allerdings mehr Restaurants und Wirtschaften als noch beim ersten Lockdown auf Essen zum Mitnehmen um.

Dafür hat alles andere - unter strengen Auflagen - noch geöffnet. Die Schulen diese Woche freilich ausgenommen, das liegt aber nicht an Corona, sondern an den Herbstferien.

+ Die Schulen haben diese Woche zu - allerdings wegen der Herbstferien, nicht wegen Corona, hier: das Gymnasium Miesbach. © Thomas Plettenberg/Archiv

