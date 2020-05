Coronavirus im Landkreis Miesbach: Keine Änderung bei den Zahlen

Die Corona-Pandemie trifft den Landkreis Miesbach bayernweit mit am stärksten. Alle News hier im Ticker.

Der Coronavirus und seine Auswirkungen betreffen uns alle im Landkreis Miesbach, im Tegernseer Tal, in Holzkirchen, im Schlierach- und Leitzachtal.

Unsere Redaktion hält sie auf dem Laufenden. Hier sammeln wir alle News zur Corona-Krise in der Region.

Der erste Fall wurde am Donnerstag, 5. März, bekannt. Den aktuellen Stand der Betroffenen finden Sie hier.



Weil die Labore überlastet sind, geht das Landratsamt von einer noch höheren Zahl aus.

Am Ende dieses Tickers finden Sie eine Chronologie der bisherigen Ereignisse.

Eine Übersicht mit Hilfsangeboten finden Sie hier.



Coronavirus im Landkreis Miesbach: Die Lage am Montag

16.45 Uhr: Landratsamt gibt aktuelle Zahlen bekannt Die aktuelle Corona-Statistik zeigt keine Veränderungen gegenüber dem Vortag. Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen liegt unverändert bei 522, die Zahl der Genesenen bei 467. Weiterhin gibt es 47 aktive Fälle.

16.17 Uhr: Wegen Corona: BRK sagt Herdergartenfest ab

Die BRK-Bereitschaft muss nun auch das Herdergartenfest für heuer absagen. Schuld ist die Corona-Krise. Alle Infos gibt es in unserem Artikel.

15.25 Uhr: Gmunder Rathaus geöffnet – mit Einschränkungen

Das Rathaus in Gmund hat ab heute, Montag, wieder geöffnet – allerdings sind laut Verwaltung einige Einschränkungen zu beachten. Demnach sei eine vorherige telefonische Terminvereinbarung „ausdrücklich gewünscht“. Darüber hinaus darf das Rathaus nur mit Mund-Nasen-Schutz betreten werden, auch der Mindestabstand von eineinhalb Metern zu den Angestellten und zu anderen Besuchern sei konsequent einzuhalten. „Personen mit Erkältungs- oder Grippe-Symptomen dürfen das Rathaus nicht betreten“, heißt es in einer Pressemitteilung.

14.50 Uhr: Bootsverleiher fordern Gleichbehandlung

Am Starnberger See sind Elektroboote bereits erlaubt. Ein Anwalt hatte das im Eilantrag per Gerichtsbeschluss erreicht. Jetzt fordern die Tegernseer Bootsvermieter eine Gleichbehandlung. Auch die Staatliche Seenschifffahrt wartet darauf, dass sie mit einem großen Rundfahrtschiff ablegen darf.

14.21 Uhr: Bayrischzeller Rathaus empfängt wieder Besucher

Sowohl die Gemeindeverwaltung als auch das Tourismusbüro im Bayrischzeller Rathaus haben ab heute, Montag, wieder für Besucher geöffnet. Aufgrund der aktuellen Lage werden die Bürger allerdings gebeten, sich vor dem Gang ins Rathaus möglichst telefonisch (0 80 23 / 9 07 60) oder per E-Mail (verwaltung@bayrischzell.de) anzumelden. Außerdem sollten die Besuche laut Pressemitteilung auf dringende Fälle beschränkt werden. Für die Besucher ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes vorgeschrieben. Die Öffnungszeiten des Rathauses sind montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr.

13.17 Uhr: „Volksfest zum Midnehma“ ist erfolgreich angelaufen

Das Volksfest in Gmund fällt wegen der Corona-Krise ins Wasser. Doch auf Hendl und Steckerlfisch müssen die Tal-Bewohner nicht verzichten: Das „Volksfest zum Midnehma“ ist erfolgreich angelaufen.

10.45 Uhr: Vorm Rathaus Holzkirchen: Spendenbox für selbst genähte Masken

Auch in Holzkirchen gilt die Maskenpflicht beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Doch nicht jeder verfügt über einen Schutz.

Deshalb gibt es jetzt eine Spendenaktion.

Coronavirus im Landkreis Miesbach: Die Lage am Wochenende

Sonntag, 17 Uhr: Weiterer Corona-Fall in Asylunterkunft in Otterfing

Einen weiteren Corona-Fall in der Asylunterkunft am Pitzarweg in Otterfing hat das Landratsamt am Sonntag gemeldet. Hier die Mitteilung im O-Ton:

„In der Asylunterkunft in Otterfing, in der vergangene Woche ein Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden war, gibt es einen weiteren Covid-Fall. Der infizierte Bewohner und sein direkter Mitbewohner wurden in eine aktuell leerstehende Wohnung für Asylbewerber in Hausham gebracht. Dort werden sie die häusliche Quarantäne verbringen. Letzte Woche wurde bereits ein positiv getesteter Bewohner und dessen direkter Mitbewohner in eine Unterkunft in Waakirchen verlegt. Die Sammelunterkunft, in der regulär 37 Einzelpersonen untergebracht sind, wurde vergangenen Mittwoch unter Quarantäne gestellt.

Eine Identifizierung von „engen“ Kontaktpersonen ist in einer Sammelunterkunft nicht möglich, deshalb wurden vorsorglich alle Bewohner getestet und eine Quarantäne angeordnet. Diese bleibt unabhängig vom Testergebnis bei allen Bewohnern für mindestens 14 Tage bestehen, da alle als Kontaktpersonen zu den bestätigten Fällen gelten. Trotz eines negativen Testergebnisses ist es möglich, andere Personen innerhalb von 14 Tagen anzustecken. Die Bewohner haben die Möglichkeit, sich im Freien aufzuhalten. Hierzu wurde die Unterkunft mit einem Bauzaun umzäunt. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes achten auf die Einhaltung der Quarantäne. Die Versorgung der Bewohner ist sichergestellt.“

Die Gesamtzahl der positiv Getesteten im Landkreis hat sich derweil um eine Person auf 522 erhöht. Da die Zahl der Genesenen unverändert bei 467 liegt, gibt es im Landkreis derzeit 47 aktive Covid-19-Erkrankungen. Sechs Patienten waren verstorben.

Sonntag, 13 Uhr: Polizei zieht positive Bilanz: Nur wenige Verstöße gegen Ausgangsbeschränkungen und Maskenpflicht

Eine positive Bilanz hat das Polizeipräsidium Oberbayern Süd über die EInhaltung der Maskenpflicht und der Ausgangsbeschränkungen in ihrem Zuständigkeitsbereich, zu dem auch der Landkreis Miesbach gehört, gezogen. Ein Großteil der Menschen hätte sich an die Vorgaben gehalten, Verstöße seien nur in Einzelfällen aufgetreten. Hier die Pressemitteilung im Wortlaut:

„Die Einhaltung der Ausgangsbeschränkung sowie der Abstands- und Schutzregeln, die seit 21. März für den Freistaat Bayern zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie gelten, werden seit diesem Zeitpunkt von den Dienststellen des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd kontrolliert. Hinzu kam am vergangenen Montag, 27. April, die bayernweit geltende „Maskenpflicht“ im öffentlichen Personennahverkehr sowie in Ladengeschäften, die nun ebenfalls zu überwachen ist. Die polizeiliche Bilanz nach der nunmehr sechsten Woche fällt erneut positiv aus. Hinsichtlich der neuen Verpflichtung zum Tragen von Masken gibt es nur in wenigen Einzelfällen Verstöße. Nach wie vor hält sich der Großteil der Menschen im südlichen Oberbayern auch an die sonstigen Regeln und Beschränkungen.

Mehr als 22.000 Kontrollen führte die Polizei seit Montag, 27. April, bis zum Morgen des Sonntag, 3. Mai, im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd hinsichtlich der Überwachung der Verordnung der Bayerischen Staatsregierung anlässlich der Corona-Pandemie durch. Dabei wurden 993 Verstöße festgestellt. In 416 Fällen wurden Anzeigen erstattet, die meisten (386) davon wegen Missachtung der Ausgangsbeschränkung.“

Coronavirus im Landkreis Miesbach - eine Chronologie

Was bisher geschah - nachzulesen in allen Einzelheiten in unserem bisherigen Ticker zur Corona-Krise im Landkreis Miesbach.

Donnerstag, 5. März, 11.15 Uhr: Das Coronavirus erreicht den Landkreis Miesbach. Zwei erste Coronavirus-Fälle im Landkreis Miesbach - Krankenhaus schränkt Besucherverkehr ein - Gesundheitsamt rät zu Absage von Veranstaltungen

Das Coronavirus erreicht den Landkreis Miesbach. Zwei erste Coronavirus-Fälle im Landkreis Miesbach - Krankenhaus schränkt Besucherverkehr ein - Gesundheitsamt rät zu Absage von Veranstaltungen Donnerstag, 5. März, 14 Uhr : Privatgymnasium Holzkirchen meldet zwei Verdachtsfälle - Klinik schließt Engpässe nicht aus

: Privatgymnasium Holzkirchen meldet zwei Verdachtsfälle - Klinik schließt Engpässe nicht aus 8. März, 17 Uhr: Gesundheitsministerium erlässt Allgemeinverfügung: Kinder und Jugendliche, die sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben, dürfen nicht mehr in Sonntag, 15. März, 18.30 Uhr: Infiziertenzahl steigt auf 36die Schule und Kita kommen.



Gesundheitsministerium erlässt Allgemeinverfügung: Kinder und Jugendliche, die sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben, dürfen nicht mehr in Sonntag, 15. März, 18.30 Uhr: Infiziertenzahl steigt auf 36die Schule und Kita kommen. Dienstag, 10. März : Fünfter Corona-Fall bestätigt - Absage-Empfehlung erneuert



: Fünfter Corona-Fall bestätigt - Absage-Empfehlung erneuert Donnerstag, 12. März: Zahl der Corona-Fälle auf 13 gestiegen



Zahl der Corona-Fälle auf 13 gestiegen Freitag, 13. März: Bad Wiessee macht den Badepark dicht. 6 Infizierte im Landkreis, alle Schulen und Kitas dicht. Öffentliches Leben kommt immer mehr zum Erliegen: Kirchen, Kitas, erste Gastro-Einrichtungen, Seniorenheime schließen.

Bad Wiessee macht den Badepark dicht. 6 Infizierte im Landkreis, alle Schulen und Kitas dicht. Öffentliches Leben kommt immer mehr zum Erliegen: Kirchen, Kitas, erste Gastro-Einrichtungen, Seniorenheime schließen. Sonntag, 15. März: Inzwischen sind im Kreis Miesbach 23 Infizierte bekannt - Über 100 Kontaktpersonen. Landratsamt schränkt Besucherverkehr ein, auch Batusa sperrt jetzt zu. Die Kommunalwahl wurde trotz Corona durchgeführt - mit ansehnlicher Wahlbeteiligung und spannenden Ergebnissen. Trotz Corona: Ausflügler stürmen Cafés und Restaurants. Infiziertenzahl steigt auf 36.

Inzwischen sind im Kreis Miesbach 23 Infizierte bekannt - Über 100 Kontaktpersonen. Landratsamt schränkt Besucherverkehr ein, auch Batusa sperrt jetzt zu. Die Kommunalwahl wurde trotz Corona durchgeführt - mit ansehnlicher Wahlbeteiligung und spannenden Ergebnissen. Trotz Corona: Ausflügler stürmen Cafés und Restaurants. Infiziertenzahl steigt auf 36. Montag, 16. März: Skigebiete stellen Betrieb ein: Skigebiete stellen Betrieb ein. Zahl der Corona-Infizierten steigt auf 40, jede Menge neue Tests. Tegernseer Hotelier Korbinian Kohler schließt seine Häuser. Viele Rathäuser schließen



Skigebiete stellen Betrieb ein: Skigebiete stellen Betrieb ein. Zahl der Corona-Infizierten steigt auf 40, jede Menge neue Tests. Tegernseer Hotelier Korbinian Kohler schließt seine Häuser. Viele Rathäuser schließen Dienstag, 17. März: Tegernseer Bräustüberl schließt.



Tegernseer Bräustüberl schließt. Mittwoch, 18, März: Nicht nur das Bräustüberl, viele weitere Lokale schließen oder müssen schließen. Das Coronavirus trifft die Tegernseer Gastro-Szene hart. Auch die Einzelhändler im Landkreis Miesbach berichten von einer „prekären Situation“. Gmund am Termin für sein Volksfest festhalten. Dieses soll vom 7. bis 11. Mai stattfinden. RVO lässt weiter Busse fahren - verzichtet aber auf Ticket-Verkauf. Die Zahl der Corona-Infizierten im Landkreis Miesbach steigt auf 44.

Nicht nur das Bräustüberl, viele weitere Lokale schließen oder müssen schließen. Das Coronavirus trifft die Tegernseer Gastro-Szene hart. Auch die Einzelhändler im Landkreis Miesbach berichten von einer „prekären Situation“. Gmund am Termin für sein Volksfest festhalten. Dieses soll vom 7. bis 11. Mai stattfinden. RVO lässt weiter Busse fahren - verzichtet aber auf Ticket-Verkauf. Die Zahl der Corona-Infizierten im Donnerstag, 19. März: Gemeinde Fischbachau startet Heimlieferdienst - Freiwillige gesucht.

Gemeinde Fischbachau startet Heimlieferdienst - Freiwillige gesucht. Freitag, 20. März: Das Landratsamt Miesbach bestätigt unserer Redaktion, dass es aktuell von rund 300 Infizierten ausgeht. Markus Söder verhängt Ausgangsbeschränkungen für ganz Bayern.

Aktuelle News aus ganz Bayern zum Coronavirus lesen Sie in unserem Corona-Bayern-Ticker. News aus der Landeshauptstadt in unserem Corona-München-Ticker.