Corona: Söders Exit-Strategie löst gemischte Gefühle aus

Am Dienstag hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Exit-Strategie aus der Corona-Krise für Bayern vorgestellt. Doch die Reaktionen sind unterschiedlich.

Landkreis – Am Dienstag hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Exit-Strategie aus der Corona-Krise für Bayern vorgestellt. Ab Mittwoch sind Ausgangsbeschränkungen aufgehoben, Familienbesuche erlaubt. Unter anderem gelten Lockerungen für Gastronomien und Hotels: So dürfen ab 18. Mai Außenbereiche wie Biergärten öffnen, ab 25. Mai Speisegaststätten im Innenbereich. Am 30. Mai können Hotels wieder ihre Türen aufsperren. Zudem dürfen sich Bewohner von Seniorenheimen am Muttertag auf Verwandte freuen. Denn ab 9. Mai wird das dortige Besuchsverbot gelockert. Auch andere Branchen atmen auf. Fahrschulen etwa nehmen ab 11. Mai ihren Betrieb auf. Für alle Bereiche gelten Auflagen und Hygienevorschriften. Die Reaktionen von Branchenvertretern im Landkreis fallen unterschiedlich aus.

Gastronomie & Hotels

Für Hans Vogl, Wirtesprecher im Landkreis, kam die Wende unerwartet schnell. Seit Söders Startschuss vibriert sein Handy ununterbrochen. Per WhatsApp kommen Glückwünsche. „Alle sind happy“, sagt der Geschäftsführer im Hotel und Landgasthof Altwirt in Großhartpenning. „Es ist eine Mega- Euphorie da.“ Trotzdem ist Vogl nervös. Schließlich gibt es jetzt viel zu tun. Mit seinem Küchenchef plant er seinen Einkauf. „Bei den Lieferanten wird es heiß hergehen.“ Die Personaleinteilung will er koordinieren. „Wenn das Wetter mitspielt, wäre das der Hammer.“

Nicht alle seine Kollegen reagieren positiv. „Erstaunlich dilettantisch“ findet Korbinian Kohler, dem unter anderem das Hotel Bachmair Weissach in Weißach und das Hotel Bussi Baby in Bad Wiessee gehören, die Vorgehensweise der Staatsregierung. „Wir sind verärgert, weil der Prozess sehr undifferenziert abgelaufen ist“, sagt er. Die kompletten Schließungen für die ersten zwei Wochen habe er verstanden. „Da war die Lage noch unübersichtlich.“ Danach hätte man aber bereits wieder mit einem vorsichtigen und durchdachten Betrieb starten können. Dass der gesamte Spa-Bereich inklusive Schwimmbecken pauschal weiterhin geschlossen bleiben muss, ärgert ihn. Nach Ansicht von Virologen werde das Virus hier nicht übertragen, sagt Kohler. Allein im Hotel Bachmair Weissach verzeichne er einen Multimillionenschaden: „Wir sind eine der Branchen, die den wirtschaftlichen Löwenanteil der Corona-Krise schultert.“

Kurt Geiß, Pächter des Hotels zur Post in Bad Wiessee, ist froh, „dass wir endlich einen Zeitplan haben“. Diese Ungewissheit machte ihn nervös. Seinen Biergarten mit rund 160 Plätzen darf er als Erstes aufmachen. Begrenzte Gästezahlen und Öffnungszeiten werden die Umsätze drücken. „Das Jahr ist gelaufen“, meint Geiß. „Aber wir sind froh, dass überhaupt wieder was geht.“

Die Öffnung der Biergärten dürfte auch Hans-Leo Poeplau freuen, den Präsidenten der Hofa-Fördervereinigung Tegernseer Tal. In einem Brief hatte die Interessensvertretung der Gastronomie und Hotellerie Söder gebeten, „wenigstens die Biergärten in Bayern und besonders hier im Tegernseer Tal und Schliersee für die Öffentlichkeit ab 9. Mai Richtung Pfingsten zu öffnen“. So könne ein Teil der verlorenen Einnahmen aufgefangen werden.

Seniorenheime

Mit hohen Besucherzahlen am Muttertag rechnet das AWO-Seniorenzentrum Inge-Gabert-Haus in Miesbach. „Die Bewohner freuen sich“, sagt Leiterin Rosemarie Holzapfel. Ganz isoliert waren sie sowieso nicht lange. Denn wie berichtet, hatte die Einrichtung schon vorher Besucherecken eingerichtet. Bei geöffneter Terrassentür, abgeschirmt von einer Holzkonstruktion, mit Masken und im Abstand von drei Metern konnten Senioren mit ihren Lieben ratschen. Weiterhin sei eine telefonische Anmeldung nötig. Man baue die Kapazitäten nun aus. Dann könne man sogar ein Glaserl Sekt gemeinsam trinken – aus der Ferne.

Fahrschulen

Dass er und seine Kollegen wieder arbeiten dürfen, sei „auf jeden Fall positiv“, sagt Christian Stadler. Doch für den Kreisvorsitzenden im Fahrlehrerverband geht es jetzt um die Details. Er wartet auf genaue Anweisungen von oben. Er will zum Beispiel wissen, wie viele Schüler dem Theorieunterricht lauschen dürfen und ob im Auto alle ständig eine Maske tragen müssen. „Da fällt das Atmen schwer.“ Man müsse nun mal viel sprechen. „Und wir warten darauf, dass der TÜV sagt, wie es mit den Prüfungen weitergeht.“ Die gut zehn Fahrschulen im Landkreis hängen also noch in der Luft.