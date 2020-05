Coronavirus: Kirchengemeinden kehren in Gottesdienst-Alltag zurück - aber nur langsam

Öffentliche Gottesdienste dürfen wieder stattfinden. Auch die Kirchengemeinden im Landkreis feiern wieder Messen. Allerdings mit vielen Einschränkungen und Auflagen.

Landkreis – Mai und Juni sind die Monate der kirchlichen Großveranstaltungen. Erstkommunion und Firmung bei den katholischen sowie Konfirmation bei den evangelischen Christen sorgen regelmäßig für prall gefüllte Gotteshäuser. Was die Pfarrer normalerweise freut, treibt ihnen heuer die Sorgenfalten auf die Stirn. Denn wegen des Coronavirus’ sind eng besetzte Kirchenbänke eine echte Gefahrenquelle – und im Zweifel ein Verstoß gegen die Abstandsregeln zur Eindämmung der Pandemie. Wann und unter welchen Voraussetzungen die Gläubigen im Landkreis wieder in die Gotteshäuser dürfen, haben wir den katholischen Dekan Michael Mannhardt und den evangelischen Pfarrer von Miesbach und Hausham, Erwin Sergel, gefragt.

Wann gibt es wieder Gottesdienste?

Laut Ankündigung der bayerischen Staatsregierung sollen öffentliche Messfeiern ab 4. Mai wieder möglich sein. Wie das Erzbischöfliche Ordinariat München auf seiner Internetseite mitteilt, allerdings in beschränktem Umfang. Um die Einhaltung der Hygienevorgaben sicherzustellen, habe man ein Schutzkonzept entwickelt, das sich aktuell noch in Abstimmung mit der Staatsregierung befinde. „Danach erfolgt die weitere Vorbereitung und Umsetzung in den Pfarreien.“

Wie die evangelische Landeskirche in Bayern (EKLB) informiert, habe man im ökumenischen Sinne zusammen mit den katholischen Diözesen eine gemeinsame Verpflichtung erarbeitet. Durch Beschluss des bayerischen Kabinetts sei damit die Grundlage geschaffen für die Aufhebung der „Untersagung von Zusammenkünften in Kirchen“, sofern die „Grundsätze zum Schutz der Gesundheit in Gottesdiensten und Empfehlungen für ein Infektionsschutzkonzept sowie die gemeinsame Verpflichtung Anwendung finden.

Was sagen die Pfarrer im Landkreis dazu?

Ab dem Wochenende, 9./10. Mai, sollen im Dekanat Miesbach wieder öffentliche Gottesdienste stattfinden, teilt Mannhardt mit. Allerdings mit einem großen Aber: Weil sich in kleineren Dorfkirchen mit nur einem Eingang die erforderlichen Abstände kaum einhalten ließen, würden die Messen vorerst nur in großen Gotteshäusern gefeiert, beispielsweise in der Miesbacher Stadtpfarrkirche oder in St. Anton in Hausham. Um den noch nicht abschätzbaren Besucherandrang zu kanalisieren, wird derzeit noch ein Anmeldeprozedere entwickelt. Maskenpflicht gelte selbstverständlich auch.

+ Erwin Sergel, evangelischer Pfarrer. © Thomas Plettenberg Dass er in absehbarer Zeit die Kommunion an die Gläubigen ausgibt, hält Mannhardt für unwahrscheinlich. Hostien mit Zange und Handschuhen verteilen, findet er für „absurd“. Überhaupt kann sich der Dekan kaum vorstellen, wie unter diesen Voraussetzungen eine Freude am gemeinsamen Feiern aufkommen soll. Ein geeigneter Weg könnten Wortgottesfeiern sein. Ohne Eucharistie, aber zumindest mit gemeinsamem Beten. Ansonsten appelliert der Geistliche weiter an die Geduld der Gläubigen. „Wir Christen glauben an eine starke innerliche Verbindung“, betont Mannhardt.

Sergel, der nach dem Weggang des Priesterpaars Striebeck interimsweise auch für die Kirchengemeinde in Schliersee zuständig ist, nennt hingegen bereits einen Starttermin. Am Sonntag, 10. Mai, sollen in Miesbach und Neuhaus die ersten öffentlichen Gottesdienst nach den Corona-Ausgangsbeschränkungen stattfinden. „Das Bedürfnis, wieder Gemeinschaft spüren zu können, ist groß“, sagt Sergel.

Dennoch müsse man bis auf Weiteres mit zahlreichen Einschränkungen leben. Durch die Abstandsregeln könnten vorerst nur 22 Gläubige den Gottesdienst mitfeiern, das Tragen von Mund- und Nasenschutz sei dabei Pflicht. Damit möglichst viele in die Kirche kommen könnten, plant Sergel am 10. Mai sogar zwei Messen in der Miesbacher Apostelkirche: um 9 und um 10.30 Uhr. „Wir wollen unbedingt vermeiden, jemanden wegschicken zu müssen“, sagt der Pfarrer.

Deshalb bittet er die Gemeindemitglieder, sich ab dem kommenden Donnerstag per Mail oder Telefon im Pfarramt anzumelden. Vor Ort würden die Gläubigen dann zu ihren Plätzen gebracht. Da Chor und Bläser nicht erlaubt sind, treten die beiden Sängerinnen Ursula Bommer und Barbara Pischetsrieder auf. „Ich hoffe, dass damit jeder Mitfeiernde in guter Stimmung aus dem Gottesdienst geht“, sagt Sergel. Die Planungen für Neuhaus würden noch laufen. Bereits fest steht, dass auch hier am 10. Mai ein Gottesdienst in der Apostel-Petrus-Kirche gefeiert wird.

Was ist mit der Erstkommunion?

Kommunionkinder mit Masken, die sich rund um den Altar nicht mal die Hände reichen dürfen: „Ein schreckliches Bild“, findet Mannhardt. Auch wenn er in diesen Tagen viele Anfragen von verunsicherten Eltern bekommt: Eine Rückkehr zur Normalität könne es auch bei der Erstkommunion so schnell nicht geben, betont der Dekan. Alleine schon wegen der Besucherzahl: „400 Leute in einer Kirche: Das sind Großveranstaltungen“, sagt Mannhardt.

Dennoch müsse niemand Sorge haben, das Sakrament nicht empfangen zu können. Alle Pfarreien würden sich Gedanken machen, wie eine Ersatzlösung aussehen kann. Als Beispiel nennt Mannhardt, die Erstkommunionkinder und ihre Familien einzeln und nacheinander in die Sonntagsgottesdienste einzuladen. Alle Termine auf 2021 zu verschieben, sei aufgrund der Fülle kaum machbar.

Gleiches gilt für die Firmungen, wobei hier einige Pfarreien Glück hatten und die Feierlichkeiten noch rechtzeitig vor der Corona-Krise abgehalten haben.

Wie sieht es mit der Konfirmation aus?

Nicht vor Oktober werden die Konfirmationsfeiern in der evangelischen Kirchengemeinde Miesbach-Hausham stattfinden, gibt Sergel bekannt. Dies habe man den betroffenen Familien frühzeitig mitgeteilt, damit diese planen können. „Viele Gäste reisen von weit her an“, erklärt Sergel. In Zeiten der Ausgangsbeschränkungen wäre das nicht möglich gewesen. Sergel hofft, dass bis Oktober wieder ein normaler Gottesdienstablauf möglich ist.