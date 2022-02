Corona-Pause hat ein Ende: Waitzinger Keller macht ab März die Bühne frei

Voller Tatendrang: Leiterin Isabella Krobisch (M.) sowie Simone Pfab (l.) und Marisa Blank vom Ticketverkauf im Haus - auch für München Ticket - freuen sich über den Neustart. © Thomas Plettenberg

Der Waitzinger Keller macht ab März wieder die Bühne frei für Kultur. Nach dem immer wieder verschobenen „Anatevka“ kommen unter anderem Helmut Schleich und die Bananafishbones.

Miesbach – Musik, Theater, Kabarett: Ab März zieht im Waitzinger Keller in Miesbach wieder kulturelles Leben ein – zunächst mit Proben des Freien Landestheaters Bayern (FLTB), ab Ende März auch offiziell auf der Bühne. Das Team um Leiterin und Kulturamtschefin Isabella Krobisch beendet die coronabedingte Programmpause. Mit Vorsicht: Bei der Auslastung ist das Haus strenger als die Vorgaben.

Wie berichtet, hatte der Waitzinger Keller den Neustart für März anvisiert, zunächst noch zurückhaltend. Seit die Politik die Weichen in den vergangenen Wochen immer mehr in Richtung vollständige Öffnung stellte, sind bei Krobisch und dem Team aber auch Zuversicht und Vorfreude gewachsen: „Wir sind gut gelaunt und voller Tatendrang.“ Krobisch hofft, dass die im Vergleich zur bisher geltenden 2G-plus-Regel etwas gelockerte 2G-Regel mehr Leute anspricht.

Auslastung: Waitzinger Keller bleibt vorsichtig

Was die Auslastung betrifft, wären derzeit 75 Prozent der Platzkapazität zulässig und der 1,5-Meter-Abstand dabei nicht zwingend. Das Team des Waitzinger Kellers hat sich allerdings für eine lockerere Besetzung entschieden: Bis auf den Nachholtermin von „Anatevka“ des FLTB, w bereits die zulässigen 75 Prozent verkauft sind, gibt der Waitzinger Keller nur 50 Prozent der Plätze in den Verkauf – zum Eingewöhnen nach der langen Kulturpause. „Wir glauben nicht, dass der wahnsinnige Run auf die Karten einsetzt, und wir wollen die größtmögliche Sicherheit für das Publikum bieten“, erklärt Krobisch. „Es würde sich komisch anfühlen, wenn wir nach der langen Pause gleich wieder so eng säßen. Wir fangen mit 50 Prozent an und schauen dann weiter.“

Das vorgesehene Programm mit Terminen steht zwar für die kommenden Monate schon fest. Verschiebungen füllen den Kalender ohnehin weitgehend. Beworben und in Flyern veröffentlicht werden aber bis auf Weiteres nur kürzere, überschaubarere Zeitabstände, damit die Informationen nicht gleich wieder überholt sind. Auf der Internetseite ist der aktuelle Überblick zu finden.

„Anatevka“ bekommt den Vortritt

Wenn sich auf der Bühne im Saal am 20. März erstmals nach viereinhalb Monaten Pause wieder offiziell der Vorhang hebt, ist als erstes „Anatevka“ an der Reihe: Das FLTB hatte das Musical mehrmals verschieben müssen – zuletzt nur Stunden vor der Vorstellung angesichts der explodierenden Inzidenz im Landkreis. Dabei wollte das Ensemble aus Profis und Laien heuer im März eigentlich schon die nächste Großproduktion, der romantischen Operette „Das Land des Lächelns“, auf die Bühne bringen. Diese Premiere ist nun für Mai 2022 vorgesehen.

Am 24. März präsentiert die Journalistin Marlies Czerny gemeinsam mit ihrem Lebens- und Seilpartner Andreas Lattner ihre preisgekrönte Live-Reportage „4000 ERLEBEN - auf die 82 höchsten Gipfel der Alpen“. Von der „Faszination Grönland“ berichtet am 3. April in einer mitreissenden Multivision der Profi-Abenteurer Stefan Glowacz. Der Nachholtermin des Kellerbrettls mit dem Ensemble „Kreuzberg“ findet am 26. März statt. Neu sind „Tastenreisen & Saitensprünge“ der Harfenistin Stefanie Polifka, die am 31. März gemeinsam mit Marita Matschke am Klavier Kammermusik vom Feinsten verspricht. Für Kinder ab vier Jahren präsentieren am 1. April das Theater Liberi das Musical mit „Schneewittchen“ und am 9. April das Duo Sternschnuppe „Abenteuerlieder aus dem Koffer“. Am 2. April rocken die Bananafishbones den Saal unplugged, und am 7. April kommt Kabarettist Helmut Schleich mit seinem Solo „Kauf du Sau!“. Krobisch und ihr Team freuen sich auf den Neustart: „Wir brennen darauf, wieder zu zeigen, was wir können.“