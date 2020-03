Nun doch: „Anatevka“ komplett abgesagt

Das Freie Landestheater Bayern (FLTB) hat gestern Nachmittag nun doch alle Aufführungen des Musicals „Anatevka“ abgesagt.

Wie berichtet, sollte das Stück ursprünglich doch aufgeführt werden. Der Kulturausschuss Miesbach hatte dieses Vorgehen des FLTB am Montagabend noch unterstützt. Im Kreisausschuss hatte es dafür am Mittwochnachmittag aber deutliche Kritik gegeben. Gestern am späten Nachmittag folgte dann doch die komplette Absage.

Verschärfte Situation ausschlaggebend

Grund für die Kehrtwende ist die mittlerweile verschärfte Situation im Landkreis Miesbach. Mit der Absage reagiert das FLTB auf die gestiegene Fallzahl im Landkreis. Auch der Umstand, dass sich nun erste Ansteckungen im Landkreis ereignet haben, spielt mit rein.

Wie Rudolf Maier-Kleeblatt, Intendant und künstlerischer Leiter des FLTB, erklärt, hoffe man, in absehbarer Zeit noch Ersatztermine spielen zu können. Bis zur Klärung behalten die Tickets ihre Gültigkeit.