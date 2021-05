Corona stoppt die Jubiläumsfeier der Feuerwehr Parsberg

150 Jahre

150 Jahre alt wird man nicht alle Tage. Deshalb hätte die Feuerwehr Parsberg ihr Jubiläum heuer auch so richtig groß gefeiert. Es bleibt beim Konjunktiv, denn das Fest fällt coronabedingt aus.

Parsberg – Die geplanten Feierlichkeiten zum 150. Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Parsberg werden heuer nicht stattfinden. Dabei hätte der Verein seinen runden Geburtstag so gerne gefeiert: Ein sechstägiges Festprogramm war geplant, darunter ein Wettkampf der Landkreis-Feuerwehren, Festbetrieb in einem Zelt für 1300 Besucher, ein Oldtimertreffen, Kabarett und Livemusik. Auch einen Maibaum wollten die Mitglieder aufstellen. Stattdessen erklingt der Chorus unserer Zeit: „Leider wird diese Feierlichkeit coronabedingt nicht stattfinden.“ Immerhin: Die Vorauszahlungen, die bereits geleistet waren, wurden vollständig rückerstattet.

Trotzdem: Die Enttäuschung ist groß. Das Verständnis aber noch größer. „Feiern mit Sicherheit“ lautet deshalb das Motto. „Wir wollen das Jubiläum nicht einfach verstreichen lassen, ohne zumindest ein bisserl intern zu feiern“, sagt Vorsitzender Stefan Schindler. Dafür sei auch schon ein Gedenkgottesdienst in der Pfarrkirche St. Laurentius in Parsberg am 4. Mai angesetzt. Außerdem hoffen die Feuerwehrleute darauf, ihre Hauptversammlung abhalten zu können; alles mit Vorsicht, Verantwortung und unter Berücksichtigung der geltenden Maßnahmen – „mit Sicherheit“ eben.

150 Jahre – in einer so langen Zeit sammeln sich viele Gründe an, die einen Blick in die Vereinsgeschichte lohnenswert machen. Am 22. Oktober 1871 gründeten einige Parsberger unter Anleitung von Obmann Johann Kirchenberger, Bauer von Frauenried, die Freiwillige Feuerwehr Parsberg. Der Bürgermeister verpflichtete die Männer auf Handgelübde an Eides statt, und weil eine gute Feuerwehr auch ordentliche Ausrüstung braucht, schaffte man noch zwei Feuerleitern und drei Feuerhaken an. All das meldete die „gehorsamste Gemeinde-Verwaltung Parsberg“ an das königliche Bezirksamt Miesbach – und die Gründung war perfekt.

Ein Jahr, an das die Parsberger Feuerwehrleute gerne zurückdenken, ist das Jahr 1955. Ein neuer VW-Bus T1 wurde angeschafft: Das Tragkraftspritzenfahrzeug ist noch heute der ganze Stolz der Mannschaft.

Ein Eintrag vom 28. September 1984 zeigt, welche Anstrengungen die Freiwilligen bereit sind, auf sich zu nehmen. Am Brenten in Hausham war es zu einem Hangrutsch gekommen, der den Silbersee zur Hälfte verschüttete; es drohte ein Dammbruch. Die Mannschaft aus Parsberg rückte an und pumpte: von Freitag, 22.30 Uhr, bis Sonntag, 15 Uhr – ohne Unterbrechung.

Klar: Feuerwehrleute zeichnet eine ständige Alarmbereitschaft aus. Jederzeit sind sie darauf gefasst, auszurücken. Das fordert viel Spontaneität. Eine Eigenschaft, die sich nicht allein auf Einsätze beschränkt, wie ein Blick auf das 100. Jubiläum der Feuerwehr zeigt, das sie am 17. und 18. Juli 1971 feierte. Die Feierlichkeiten liefen gut an. Die Gäste erschienen zahlreich, man ehrte langjährige Mitglieder, es gab einen Festzug. Doch dann: „Bei immer stärker werdenden Regen muss der Festzug schließlich verkürzt werden.“ Aber – das zeigt die Geschichte – von Naturgewalten lässt sich die Freiwillige Feuerwehr Parsberg nicht die Stimmung verderben. Trotz des Niederschlags heißt es in der Chronik: „Es ist ein schönes Fest, an das man gerne denkt.“

Vielleicht wird das 150. Jubiläum nachgeholt, vielleicht auch nicht. „Das ist natürlich gerade schwer vorherzusagen“, meint Schindler. Doch die Historie beweist: Die Parsberger verstehen es, spontan auf neue Gegebenheiten zu reagieren und ihre Festtage unter schwierigen Umständen gebührend zu feiern – auch „mit Sicherheit“.

