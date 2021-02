Ex-Polizeipsychologe kritisiert Inspektionsleiterin: Vorermittlung wäre hilfreich gewesen

Die Außenwirkung, die das Bierfass im Landratsamt in Corona-Zeiten hat, ist die eine Seite der Geschichte. Doch es gibt auch eine andere.

Das ist die Strafanzeige durch die Polizei wegen des Verdachts der Vorteilsannahme – und die stößt bei Wolfgang Salewski, ehemaliger Polizeipsychologe der Stadtpolizei München und der Spezialeinheit GSG 9, auf Unverständnis. Der Irschenberger hat 28 Jahre mit der Polizei zusammengearbeitet und sieht die Verhältnismäßigkeit für eine Anzeige in dieser Form nicht gegeben.

„Das Landratsamt kauft in der Vorweihnachtszeit für Mitarbeiter und Helfer der Corona-Krisenorganisation als Dank für deren unermüdlichen Einsatz ein Fass Feierabendbier. Das ist gut so, weil die Mitarbeiter es verdient haben“, heißt es in einem Brief Salewskis an die Redaktion. Der Preis sei günstig gewesen, weil das Bier nicht mehr lange haltbar war, und es sei ausschließlich außerhalb der Dienstzeit getrunken worden. „Die Leiterin der Polizeiinspektion Miesbach wird dann bei einem Besuch ihrer Kollegen, die das Krisenteam unterstützen, auf das Bier aufmerksam gemacht und ahnt Unheil. Sie informiert ohne Vorermittlung dienstbeflissen das Polizeipräsidium Oberbayern Süd über den Verdacht der Vorteilsannahme. Damit ist die Sache amtlich und muss staatsanwaltschaftlich verfolgt werden.“

„Tatsächliche Anhaltspunkte nötig“

Damit kam der Stein ins Rollen. „Nach dem Legalitätsprinzip ist jeder Polizeivollzugsbeamte verpflichtet, bei Verdacht einer Straftat einzuschreiten, sofern zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen“, erklärt der 78-Jährige, der im Landkreis auch als Interims-Geschäftsführer des Krankenhauses Agatharied fungierte. „Aber genau das war hier nicht der Fall.“

Lesen Sie auch: Das sagt Landrat Olaf von Löwis im Interview zum Bierfass-Vorfall

Salewski kritisiert, dass die Vorermittlungen hier offenbar nicht geführt worden seien. So wäre eine Nachfrage beim Landratsamt hilfreich gewesen, um festzustellen, ob wirklich der Verdacht einer strafbaren Handlung vorliege. Da das Landratsamt die ordnungsgemäße Bezahlung nachweisen kann, sieht er keinen Grund, ein Strafverfahren einzuleiten.

„Gut ausgebildete Polizeibeamte“

„Jeder Polizeischüler lernt in der Ausbildung, was unter Verhältnismäßigkeit der Mittel und pflichtgemäßem Ermessen zu verstehen ist“, sagt Salewski. „Nun ist das Verhalten der Leiterin der Polizeiinspektion zum Glück nicht typisch für die Arbeit unserer Polizei.“ Es gebe sehr viele erfahrene Polizeibeamte, die durch Ausbildung und vor allem durch Erfahrung ein gutes Gespür für Verhältnismäßigkeit und Ermessensspielraum entwickelt haben. Dabei zitiert Salewski Münchens ehemaligen Polizeipräsidenten Manfred Schreiber, der sich in den 1960er-Jahren so geäußert habe: „Natürlich muss nach dem Legalitätsprinzip der Polizeibeamte unverzüglich einschreiten, aber in Bayern ist unverzüglich etwas länger.“ Das gebe Zeit zum Nachdenken, betont Salewski.

ddy