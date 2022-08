Corona-Regeln in Seniorenheimen: Vitanas Miesbach wünscht sich mehr Eigenverantwortung

Von: Sebastian Grauvogl

Fordern mehr Eigenverantwortung: Heimbeirätin Andrea Doyen (l.) und Heimleiterin Christine Newin im Vitanas-Seniorenzentrum in Miesbach. © Thomas Plettenberg

Tests, Masken, Abstandsregeln: Was aus weiten Teilen des öffentlichen Lebens verschwunden ist, bleibt in Pflegeeinrichtungen nach wie vor akut. Doch in Miesbach regt sich Widerstand.

Miesbach – Dass draußen das pralle Leben zurück ist, war nicht zu überhören. Die Musik aus dem Volksfestzelt schallte bis ins Miesbacher Seniorenheim Vitanas herüber, berichtet Heimbeirätin Andrea Doyen. So nah – und doch unerreichbar weit weg für die derzeit 94 Bewohner, denn: Wegen eines Corona-Ausbruchs war die komplette Einrichtung im Juni zwei Wochen lang dicht. „Wie im Lockdown“, sagt Doyen. Das Besuchsverbot sei wieder in Kraft getreten, selbst Dienstleister wie Fußpfleger hätten das Heim nicht betreten dürfen. Auch nicht mit FFP2-Maske und negativem Test. Wer das Heim als Bewohner verlassen wollte, habe das nur in Begleitung des Personals tun dürfen.

Doyen kritisiert nicht, dass die Menschen in Pflegeheimen besonders vor dem Virus geschützt werden. Dennoch hält sie die Strenge der Maßnahmen in der aktuellen Phase der Pandemie nicht mehr für gerechtfertigt. Während man in der Breite der Gesellschaft in Sachen Infektionsschutz fast vollständig auf die Eigenverantwortung der Bürger setze, beraube man die Bewohner von Pflegeeinrichtungen weiterhin ihrer im Grundgesetz verankerten Freiheit.

Doyen selbst hat aktuell keine Angehörigen mehr im Vitanas. Ihre an Demenz erkrankte Mutter ist im Herbst 2021 gestorben. Und doch kann sie sich noch sehr gut erinnern, was die Heimbewohner und ihre Familien seit Ausbruch der Pandemie mitgemacht haben. Vor allem die Besuchsverbote hätten allen schwer zugesetzt. Selbst als diese gelockert wurden, habe man sich nur durch eine Plexiglasscheibe und unter Aufsicht in einem großen Raum sehen dürfen. Als Angehöriger fühle man sich noch heute trotz Maske und Test wie ein potenzieller Infektionsherd.

Heimleiterin fordert mehr Eigenverantwortung für Bewohner und Angehörige

Heimleiterin Christine Newin kann Doyens Unmut durchaus nachvollziehen. Trotzdem habe sie sich nach dem Ausbruch im Juni nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt zur zweiwöchigen Kontaktsperre entschieden. Auch, weil gut ein Drittel des Personals mit Corona infiziert war. „Bei einer weiteren Ausbreitung hätten wir die Betreuung nicht mehr sicherstellen können“, erklärt Newin. So aber sei nach 14 Tagen alles ausgestanden gewesen. „Und wir haben unser Sommerfest feiern können.“ Auch, weil keiner der Bewohner schlimm erkrankt war. „Es war letztlich wie eine Erkältung.“

Auch deshalb wünscht sich Newin von der Politik das, was auch Doyen fordert: mehr Eigenverantwortung für die Bewohner beziehungsweise ihre Angehörigen. Aktuell müsse sie als Heimleiterin die Entscheidungen alleine treffen – und dafür am Ende auch geradestehen. „Da geht man dann natürlich im Zweifel auf Nummer sicher“, gesteht Newin. Mit dem Ergebnis, dass sie sich dann wieder für die strengen Regeln rechtfertigen müsse. Auch die Impfpflicht fürs Personal kann die Heimleiterin – obwohl bei ihr 97 von 100 Mitarbeitern geimpft sind – nicht mehr nachvollziehen. Zumal die Impfung bei den aktuellen Virusvarianten ohnehin kaum mehr vor Ansteckung schütze.

Corona wie jedes andere Virus behandeln?

Langfristig, ist Newin überzeugt, werde kein Weg daran vorbeiführen, Corona wie andere Viren zu behandeln. Jeder müsse für sich selbst entscheiden dürfen, ob und wie er sich davor schützt. Das sieht auch Doyen so. In Zeiten vor Corona habe man es als gegeben hingenommen, dass Influenza- oder Noroviren in ein Pflegeheim getragen werden. „Auch diese Viren können für immungeschwächte Personen tödlich sein.“

Dass die Politik jedoch bis dato nicht an einer Anpassung der Vorschriften an die veränderte Gesamtsituation interessiert sei, schließt die Heimbeirätin aus den aktuellen „Handlungsempfehlungen für ein Besuchskonzept sowie zur sozialen Teilhabe in Alten- und Pflegeheimen“ des bayerischen Gesundheitsministeriums. „Die sind mittlerweile ein Jahr alt geworden.“

