Corona: Miesbach rechnet erst 2021 mit finanziellen Einbrüchen

Das Haushaltsjahr 2020 steht unter besonderen Vorzeichen. Wegen der Corona-Pandemie rechnen viele Kommunen mit weniger Einnahmen, wenn nicht gar mit Einbrüchen. Für Miesbach sieht es bislang nicht schlecht aus, berichtete Kämmerer Josef Schäffler am Donnerstagabend dem Finanzausschuss.

Miesbach – Der Verwaltungshaushalt entwickelt sich demnach in etwa so, wie er im Haushalt geplant worden war. Überplanmäßige Ausgaben seien vor allem im Bereich Pandemiebekämpfung entstanden. Allerdings könnten diese durch die verbesserte Situation bei der Gewerbesteuer ausgeglichen werden.

Hier hat die Stadt im Moment 4,24 Millionen Euro an Mehreinnahmen zu verzeichnen. Diese gehen vor allem auf Festsetzungsbescheide der vergangenen Jahre zurück. Diese momentanen Mehreinnahmen könnten sich jedoch zum Jahresende wieder nach unten verändern, warnt Schäffler: „Wir wissen eigentlich gar nichts mehr in der aktuellen Situation. Wir müssen daher weiterhin auf Sicht fahren.“ Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU) rechnet wie auch Schäffler mit dem eigentlichen Einbruch erst für 2021.

4,24 Millionen Euro Mehreinnahmen Stand jetzt - ohne Garantie

Sollten die positiven Einnahmezahlen jedoch Bestand haben, wird die Stadt in die Lage versetzt, die wahrscheinlich entstehenden Mindereinnahmen bei der Einkommenssteuer- sowie Umsatzsteuerbeteiligung kompensieren zu können. Auslöser ist der hohe Kurzarbeitanteil sowie die gesenkte Umsatzsteuer. Schäffler rechnet hier mit einem Rückgang von 500 000 Euro bei der Einkommenssteuer und mit etwa 170 000 Euro bei der Umsatzsteuer im Vergleich zum beschlossenen Haushalt 2020. Zudem warnte Schäffler, dass Mehreinnahmen auch die Höhe der Kreisumlage in zwei Jahren nach oben schrauben würden. Darauf müsse man sich mit mehr Rücklagen vorbereiten.

Vorbereitet sein auf die Kreisumlage 2022

Der Trend bei den Nachbarkommunen sei verschieden. „Einigen geht es wie uns, anderen geht es schlechter. Wir sitzen alle im selben Boot, aber einer muss mehr rudern, einer weniger.“ Zweite Bürgermeisterin Astrid Güldner (Grüne) betonte, dass es wichtig sei, sich mit Rücklagen gegen eine höhere Kreisumlage abzusichern. „Nicht dass wir am Ende dastehen und es nicht kalkuliert haben.“

Fehlende Angebote stoppen Investitionen

Wie Schäffler ebenfalls erläuterte, ist das Bild beim Vermögenshaushalt im Vergleich komplizierter. Während bei einigen bereits begonnenen und heuer beendeten Investitionsmaßnahmen außerplanmäßige Ausgaben entstanden seien, könnten andere Maßnahmen nicht durchgeführt werden. Der Grund, wie bereits in den vergangenen Jahren: fehlende Angebote bei Ausschreibungen. Diese Projekte, wie der Dachgeschoßbau an der Mittelschule und der Brandschutz an der Grundschule Miesbach, der Wasserleitungsbau an der Frauenschulstraße und die Sanierung der Von-Vollmar-Straße, müssten deshalb auf das nächste Jahr verschoben werden.