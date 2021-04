Corona im Landkreis Miesbach: Inzidenz über 100 ‒ Das gilt ab Montag für Schülerinnen und Schüler

Alle Infos im News-Ticker

Aktive Fälle, Testen, Impfen: Die neuesten Entwicklungen und Regeln rund um die Corona-Krise im Landkreis Miesbach fassen wir hier im Ticker zusammen.

Hier lesen Sie alle News und Entwicklungen rund um die Corona-Krise und die Infektionszahlen im Landkreis Miesbach.

Freitag, 16. April: Schulen unterrichten wieder aus der Ferne

Landkreis ‒ Am Freitag liegt die Sieben-Tages-Inzidenz für den Landkreis Miesbach laut Robert Koch-Institut bei 129. Das bedeutet, dass ab Montag, 19. April wieder alle Schülerinnen und Schüler - außer die Abschlussklassen - in den Distanzunterricht zurückkehren. Das teilt das Landratsamt in seinem Corona-Update mit. Der Freitag zählt immer als Stichtag für die Regeln, die ab Montag und dann für die ganze Woche gelten. Ab einer Inzidenz von 100 gilt Distanzunterricht. In der vergangenen Woche waren 28 Prozent der Grund- und Mittelschulen im Landkreis im Präsenzunterricht, was erlaubt ist, sofern die Abstände eingehalten werden können. 38 Prozent unterrichteten im Wechselunterricht. Die anderen Schulen organisierten Mischformen.

Corona-Update: Regeln an Schulen, Kindergärten und Kindertagesstätten

Ausgenommen von der Regel des ab Montag geltenden Distanzunterrichts sind: Abschlussklassen aller Schularten ‒ auch die vierten Klassen der Grundschulen, sowie die Jahrgangsstufen 11 an den Gymnasien und den Fachoberschulen. Diese Klassen werden in Präsenz unterrichtet, sofern der Mindestabstand von eineinhalb Metern dauerhaft eingehalten werden kann. Wenn nicht, gilt Wechselunterricht. Wer die Schule im Präsenz- oder Wechselunterricht betritt, muss einen negativen Coronatest vorweisen oder dort machen.

In den Kindertagesstätten und Krippen gibt es keine Regelbetreuung mehr, nur noch Notbetreuung. Das Sozialministerium legt fest, wer Anspruch darauf hat. Zusätzlich gilt ab nächster Woche auch eine Testpflicht an Horten oder ähnlichen Betreuungseinrichtungen. Zu einer Änderung der bisherigen Situation führt das aber nur, wenn die Kinder und Jugendlichen nicht am Vormittag in der Schule waren. Wenn sie dort einen negativen Test nachgewiesen haben, müssen sie im Hort nicht erneut getestet werden.

Das bestätigt auch Ute Braun vom Miesbacher Kinderhort. „Die meisten Kinder, die zu uns kommen, sind am Vormittag in der Notbetreuung in der Schule und werden dort getestet“, sagt Braun. Falls ein Kind am Vormittag nicht in der Schule war, dennoch aber den Hort besucht, müssten die Eltern einen negativen Test vorweisen. Hier zähle auch ein Laienschnelltest, erklärt die Leiterin des Horts, der im Normalfall für 25 Kinder Platz bietet. Die Eltern wüssten über die Neuerungen Bescheid und seien damit auch einverstanden. Weil viele Kinder von den Eltern oder Großeltern betreut werden können, ist deutlich weniger los im Hort als sonst. Fünf bis acht Kinder kämen aktuell in die Betreuung, berichtet Braun.

Insgesamt bewertet das Landratsamt das neue engmaschige Testen, das am Montag, 12. April begonnen hat, positiv. Bei zehn Schulkindern im Landkreis fiel in der vergangenen Woche ein Schnelltest und anschließend auch der der PCR-Test positiv aus. Der Vorteil ist laut Landratsamt aber, dass in den allermeisten Fällen keine weiteren Mitschüler in Quarantäne müssten.

Infektionslage

Generell scheint sich die Lage in Miesbach etwas zu entspannen. Im Vergleich zu Donnerstag ist die Sieben-Tages-Inzidenz von 145 auf 129 gefallen, wie das Landratsamt ausweist. Somit fällt der Wert nach acht Tagen des Wachstums zum ersten Mal wieder. 18 neue Fälle wurden am Freitag gemeldet. Mit insgesamt 19 749 geimpften Personen liegt die Impfquote mittlerweile bei 19,75 Prozent.