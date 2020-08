Coronavirus im Landkreis Miesbach: 15 Neuinfektionen seit Sonntag - Landratsamt befürchtet weiteren Anstieg

Die Corona-Pandemie hat den Landkreis Miesbach bayernweit anfangs mit am stärksten getroffen. Lange war die Lage ruhig, nun steigen die Zahlen wieder leicht. Alle News hier im Ticker.

Das Coronavirus und seine Auswirkungen betreffen uns alle im Landkreis Miesbach, im Tegernseer Tal, in Holzkirchen, im Schlierach- und Leitzachtal.

Unsere Redaktion hält sie auf dem Laufenden. Hier sammeln wir alle News zur Corona-Krise in der Region.

Der erste Fall wurde am Donnerstag, 5. März, bekannt. Den aktuellen Stand der Betroffenen finden Sie hier.

Coronavirus im Landkreis: Die Lage am Mittwoch, 19. August

Angesichts der jüngsten Entwicklungen sieht sich das Landratsamt zu einem neuerlichen Update veranlasst. Hier die Pressemitteilung:

Wie befürchtet hat sich ein beträchtlicher Teil der Arbeiterschaft in einem Holzkirchner Betrieb mit dem Coronavirus infiziert. Ausgangspunkt der Infektionen ist aber wohl nicht der Betrieb, sondern wahrscheinlich die beengten Unterkünfte der aus Osteuropa und den Balkanstaaten stammenden Arbeiter. Der Betrieb wird deshalb vorerst nicht geschlossen.

Wie berichtet stellte das Gesundheitsamt am Samstag 19 Bewohner einer Gemeinschaftsunterkunft in der Münchner Straße unter Quarantäne, nachdem einer der Bewohner positiv getestet wurde. Seit Dienstag liegen die Abstrichergebnisse der übrigen Bewohner vor: fünf weitere Personen haben sich infiziert, sodass derzeit sechs der 19 Bewohner bestätigtermaßen positiv sind.

Da zwölf der 19 Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft in derselben Firma arbeiten, ordnete das Gesundheitsamt an, alle Kollegen am Montagmorgen zu testen. Von den 62 Mitarbeitern der Firma wurden zwischen Samstag und Montag 46 abgestrichen. Die 16 übrigen Mitarbeiter waren wegen Urlaub oder Krankheit länger nicht im Betrieb und wurden deshalb nicht abgestrichen.

Stand Mittwochmittag liegen dem Gesundheitsamt insgesamt zwölf positive sowie 34 negative Fälle unter den Mitarbeitern vor. Die zwölf positiven Fälle setzen sich aus fünf Bewohnern der Gemeinschaftsunterkunft an der Münchner Straße, zwei Mitarbeitern aus Miesbach, sowie fünf Mitarbeitern, die in anderen Unterkünften in Holzkirchen wohnen, zusammen.

Alle positiven Mitarbeiter wurden unter Quarantäne gestellt, genauso ihre engen Kontaktpersonen aus dem beruflichen und privaten Umfeld. Als enge Kontaktperson zählt, wer länger als 15 Minuten ohne Maske und Abstand Face-to-Face-Kontakt zu einem positiven Fall hatte.

Die Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft wurden bereits erneut abgestrichen. Ende dieser Woche werden zusätzlich alle Mitarbeiter der Firma noch einmal abgestrichen. Es ist möglich, dass die Zahlen nach den erneuten Testungen noch einmal steigen. Sollten sich weitere Mitarbeiter infiziert haben, müssen auch diese und ihre engen Kontaktpersonen unter Quarantäne – genauso, wie es seit Monaten praktiziert und vom Robert-Koch-Institut vorgegeben wird.

Eine Betriebsschließung steht nicht zur Debatte, da sich die Infektionen wohl in den Unterkünften und nicht im Betrieb ausgebreitet haben. Das Hygienekonzept des Betriebs konnte die Ausbreitung des Virus nicht mehr stoppen.

Vor allem durch das Ausbruchsgeschehen in der Firma steigen die Infektionszahlen noch einmal deutlich an: In den vergangenen sieben Tagen haben sich 28 Personen im Landkreis angesteckt, alleine seit Sonntag kamen 15 neue Fälle hinzu.

Coronavirus im Landkreis: Die Lage am Montag, 17. August

Der Lagebericht des Landratsamts kommt angesichts aktueller Ereignisse schon am Montag, nicht wie sonst am Ende der Woche:

+ Die aktuellen Fallzahlen aus dem Kreis Miesbach © Landratsamt Miesbach

Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im Landkreis Miesbach steigt weiter deutlich an: Im Lauf der vergangenen Wochen haben sich 20 Personen mit dem Virus infiziert. Landrat Olaf von Löwis appelliert deshalb noch einmal eindringlich an die Bürgerinnen und Bürger: „Corona ist nicht vorbei! Bei den aktuellen Ausbrüchen konnten wir glücklicherweise noch schnell reagieren, aber eine weitere Ausbreitung des Virus wird Einschränkungen für alle mit sich bringen. Ich bitte Sie deshalb von Herzen: Achten Sie auf Abstände, tragen Sie Mund-Nasen-Schutz und waschen Sie sich die Hände! Gerade auf privaten Feiern neigt man dazu, diese Vorgaben schnell zu vergessen. Der Wunsch nach Normalität ist verständlich – aber bitte bedenken Sie, welche Auswirkungen Ihr Handeln haben kann!“

Bei der überwiegenden Mehrheit aller Infizierten handelt es sich um einzelne Privatpersonen bzw. deren engen Kontaktpersonen. Darüber hinaus beschäftigt das Gesundheitsamt:

- Am Wochenende wurde eine Arbeiterunterkunft in Holzkirchen unter Quarantäne gestellt, nachdem ein Bewohner positiv getestet wurde. Alle 19 Bewohner, darunter ein Jugendlicher, wurden noch am Samstag vom Gesundheitsamt abgestrichen. Die Ergebnisse liegen noch nicht vor. Die Bewohner stammen vorrangig aus Kroatien, Serbien sowie Bosnien und Herzegowina. Möglicherweise könnte ein Bewohner das Virus aus dem Ausland eingeschleppt haben, aber die Infektionskette ist nicht mehr nachzuvollziehen.

Vorsorglich wurden deshalb am heutigen Montag alle 37 Kollegen der Bewohner in einem Holzkirchner Betrieb abgestrichen. Das Gesundheitsamt geht davon aus, dass alle in einem Betrieb arbeiten, jedoch überprüft das Contact Tracing Team noch alle angegebenen privaten und beruflichen Kontakte. Ob Maßnahmen zur Eindämmung des Virus in dem Betrieb angeordnet werden, kann erst entschieden werden, wenn die Ergebnisse der Tests vorliegen.

Die Asylunterkunft in Otterfing steht weiter unter Quarantäne. Kurz vor Ablauf der Quarantäne wurde ein weiterer Bewohner positiv getestet, sodass sich nunmehr zwölf der 35 Männer in den vergangenen knapp drei Wochen bestätigtermaßen angesteckt haben. Alle positiven Fälle verbringen die Quarantäne außerhalb der Sammelunterkunft in einer anderen Unterkunft, wobei die meisten schon wieder aus der Quarantäne entlassen werden konnten.

Leider verlängert sich durch den erneuten Fall die Quarantäne für die verbliebenen Personen in der Sammelunterkunft um weitere zwei Wochen. Die Fachbereiche Gesundheit und Asyl bemühen sich um eine mit dem Infektionsschutz vereinbare Lösung, um die Bewohner eventuell früher entlassen zu können. Jedoch schreibt das Gesundheitsministerium vor, dass bei jedem bestätigten Fall eine erneute Reihentestung aller Bewohner stattfinden muss und die Quarantäne jedes Mal von neuem beginnt.

- Eine Pflegehelferin in einer Pflegeeinrichtung wurde positiv getestet. Daraufhin wurden alle Kollegen und Bewohner ihrer Station getestet. Insgesamt wurden 40 Personen abgestrichen. Glücklicherweise waren alle Befunde negativ. Alle Personen werden im Lauf der Woche erneut abgestrichen, um eine Weiterverbreitung des Virus auszuschließen. Um Nachfragen vorzubeugen: Es handelt sich nicht um die besonders in die Schlagzeilen geratene Pflegeeinrichtung in Schliersee.

+ Die Corona-Zahlen für den Landkreis Miesbach vom 13. August © Landratsamt Miesbach

Coronavirus im Landkreis Miesbach: Die Lage am Donnerstag, 13. August

Auch im Kreis Miesbach gehen die Infiziertenzahlen wieder leicht nach oben – auf niedrigem Niveau. Wie das Landratsamt meldet, wurde in der vergangenen Woche bei 14 Personen aus dem Landkreis das Coronavirus nachgewiesen. Hierbei handle es sich ausschließlich um Einzelpersonen beziehungsweise deren enge Kontaktpersonen. Das einzige größeres Infektionscluster ist bekanntermaßen die Asylunterkunft in Otterfing, in der sich insgesamt elf der 35 Bewohner bestätigt infiziert haben und zum Teil wieder gesund sind. Die Quarantäne für die Bewohner gilt weiter.

Zudem weist die Behörde daraufhin, das Details zu den einzelnen Infektionen allein schon aus Datenschutzgründen weder der Öffentlichkeit, noch besorgten oder interessierten Bürgern bekannt gegeben werden können. Größere Infektionsausbrüche – beispielsweise in Asylbewerberunterkünften, in Pflegeeinrichtungen oder in größeren Betrieben – würden „natürlich weiterhin proaktiv kommuniziert“, bekräftigt das Landratsamt.

Zu den steigenden Infektionszahlen heißt es. „Dies liegt wahrscheinlich auch daran, dass mehr Menschen sich testen lassen, beispielsweise nach einer Reise.“ Eine Gesamtzahl der Tests kann weiterhin nicht beziffert werden, da nur positive Befunde meldepflichtig sind. Einige der derzeit 16 aktiven Fälle im Landkreis sind symptomatisch, jedoch in Lebensgefahr. Etwa 50 Personen stehen unter Quarantäne.

Das Contact Tracing Team telefoniert jeden Tag etwa 100 bis 150 Personen ab, die von Infizierten als Kontaktpersonen angegeben werden, und entscheiden, ob der Kontakt für eine mögliche Infektion ausreichend war. Viele geben an, kürzlich auf privaten Grillpartys oder ähnlichem gewesen zu sein. Das Gesundheitsamt appelliert deshalb erneut an, Abstand zu halten, Mund-Nasen-Schutz zu tragen und die Hände ausreichend zu waschen.

+ Die Corona-Zahlen für den Landkreis Miesbach vom 13. August nach Tagen © Landratsamt Miesbach

+ Die Corona-Zahlen für den Landkreis Miesbach vom 13. August nach Gemeinden © Landratsamt Miesbach

Die Zahl der Neuinfektionen ist weiterhin stabil: Bei vier Personen wurde im Laufe der Woche eine Infektion bestätigt. Die vier Neuinfizierten sind die einzigen aktiven Fälle im Landkreis und erstrecken sich auf die Gemeinden Schliersee (3) und Holzkirchen.

Coronavirus im Landkreis Miesbach: Die Lage am Dienstag, 14. Juli

Eine Person, die in einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Bad Tölz lebt und in einer Pflegeeinrichtung im Landkreis Miesbach arbeitet, ist bei einer Reihenuntersuchung positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie das Landratsamt auf Anfrage mitteilte, wurden vorsorglich alle Bewohner der Wohnbereichs, in dem die Person arbeitete, sowie einige Kollegen abgestrichen. Bislang zeigten alle keine Covid-19-Symptome. Mit den Ergebnissen der Abstriche ist in den kommenden Tagen zu rechnen. Nähere Angaben zur betroffenen Pflegeeinrichtung machte das Landratsamt nicht.

Coronavirus im Landkreis Miesbach: Die Lage am Freitag, 10. Juli

Zwei weitere Personen sind im Landkreis Miesbach positiv auf das Corona-Virus getestet worden, teilt das Landratsamt mit. Die beiden Männer wohnen in zwei benachbarten Wohnungen in der Gemeinde Otterfing. Es sei davon auszugehen, dass der eine den anderen angesteckt hat. Inzwischen seien die Testergebnisse aller engen Kontaktpersonen, die in den beiden Haushalten leben, im Gesundheitsamt eingetroffen: Alle Haushaltsmitglieder seien negativ, stünden aber weiterhin unter Quarantäne. Weitere mögliche Kontaktpersonen werden durch das Contact Tracing Team derzeit ermittelt.

Die Zahl der aktiven Fälle im Landkreis steigt damit auf sieben Personen.

Coronavirus im Landkreis Miesbach: Die Lage am Montag, 6. Juli

Landkreis – Das Landratsamt hat neue Corona-Zahlen veröffentlicht. Demnach haben sich drei weitere Menschen im Landkreis mit dem Coronavirus infiziert. Damit steigt die Zahl der aktiven Fälle auf fünf. Nach knapp einem Monat ohne positive Tests war das Virus schon Ende Juni bei zwei Personen bestätigt worden.

Laut Landratsamt leben die drei neu Infizierten dauerhaft im gleichen Haushalt in Weyarn. Einer von ihnen ist in Weyarn gemeldet, einer in Miesbach, einer in Dachau. Der Hausarzt stellte die Infektion bei einem Bewohner zufällig fest, woraufhin auch die anderen getestet wurden. Bei einer vierten im Haushalt lebendende Person fiel der Abstrich negativ aus. Als enge Kontaktperson steht sie ebenfalls unter Quarantäne.

Kostenlose Tests

Die kostenlosen Tests auf das Coronavirus werden derweil im Landkreis schleppend angenommen. „Es kommen vereinzelt Leute“, sagt Dr. Florian Meier, Versorgungsarzt im Landkreis. „Aber der große Ansturm bleibt aus.“ Das System funktioniere gut – die Hausärzte hätten Kapazitäten frei, die Ergebnisse wären in ein bis zwei Tagen zurück.

Grund für die dennoch geringe Nachfrage ist laut Meier das Verhältnis zwischen Risiko und Nutzen. Einerseits wüssten die Menschen, dass Covid-Infektionen meist harmlos verlaufen. Anfang März, unter dem Eindruck der Bilder aus Italien und China, seien Angst und Testdruck größer gewesen. Andererseits sei ein Test nur für den Zeitpunkt des Abstrichs aussagekräftig. Ist das Ergebnis negativ, könnte sich der Patient unmittelbar darauf anstecken. Der Erkenntnisgewinn sei also begrenzt.

Den geringen Vorteilen stehen massive Nachteile gegenüber. „Stellen Sie sich vor, Sie haben keine Beschwerden. Würden Sie das Risiko eingehen, sich, das Büro und die Familie als Kontaktpersonen zwei Wochen in Quarantäne zu schicken?“

Lücke geschlossen

Dennoch füllen die Tests eine wichtige Lücke, betont Dr. Thomas Straßmüller, Vorsitzender des Ärztlichen Kreisverbands. Einrichtungen wie Krankenhäuser, Seniorenheime und Reha-Kliniken verlangen oft negative Ergebnisse, bevor sie Patienten in ihre Räume lassen. „Bisher wussten wir nicht, wie wir diese Tests abrechnen sollen.“ Hausärzte hätten Menschen ohne Symptome gar nicht testen dürfen. Die kostenlosen Abstriche böten diesen Menschen nun eine Testmöglichkeit. Auch nach der Rückkehr von Auslandsreisen könnten die Tests helfen, eine Quarantäne zu vermeiden.

Bürokratie

Laut Straßmüller kämpfen die Ärzte mit bürokratischen Schwierigkeiten: Die kostenlosen Tests gelten für in Bayern lebende Menschen. Ärzte müssten also den Ausweis kontrollieren, um zu prüfen, ob jemand hier wohnt. Ob sie das dürfen, ist unklar. „Wir machen es einfach.“

Außerdem bräuchten Ärzte für jede der jetzt vier Abrechnungsmöglichkeiten für Tests – nach RKI-Kriterien, auf Veranlassung des Gesundheitsamts, nach Aufruf durch die Corona-App und über die Staatsregierung – eigene Formulare. Die Abrechnung der Staatsregierung ließe sich zudem bis heute nicht vernünftig in die Praxis-Software einpflegen.

Wichtig ist Straßmüller auch: Abstriche von Personen mit Symptomen werden weiter über die Krankenkasse abgerechnet. Privatversicherte müssen die Kosten also unter Umständen vorstrecken.

Antikörper-Test

Etwas beliebter als Abstriche sind laut Meier Antikörpertests. Diese kosten zwar rund 30 Euro, würden aber von Menschen, die im Winter krank waren, häufiger genutzt. „Sie waren im Ski-Urlaub und danach leicht erkältet. Jetzt wollen sie wissen: War das Corona?“

Die aktiven Fälle je Gemeinde:

Die positiven Tests je Tag:

Coronavirus im Landkreis Miesbach: Die Lage am Dienstag, 30. Juni

Corona-Tests für jedermann soll es ab 1. Juli in Bayern geben. Ob dieses Angebot tatsächlich auf breiter Front angenommen wird, bezweifelt Dr. Florian Meier aus Miesbach. Der Versorgungsarzt des Landkreises sieht aktuell eher den Trend, dass die Bürger eine zunehmend sinkende Bereitschaft zeigen, sich auf das Virus testen zu lassen.

Dass nun nach einer längeren Pause wieder zwei neue Fälle aktenkundig geworden sind, will Meier nicht überbewerten: „Es ist nach wie vor alles ruhig bei uns im Landkreis.“ Allerdings merkt er an, dass „wir uns nur über getestete Personen unterhalten können“.

Aber gerade diese Bereitschaft lasse in der Bevölkerung derzeit merklich nach. „Die Leute gehen nicht mehr zum Testen“, stellt Meier fest. Die meisten würden die Krankheit als eher leicht einstufen. Und angesichts der Quarantäne-Folgen sowie der Testpflicht für Kontaktpersonen, die ein positives Ergebnis mit sich bringen könnte, würden immer mehr Leute einen Test scheuen. Ausnahmefälle sind zum Beispiel vom Arbeitgeber geforderte Negativnachweise.

Spannend wird es laut Meier, wenn zum 1. Juli in Bayern die kostenlosen Tests für jedermann starten. Neben der Frage, ob viele mitmachen, ist für den Mediziner aus Miesbach auch offen, ob die Kapazitäten reichen und wie Engpässe verhindert werden sollen. „Wir haben an die 13 Millionen Einwohner im Freistaat“, gibt er zu bedenken. Zunehmend beliebter werden dafür Antikörpertests, die zeigen, ob man bereits an Covid-19 erkrankt war, sagt Meier und warnt zugleich: „Wir wissen immer noch sehr wenig über das Virus. Deshalb steht auch nicht fest, dass man immun ist, wenn man die Krankheit hatte.“

Nachdem sich anfangs leichte Panik breitgemacht habe, greife nun eine gewisse Sorglosigkeit um sich, sagt Meier. „Die Leute beginnen jetzt, das Gefahrenpotenzial auszublenden.“ Und genau das halte er nicht für richtig. Der Versorgungsarzt rät, weiterhin die gängigen Regeln zu beachten. „Wir wissen nicht, woran es lag, dass die Zahlen runtergingen.“ Deshalb sollten Abstand halten, Mund-Nasen-Schutz sowie Hygieneregeln bei Husten, Niesen und Händewaschen unbedingt weiterhin beachtet werden.

Coronavirus im Landkreis Miesbach: Die Lage am Montag, 29. Juni

Am vergangenen Wochenende wurden dem Gesundheitsamt Miesbach zwei neue Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus gemeldet. Wie das Landratsamt mitteilt, handelt es sich um zwei im gleichen Haushalt lebende Personen aus Holzkirchen.

Die erste Person wurde von einem Holzkirchner Hausarzt Ende vergangener Woche getestet. Nachdem das positive Testergebnis an das Gesundheitsamt gemeldet wurde, wurden die beiden weiteren Haushaltsmitglieder am Wochenende vom Gesundheitsamt abgestrichen. Beide gelten als „Kontaktperson 1“, also als enge Kontaktpersonen. Dabei wurde die zweite infizierte Person festgestellt.

Der Abstrich der dritten Person im Haushalt war zwar negativ, als Kontaktperson muss sie jedoch zusammen mit den anderen beiden in voraussichtlich 14-tägige, häusliche Quarantäne.

Derzeit werden mögliche weitere Kontaktpersonen ermittelt. Die beiden positiv Getesteten sind inzwischen die einzigen aktiven Fälle im Landkreis.

Personen mit Krankheitssymptomen können nach Rücksprache mit dem Hausarzt von niedergelassenen Ärzten getestet werden. Kontaktpersonen werden vom Gesundheitsamt ermittelt und über dieses bei Bedarf am zentralen Testzelt des Landkreises abgestrichen.

Da nur positive Befunde von Ärzten und Laboren an die Gesundheitsämter gemeldet werden müssen, ist es nicht möglich, eine Gesamtzahl aller Tests für den Landkreis zu beziffern. Vermutlich werden jede Woche Abstriche im zweistelligen Bereich genommen. Zwischen 28. Mai und 27. Juni waren alle Abstriche im Landkreis Miesbach negativ.

Coronavirus im Landkreis Miesbach: Die Lage am Freitag, 19. Juni

Das Landratsamt hat die aktuellen Zahlen veröffentlicht: Erneut verzeichnet die Behörde keine Covid-Neuinfektionen. Die bislang letzte dem Gesundheitsamt Miesbach gemeldete Neuinfektion liegt über drei Wochen zurück und datiert auf den 28. Mai. Zwei Personen sind nach wie vor positiv, jedoch wurde deren Infektion bereits vor mehr als 40 Tagen gemeldet.

Es sei in Einzelfällen möglich, dass das Abstrichergebnis auch lange über die üblicherweise 14-tägige Inkubationszeit hinaus positiv ist. Beide Personen gelten aber als nicht mehr infektiös und stehen sind mehr unter Quarantäne.

Seit es immer weniger aktive Fälle gibt, veröffentlicht das Landratsamt die Zahlen nur noch im Wochenrhythmus. Über aktuelle Änderungen will die Behörde aber sofort informieren.

