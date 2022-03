Corona-Lockerungen im Raum Miesbach: Aufatmen im Kino, Sorgen im Kulturzentrum

Freuen sich auf den Wegfall von 2G: Katha Sohnius (l.) und Lisa Jennowein vom Oberland-Kinocenter in Hausham. Auch die Maskenpflicht gehört hier bald der Vergangenheit an.

Wegfall von Maskenpflicht und 2G

Von Sebastian Grauvogl

Keine Maskenpflicht mehr und auch kein 2G: Bayern lockert die Corona-Regeln. Doch das sorgt nicht überall für Aufatmen, wie unsere Nachfragen im Raum Miesbach ergeben haben.

Miesbach/Hausham – Popcorn und Cola als Ticket für die Maskenfreiheit: So könnte man die bisher geltende Regelung im Oberland-Kinocenter in Hausham zusammenfassen. Wer etwas zu essen oder trinken mit in den Film genommen habe, der habe seinen Mund-/Nasenschutz am Platz abnehmen dürfen, erklärt Marketingleiterin Katha Sohnius. Und da das die meisten ohnehin getan hätten, sei das Thema Masken im Kino zuletzt eigentlich keins mehr gewesen. Demnach habe auch der komplette Wegfall der FFP2-Pflicht „keinen hohen Stellenwert“. „Die Leute haben das nicht mehr als störend empfunden“, sagt Sohnius.

Oberland-Kinocenter in Hausham froh über Wegfall von 2G

Ganz anders sieht es mit den Zugangsbeschränkungen aus. Hier habe in Kinos lange 2G-plus und bis jetzt noch 2G gegolten. „Das hat keiner mehr verstanden“, seufzt Sohnius. Und es habe tatsächlich dazu geführt, dass weniger Leute ins Haushamer Lichtspielhaus gekommen seien. Zumal es nicht nachvollziehbar gewesen sei, warum etwa beim Restaurantbesuch zuletzt 3G gereicht habe. Ein höheres Infektionsrisiko im Kino habe sie da nicht erkennen können, meint Sohnius. Umso mehr freut sie sich, dass die Impfstatus- und Testkontrollen in Kürze der Vergangenheit angehören.

Wie sie intern verfahren werden, wissen die Haushamer Kinobetreiber noch nicht. Bis jetzt habe man hier sehr hohe Sicherheitsstandards angelegt samt FFP2-Pflicht (auch hinter der Plexiglasscheibe) und täglichen Tests, betont Sohnius. „Wir werden das gemeinsam mit unseren Mitarbeitern besprechen.“ Trotz der Lockerungen soll sich weiterhin jeder sicher fühlen im Kino – natürlich auch die Gäste.

Sorgen im Kulturzentrum Waitzinger Keller in Miesbach

Ob das ohne Masken und 2G noch so möglich ist, daran hat Isabella Krobisch ihre Zweifel. „Mir geht das jetzt alles ein bisserl zu gach“, sagt die Miesbacher Kulturamtsleiterin in Bezug auf das Kulturzentrum Waitzinger Keller. Mit „gemischten Gefühlen“ und einer „gewissen Sorge“ sieht sie den Lockerungen entgegen. So habe man vor eineinhalb Jahren bei einer 7-Tage-Inzidenz von 70 noch ganze Veranstaltungen absagen müssen, jetzt sollen bei einem Wert von aktuell über 2000 im Landkreis auch noch die letzten Schutzmaßnahmen wegfallen.

Wie das Publikum reagiert, kann Krobisch derzeit nicht abschätzen. Fakt sei aber, dass die Maskenpflicht auch am Platz anstandslos akzeptiert und eingehalten wurde. Die Kulturamtsleiterin geht durchaus davon aus, dass einige Gäste auch weiterhin freiwillig ihren Mund-/Nasenschutz im Saal tragen werden – wie es auch alle Mitarbeiter des Büro tun. Zwingen können und wolle man aber niemanden, stellt Krobisch klar.

Sie appelliert dennoch an alle, weiterhin vorsichtig zu bleiben. Zu tief sitzt noch die Frustration über die dramatischen Folgen der Lockdowns, die einem monatelangen Totalausfall des kulturellen Lebens im Waitzinger Keller ausgelöst haben. Gerade deshalb sollte man nun nichts leichtfertig wieder aufs Spiel setzen, sagt Krobisch. „Dafür haben wir alle in dieser Pandemie zu viel durchgemacht.“

